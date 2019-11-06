البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه بمبيعات المصريين

تحرير:أمل نبيل ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء ، وخسر المال السوقي للأسهم المقيدة نحو1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.15مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 14709.79نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 544.82 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1452.61نقطة.

وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 2.4مليار جنيه، بعد التداول على 140.56 ألف سهم عبر تنفيذ 22.9 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي بيعي 1.2 مليار جنيه، في حين مالت تعاملات العرب و الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 155.24 مليون جنيه و 1.14 مليار جنيه على التوالي. الأسهم الأكثر