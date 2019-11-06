إذا كنت تعاني من الأرق.. 4 عصائر تساعدك على النوم

يعتبر اللوز من المكسرات الغنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، وبالتالي يعد حليب اللوز بديلا صحيا للحليب البقري، كما يساعد في التحسين من جودة النوم، ويعالج الأرق

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

النوم

مع التعرض للتوتر والقلق والاكتئاب بشكل يومي، نعود إلى البيت، وكل ما نرغب به الحصول على قدر كافٍ من النوم، ولكن نتعرض لاضطرابات النوم أو الأرق، نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو الزيوت، مما ينتج عنه مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم، والإمساك، والإسهال، لذا لابد من تناول مشروبات صحية قبل النوم، على سبيل المثال عصير الكريز، يمنحك معدلات عالية من الهدوء والراحة، وشاي النعناع مفيد أيضًا، وذلك نقلا عن موقع "healthline".

يعتبر النوم من أهم عوامل الراحة في الحياة، كما أنه مصدر الطاقة التي تساعدنا على الإنتاج في يومنا الطويل، لذا يبحث الجميع عن ليلة هادئة، للحفاظ على الصحة، ولذا يوصي الخبراء بأن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا يحصلون على ما لا يقل عن 7- 9 ساعات من النوم كل ليلة، وعلى الجانب الآخر، يرتبط