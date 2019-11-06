رياضة

غزل المحلة يفوز على المنصورة في ديربي الدلتا

تحرير:علي الزيني ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٤ م
غزل المحلة
غزل المحلة
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، فوزًا ثمينًا على نظيره المنصورة، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد غزل المحلة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لمنافسات دوري الدرجة الثانية، سجل هاني عادل الهدف الأول، وأضاف عبده يحيى الهدف الثاني، ليرفع أبناء خالد عيد رصيدهم إلى 7 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن فاركو الثاني، وألعاب دمنهور الذي يحتل المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد المنصورة عند نقطتين فقط في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة.
فريق غزل المحلة، نجح في تسجيل هدفين، في المقابل سيطر فريق المنصورة على مجريات اللقاء، وأضاع أكثر من فرصة هدف محقق، لكنه فشل في الوصول إلى مرمى أصحاب الأرض. وتعرض خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة، لأزمة صحية مفاجئة أثناء قيادته للقاء فنيا من على دكة البدلاء، حيث ظهرت عليه آثار التعب والإرهاق، ما
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أول رد من سان جيرمان على رغبة الريال في ضم مبابي

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المظاليم.. فوز الألومنيوم وتعادل الإعلاميين

استأنف اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية بمجموعة الصعيد من منافسات دوري الدرجة الثانية، بإقامة 4 مباريات، حيث حقق فريق الألومنيوم الفوز على المنيا بهدف نظيف، أحرزه محمود نجاح، ليرتفع رصيده إلى 3 نقاط، بينما تجمد رصيد المنيا عند نقطة واحدة. وفاز فريق شبان المسلمين قنا على نظيره بترول أسيوط بهدفين لهدف، أحرز إبراهيم حسن وأحمد الجبلاوي هدفي الشبان، فيما سجل إيهاب فؤاد هدف بترول أسيوط، بهذا الفوز رفع شبان قنا رصيده إلى ثلاث نقاط، في المركز السادس، في المقابل تجمد رصيد بترول أسيوط عند 3 نقاط، في المركز الثالث.
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