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إذا كنت تعاني من الأرق.. 4 عصائر تساعدك على النوم

يعتبر اللوز من المكسرات الغنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، وبالتالي يعد حليب اللوز بديلا صحيا للحليب البقري، كما يساعد في التحسين من جودة النوم، ويعالج الأرق
تحرير:إسراء سليمان ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
النوم
النوم
مع التعرض للتوتر والقلق والاكتئاب بشكل يومي، نعود إلى البيت، وكل ما نرغب به الحصول على قدر كافٍ من النوم، ولكن نتعرض لاضطرابات النوم أو الأرق، نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو الزيوت، مما ينتج عنه مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم، والإمساك، والإسهال، لذا لابد من تناول مشروبات صحية قبل النوم، على سبيل المثال عصير الكريز، يمنحك معدلات عالية من الهدوء والراحة، وشاي النعناع مفيد أيضًا، وذلك نقلا عن موقع "healthline".
يعتبر النوم من أهم عوامل الراحة في الحياة، كما أنه مصدر الطاقة التي تساعدنا على الإنتاج في يومنا الطويل، لذا يبحث الجميع عن ليلة هادئة، للحفاظ على الصحة، ولذا يوصي الخبراء بأن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا يحصلون على ما لا يقل عن 7- 9 ساعات من النوم كل ليلة، وعلى الجانب الآخر، يرتبط
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الوحدة-العزلة

دراسة: العزلة تؤدي للوفاة بعد عام من دخول المستشفى

عند الشعور بألم في الظهر أو الرأس أو البطن، أول ما تفكر به تناول دواء، للتهدئة من الأعراض، ولكن ما العمل مع الألم النفسي، فالتوتر والاكتئاب والآلام النفسية تستمر لفترة طويلة، وقد ينتج عنها مضاعفات، على سبيل المثال ضعف عضلة القلب، وتصلب الشرايين، وسكتة دماغية مفاجئة، وغيرها من الأمراض الأخرى، لذا كشفت العديد من الأبحاث الحديثة، إن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، ويعيشون في عزلة، أكثر عرضة للوفاة بعد دخول المستشفى، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "dailymail".
ريجيم-الكيتو

نظام الكيتو جيد ولكن.. اعرفي عيوبه

أصبح نظام الكيتو منخفض الكربوهيدرات منتشرا بين الرجال والنساء، ولكن ظهرت له بعض الآثار الجانبية التي تأتي في مقدمتها رائحة الفم الكريهة، خاصة عند البدء به، وذلك بسبب زيادة الكيتون الموجود في البول والتنفس، الذي يجعل رائحة أنفاسك متغيرة. قالت سارة جارفيس ، المديرة السريرية لـ Patient.into: "رائحة التنفس الكريهة هي أحد الآثار الجانبية المعروفة لنظام الكيتو، فعلى الرغم أنه نظام غذائي مقيد للغاية، لكن من غير المفاجيء أن يكون له آثار جانبية أخرى، حيث شبه البعض رائحة النفس بالأسيتون - مزيل طلاء الأظافر".
فيتامين د

لمتبعي الحمية النباتية.. المنتجات الحيوانية مهمة

هل نتناول الطعام للتخلص من احساس الجوع فقط؟ لا تعد الأهمية الوحيدة، ولكن من أجل الحصول على عناصر غذائية هامة يحتاجها الجسم، بما في ذلك المعادن(المنجنيز والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور)، وبالنسبة للفيتامينات ، فجميعها هامة ونحتاجها دائمًا، ولكن قد لا تستطيع الحصول على العناصر التي ترغب بها من النباتات فقط، وخاصة لمتبعي الحمية النباتية، لابد من تناول المنتجات الحيوانية كالبيض والألبان، للحفاظ على صحة الجسم، وذلك نقلًا عن موقع "healthline".
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