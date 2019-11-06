غزل المحلة يفوز على المنصورة في ديربي الدلتا

تحرير:علي الزيني ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٤ م

غزل المحلة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، فوزًا ثمينًا على نظيره المنصورة، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد غزل المحلة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لمنافسات دوري الدرجة الثانية، سجل هاني عادل الهدف الأول، وأضاف عبده يحيى الهدف الثاني، ليرفع أبناء خالد عيد رصيدهم إلى 7 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن فاركو الثاني، وألعاب دمنهور الذي يحتل المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد المنصورة عند نقطتين فقط في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة.

فريق غزل المحلة، نجح في تسجيل هدفين، في المقابل سيطر فريق المنصورة على مجريات اللقاء، وأضاع أكثر من فرصة هدف محقق، لكنه فشل في الوصول إلى مرمى أصحاب الأرض. وتعرض خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة، لأزمة صحية مفاجئة أثناء قيادته للقاء فنيا من على دكة البدلاء، حيث ظهرت عليه آثار التعب والإرهاق، ما