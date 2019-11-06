البريد تصدر طابع تذكاري بمناسبة مرور 150 عام على ميلاد غاندي

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

طابع بريد عن غاندي

أصدر البريد المصري طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 150 عام علي ميلاد الزعيم الهندي المهاتما غاندي مؤسس الهند الحديثة وقائد الاستقلال ومنظم الحركة الاستراتيجية لنشر رسالة السلام والامتناع عن العنف. دشن اليوم هارديب سينج بوري وزير الهند للطيران المدني والتجارة والسفير راهول كولشريشت سفير الهند بمصر وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 150 عام على ميلاد الزعيم غاندي وذلك بحضور لفيف من قيادات العمل الدبلوماسي الهندي في مصر والوفد المرافق لوزير التجارة الهندي.

قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري إن فلسفة غاندي ستظل مصدر إلهام للعالم والتأثير الذي تركه على المجتمع البشري لن يعوض وسيظل منارة وأمل مشرق الى العديد من البشر في جميع أنحاء العالم مِمٌن يسعون إلى حياة كريمة تعتمد على نبذ العنف والمساواة والكرامة والتوافق لذا بادر البريد المصري بإصدار طابع