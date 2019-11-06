رياضة

«الكاف» يغلق استاد القاهرة لهذا السبب

تحرير:أحمد بركات ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ م
استاد القاهرة
استاد القاهرة
?فضل مسئولو الاتحاد الإفريقي (كاف) منع منتخبات المجموعة الأولى المشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر من التدريب غدًا باستاد القاهرة، وهي مصر والكاميرون ومالي وغانا، لإنشغاله بالتجهيز لحفل الافتتاح إلى جانب الحفاظ على أرضية الملعب وتم نقل تدريباتهم إلى ملاعب أخرى، وتقرر خوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته اليوم وغدًا على استاد بتروسبورت في إطار الإعداد لمواجهة مالي في الثامنة مساء الجمعة باستاد القاهرة.
وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب عن القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للمنتخب الأوليمبى تحت 23 سنة يوم 8 نوفمبر المقبل حتى 22 من نفس الشهر التي تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وجاءت كالتالي: لحراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي،
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الزمالك -وجينيراسيون (4)

الزمالك يفوز على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي وديًّا

فاز فريق نادي الزمالك على ضيفه منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، حيث شهدت الدقائق العشر الأولى من انطلاق المباراة إهدار عمر السعيد هجمة محققة في الدقيقة الثالثة من هجمة من الجانب الأيمن يتصدي لها الحارس. وفي الدقيقة السادسة تسديدة قوية على مرمى أبوجبل يتصدى لها وتعود ويخرجها الدفاع وتألق محمد حسن بصورة لافتة للنظر بعد شفائه من الإصابه وفي الدقيقة العاشرة عرضية خطيرة لمنتخب جنوب إفريقيا يخرجها النقاز بعيدا عن منطقة الخطورة.
باريس سان جيرمان - مبابي

أول رد من سان جيرمان على رغبة الريال في ضم مبابي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لن تنتظر حتى ينتهي عقد مبابي ويرحل مجانا عن صفوف الفريق، حيث ذكرت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية فى تقرير لها أن مسؤولي النادي الباريسي يبحثون قطع الطريق على إدارة ريال مدريد الإسبانى، حتى لا تضم اللاعب فى الانتقالات الشتوية القادمة. وأوضحت الصحيفة فى تقريرها أن إدارة باريس سان جيرمان، ستساوى مبابى بنيمار، حيث سيعرض على الأول 40 مليون يورو راتبا سنويا، وذلك لتمديد عقده حتى 2022.
غزل المحلة

غزل المحلة يفوز على المنصورة في ديربي الدلتا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، فوزًا ثمينًا على نظيره المنصورة، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد غزل المحلة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لمنافسات دوري الدرجة الثانية، سجل هاني عادل الهدف الأول، وأضاف عبده يحيى الهدف الثاني، ليرفع أبناء خالد عيد رصيدهم إلى 7 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن فاركو الثاني، وألعاب دمنهور الذي يحتل المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد المنصورة عند نقطتين فقط في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة.
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الافتتاح (5)

شارموفرز ونسمة محجوب يحييان حفل افتتاح كأس الأمم

كشفت شركة بريزنتيشن، المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، النقاب عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة. واتفقت شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى. ويعود نظام "تذكرتي" للعمل في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم 2019، التي أقيمت في مصر العام الجاري.
استاد-القاهرة‎ (5)

تعرف على أسعار تذاكر بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، أسعار تذاكر مباريات البطولة التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ولم تعلن اللجنة أسعار تذاكر نهائي البطولة. وحددت اللجنة لمباراتي الجمعة المقبلة، مصر مع مالي والكاميرون مع غانا، تذكرة قيمتها 350 جنيها مصريا (22 دولارا أمريكيا) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى ممتاز 200 جنيه (13 دولارا) والدرجة الأولى 150 جنيها (9.5 دولار) والدرجة الأولى العلوية 75 جنيها (5 دولارات) والدرجة الثانية 30 جنيها (2 دولار) والدرجة الثالثة 20 جنيها (1.5 دولار).
المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (3)

شوقي غريب يحدد موعد إعلان قائمة المنتخب الأوليمبي

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي مساء اليوم الثلاثاء، موعدًا لإعلان القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي الذي يشارك في بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، وهي المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب نهاية المران المسائي والذي يعقبه اجتماع للجهاز الفني والطبي للوقوف على الحالة الصحية والفنية لكل لاعب. وستضم القائمة 21 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمي والمعروف أن آخر موعد لإرسال القائمة الذي حدده الكاف هو اليوم.
المنتخب الأولمبي

تذكرتي تحدد حصة الفرد من بيع تذاكر أمم إفريقيا

حددت شركة تذكرتي المسئولة عن بيع تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل حصة الفرد الواحد من شراء تذاكر البطولة. وأكد مسئولو تذكرتي أنه يحق للفرد الواحد الحصول على 6 تذاكر، بشرط أن تكون مرتبطة بالفان أي دي، ويوجد 15 فرعا تابعا لإحدى شركات الاتصالات لبيع تذاكر البطولة. ويعود نظام تذكرتي إلى بطولة أمم إفريقيا، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة التي يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي.
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