تشييع جثمان مدرب الأسود الشهير محمد الحلو (صور)

تحرير:التحرير ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ م

جنازة محمد الحلو

شييع أهالي ومحبي مدرب الأسود الشهير محمد الحلو، عصر اليوم الأربعاء، جنازته من مسجد السيدة نفيسة، ومن المقرر أن يُقام العزاء يوم الجمعة المقبل فى مسجد الحامدية الشاذلية. يذكر أن محمد الحلو، توفى بعد تدهور حاد فى حالته الصحية، وذلك بعد دخوله منذ ثلاثة أيام العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعى، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوى. وحرصت نقابة المهن التمثيلية على زيارته خلال الأيام الماضية تسهيلاً لإجراءات الفحوصات والتحاليل الطبية.

ويعد محمد الحلو واحد من عائلة الحلو الشهيرة بعالم السيرك، جده هو محمد علي الحلو الذي أسس سيرك الحلو عام 1889 الذي حاول الاستفادة من الفرق الأجنبية التي كانت تقدم عروضا في عهد الخديو إسماعيل.وبعد ثورة 23 يوليو قرر عبد الناصر أن ينشئ سيركا قوميا يكون مقره حي العجوزة ويطل على نهر النيل، وكما استقدم الخبراء