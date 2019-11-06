استقالة وزير رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م

بوريس جونسون

تقدم وزير الدولة البريطاني لشؤون ويلز ألون كيرنز باستقالته اليوم الأربعاء، وسط اتهامات له بالكذب بشأن تسبب أحد مساعديه في انهيار محاكمة في قضية اغتصاب. وفي خطاب استقالته الذي وجهه لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كتب كيرنز: "هذه مسألة حساسة للغاية، وفي ضوء استمرار التكهنات، سأتقدم باستقالتي من منصبي كوزير دولة لشؤون ويلز".

وواجه كيرنز الوزير في حكومة المحافظين، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، دعوات متزايدة للاستقالة من منصبه بعد ما أعلنه أنه لم يكن على علم بأن الأدلة التي قدمها مساعده روس إنجلاند أدت إلى انهيار قضية اغتصاب في أبريل من العام الماضي، لكن تقارير كشفت أن مستشار كيرنز الخاص نبهه إلى القضية في أغسطس من