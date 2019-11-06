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بسبب «المحافظين».. استقالة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، استقالته للملكة، إليزابيث الثانية، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين، بحسب "روسيا اليوم". والتقى جونسون الملكة البريطانية في قصر باكنجهام حيث طلب منها السماح بحل البرلمان، وقدم استقالته في خطوة شكلية ضرورية لخوض الانتخابات التي ستجري يوم 12 ديسمبر. وفي كلمة ألقاها في وقت لاحق من الأربعاء لإطلاق الحملة الانتخابية رسمية، خارج مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، حذر جونسون الناخبين من "مسرحية مرعبة" سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، في الانتخابات.
وتعهد جونسون بأن الإجراء الأول، الذي سيعمله عليه حال فوزه في الانتخابات، ستتمثل بالمصادقة على الصفقة التي توصل حولها مع بروكسل بخصوص "بريكست".وقال: "انضموا إلينا، لننجز بريكست ولندفع هذه البلاد إلى الأمام، أو، وهذا هو البديل للعام القادم، اقضوا كل 2020 في مسرحية مرعبة لمزيد من التأرجح والتأخير... لأن
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استقالة وزير رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

تقدم وزير الدولة البريطاني لشؤون ويلز ألون كيرنز باستقالته اليوم الأربعاء، وسط اتهامات له بالكذب بشأن تسبب أحد مساعديه في انهيار محاكمة في قضية اغتصاب. وفي خطاب استقالته الذي وجهه لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كتب كيرنز: "هذه مسألة حساسة للغاية، وفي ضوء استمرار التكهنات، سأتقدم باستقالتي من منصبي كوزير دولة لشؤون ويلز".
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مقتل وإصابة 13 شخصا جراء وقوع انفجار بأفغانستان

أكدت الشرطة المحلية في أفغانستان اليوم الأربعاء مقتل جندي واحد على الأقل وإصابة 12 شخصا آخرين بجروح، وذلك في انفجار وقع في إقليم "كابيسا" شمال شرق البلاد. ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المكتب الإعلامي لشرطة الإقليم قوله إن الحادث وقع في منطقة "ألاساي" إثر انفجار لغم داخل أحد الأسواق، مشيرا إلى أن الضحايا بين سيدات، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.
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بوتين يقيل 11 جنرالا في أجهزة الأمن الروسية

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين 11 جنرالا في أجهزة الأمن الروسية ، بينهم 6 في وزارة الطوارئ، و4 في وزارة الداخلية و1 في لجنة التحقيقات الروسية. وذكر قناة "روسيا اليوم" الاخبارية أن من بين الجنرالات، الذين تمت إقالتهم، النائب الأول لمدير الإدارة العامة لضمان النظام العام بوزارة الداخلية ألكسندر ميلنيكوف المحتجز حاليا في السجن بتهمة الفساد والاحتيال. وفي نفس الوقت ، أصدر الرئيس الروسي مرسوما ينص على تعيين مدراء جدد لبعض إدارات وزارتي الداخلية والطوارئ.
برج- إيفيل

العاصفة «إيميلي» تحرم 100 ألف أسرة من الكهرباء بفرنسا

أعلنت شركة "إينيديس" المشغلة لشبكة توزيع الكهرباء الفرنسية أن نحو 100 ألف أسرة حرمت من الكهرباء صباح اليوم الأحد، في جنوب غربي فرنسا؛ وذلك نتيجة لهطول الأمطار بغزارة وهبوب الرياح الشديدة بسبب العاصفة "إيميلي". وقالت الشركة حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، "إن الإدارات الرئيسة المعنية التي ضربت من العاصفة، هي "بيرينيه أتلانتيك، ولاندز، وجيروند، ودوردوني". وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية قد حذرت منذ يومين من العاصفة "إيميلي"، قائلة إنها ستضرب ساحل المحيط الأطلسي فجر السبت وتستمر حتى الأحد.
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بوريس-جونسون (3)

استقالة وزير رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

تقدم وزير الدولة البريطاني لشؤون ويلز ألون كيرنز باستقالته اليوم الأربعاء، وسط اتهامات له بالكذب بشأن تسبب أحد مساعديه في انهيار محاكمة في قضية اغتصاب. وفي خطاب استقالته الذي وجهه لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كتب كيرنز: "هذه مسألة حساسة للغاية، وفي ضوء استمرار التكهنات، سأتقدم باستقالتي من منصبي كوزير دولة لشؤون ويلز".
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بعد تأجيل البريكست.. بريطانيا في أزمة مع بروكسل

لن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، كما هو مقرر بنهاية أكتوبر الجاري، بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على ما يسمى "فليكستنشن"، وهو بمثابة صيغة أكثر مرونة للاتفاق الخاص بالخروج من اليورو، حيث بات لدى بريطانيا فرصة جديدة حتى 31 يناير لترك الكتلة الأوروبية، لكن يمكنها القيام بذلك في تاريخ مبكر إذا وافق البرلمان البريطاني على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي بدا من الصعب تنفيذه على مدى أكثر من 7 أشهر من التداول والنقاشات المختلفة بين الحكومة والأعضاء.
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الاتحاد الأوروبي يوافق على التمديد لـ«البريكست»

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، اليوم الإثنين، عن موافقة الاتحاد الأوروبي على التمديد المرن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حتى 31 يناير المقبل، وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أنه في حال موافقة نواب البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست" قريبا يمكن أن تغادر المملكة المتحدة، قبل 31 يناير. واجتمع سفراء 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي صباح اليوم، لمناقشة مشروع لتأجيل بريكست 3 أشهر قبل 3 أيام من الموعد المقرر للخروج سابقا وهو 31 أكتوبر.
البريكست

البريكست بعيد عن الحلول.. وتوقعات باستمراره لسنوات

على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة تقترب بشدة من إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الخبراء يحذرون من أن المفاوضات والتخطيط السياسي سوف يستمران لسنوات طويلة، خاصة في ظل تشابك المصالح بين الأطراف المعنية. وجلبت التقلبات والمنعطفات المختلفة خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية، حالة من عدم اليقين غير مسبوقة، حيث أدى التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2016 إلى تأخير قرارات الاستثمار في العمل وصعوبة تخطيط الشعب لمستقبله.
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