إذا كنت تعاني من الأرق.. 4 عصائر تساعدك على النوم

يعتبر اللوز من المكسرات الغنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، وبالتالي يعد حليب اللوز بديلا صحيا للحليب البقري، كما يساعد في التحسين من جودة النوم، ويعالج الأرق
مع التعرض للتوتر والقلق والاكتئاب بشكل يومي، نعود إلى البيت، وكل ما نرغب به الحصول على قدر كافٍ من النوم، ولكن نتعرض لاضطرابات النوم أو الأرق، نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو الزيوت، مما ينتج عنه مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم، والإمساك، والإسهال، لذا لابد من تناول مشروبات صحية قبل النوم، على سبيل المثال عصير الكريز، يمنحك معدلات عالية من الهدوء والراحة، وشاي النعناع مفيد أيضًا، وذلك نقلا عن موقع "healthline".
يعتبر النوم من أهم عوامل الراحة في الحياة، كما أنه مصدر الطاقة التي تساعدنا على الإنتاج في يومنا الطويل، لذا يبحث الجميع عن ليلة هادئة، للحفاظ على الصحة، ولذا يوصي الخبراء بأن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا يحصلون على ما لا يقل عن 7- 9 ساعات من النوم كل ليلة، وعلى الجانب الآخر، يرتبط
يعتبر النوم من أهم عوامل الراحة في الحياة، كما أنه مصدر الطاقة التي تساعدنا على الإنتاج في يومنا الطويل، لذا يبحث الجميع عن ليلة هادئة، للحفاظ على الصحة، ولذا يوصي الخبراء بأن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا يحصلون على ما لا يقل عن 7- 9 ساعات من النوم كل ليلة، وعلى الجانب الآخر، يرتبط الإفراط في النوم أو التقليل منه بخطر الإصابة بالاكتئاب والسكري وأمراض القلب وحتى الوفاة غير المبررة، وبالتالي نستطيع قول إن النوم لمدة 7 ساعات كاملة على الأقل كل ليلة لا يكون أمرًا سهلا دائمًا، وللحصول على نوم هادئ، ما يلي بعض من المشروبات الصحية، التي يجب استهلاكها:
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1- عصير الكريز
يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المهمة، بجانب منحك العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين جودة النوم، إضافة إلى ذلك غني بحمض يسمى التريبتوفان، يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ لديك، وبالرغم من وجود عدة أنواع للكريز، يقول الخبراء إن كريز التورت يعتبر من أفضل الأصناف، الذي يتميز باللون الأحمر، كما وجدت دراسة استمرت 7 أيام على 20 شخصًا، أن شرب عصير الكريز يوميًّا، يعمل على زيادة كبيرة في مستويات الميلاتونين (هرمون مسؤول عن تنظيم الإيقاع الحيوي في كل من الإنسان والحيوان)، وكشفت دراسة مماثلة أن تناول الكريز مرتين يحسن من الراحة في الليل أثناء النوم، وليس ذلك فقط، يساعد في علاج أعراض الأرق لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا وما فوق.
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2- شاي البابونج
يتميز بفوائد صحية متعددة، بما في ذلك تخفيف أعراض البرد، والحد من الالتهابات، وتحسين صحة الجلد، تشير بعض الأبحاث إلى أن البابونج قد يحسن جودة النوم، إضافة إلى ذلك، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 60 شخصا من كبار السن أن تناول 400 ميليجرام من مستخلص البابونج لمدة 28 يومًا، يحسن من جودة النوم بطريقة آمنة، كما أنه يساعد على التخلص من الأرق.
3- النعناع
يقال إن الشاي يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات وحتى مضادة للحساسية، إضافة إلى ذلك، يساعد أيضًا في حالات الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم ومتلازمة القولون العصبي، كما أنه يساعد في تحسين جودة النوم.
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4- حليب اللوز
يعتبر اللوز من المكسرات الغنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، وبالتالي يعد حليب اللوز بديلا صحيا للحليب البقري، كما يساعد في التحسين من جودة النوم، ويعالج الأرق على المدى البعيد، في الواقع حليب اللوز غني بالهرمونات والمعادن التي تعزز النوم، بما في ذلك التربتوفان، الميلاتونين، والمغنيسيوم، حيث يحتوي كوب (237 مل) من حليب اللوز على ما يقرب من 17 مليجرام من المغنيسيوم، بالنظر إلى أن حليب اللوز مصنوع من اللوز الكامل، يجب على الأشخاص المصابين بالحساسية تجنب حليب اللوز والمنتجات المصنوعة منه.
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