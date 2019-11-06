بسبب «المحافظين».. استقالة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م

بوريس جونسون

قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، استقالته للملكة، إليزابيث الثانية، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين، بحسب "روسيا اليوم". والتقى جونسون الملكة البريطانية في قصر باكنجهام حيث طلب منها السماح بحل البرلمان، وقدم استقالته في خطوة شكلية ضرورية لخوض الانتخابات التي ستجري يوم 12 ديسمبر. وفي كلمة ألقاها في وقت لاحق من الأربعاء لإطلاق الحملة الانتخابية رسمية، خارج مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، حذر جونسون الناخبين من "مسرحية مرعبة" سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، في الانتخابات.

وتعهد جونسون بأن الإجراء الأول، الذي سيعمله عليه حال فوزه في الانتخابات، ستتمثل بالمصادقة على الصفقة التي توصل حولها مع بروكسل بخصوص "بريكست".وقال: "انضموا إلينا، لننجز بريكست ولندفع هذه البلاد إلى الأمام، أو، وهذا هو البديل للعام القادم، اقضوا كل 2020 في مسرحية مرعبة لمزيد من التأرجح والتأخير... لأن