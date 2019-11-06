رياضة

أول رد من سان جيرمان على رغبة الريال في ضم مبابي

تحرير:محمد جمال ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م
مبابي
مبابي
كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لن تنتظر حتى ينتهي عقد مبابي ويرحل مجانا عن صفوف الفريق، حيث ذكرت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية فى تقرير لها أن مسؤولي النادي الباريسي يبحثون قطع الطريق على إدارة ريال مدريد الإسبانى، حتى لا تضم اللاعب فى الانتقالات الشتوية القادمة. وأوضحت الصحيفة فى تقريرها أن إدارة باريس سان جيرمان، ستساوى مبابى بنيمار، حيث سيعرض على الأول 40 مليون يورو راتبا سنويا، وذلك لتمديد عقده حتى 2022.
ومن جانبها أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، رغبة ريال مدريد فى ضم مبابى، حيث نشرت فى وقت سابق أن إدارة الملكى تتنظر عدم تجديد مبابى لعقده مع سان جيرمان، لضم اللاعب. وكان الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، قد صرح أمس الثلاثاء بأن مهاجم باريس سان جيرمان، مواطنه كليان مبابي "يحلم" باللعب "يوما ما"
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فاز فريق نادي الزمالك على ضيفه منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، حيث شهدت الدقائق العشر الأولى من انطلاق المباراة إهدار عمر السعيد هجمة محققة في الدقيقة الثالثة من هجمة من الجانب الأيمن يتصدي لها الحارس. وفي الدقيقة السادسة تسديدة قوية على مرمى أبوجبل يتصدى لها وتعود ويخرجها الدفاع وتألق محمد حسن بصورة لافتة للنظر بعد شفائه من الإصابه وفي الدقيقة العاشرة عرضية خطيرة لمنتخب جنوب إفريقيا يخرجها النقاز بعيدا عن منطقة الخطورة.
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سان جيرمان يستهدف خطف جوهرة ريال مدريد

يبحث باريس سان جيرمان الفرنسي عن التعاقد مع النجم البرازيلي الشاب في صفوف ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، من المنتظر أن يدخل سان جيرمان على خط المفاوضات بقوة خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وسبق أن ارتبط فينيسيوس بالانتقال إلى "حديقة الأمراء" في الصيف الماضي، كجزء من صفقة ارتداء مواطنه نيمار دا سيلفا لقميص النادي الملكي، ويتزامل فينيسيوس ونيمار في منتخب البرازيل، كما أنه سيجد في سان جيرمان زملاء آخرين من راقصي السامبا مثل تياجو سيلفا وماركينيوس.
باريس سان جيرمان - مبابي

نائب موناكو: مبابي أخبرني عن موعد انتقاله لمدريد

تحدث فاديم فاسيليف نائب رئيس موناكو السابق، عن الحوار الذي جمعه بالفرنسي كيليان مبابي وقت انتقال الأخير إلى باريس سان جيرمان، وقال فاسيليف عبر برنامج "تيلي فوت" الفرنسي: "مبابي قال لي: أعتقد (أن الانتقال لريال مدريد) مبكر للغاية، لعبت عاما واحدا فقط في بلادي، وأنحدر من باريس، لا أريد الرحيل بهذه الطريقة، أريد أن أصبح لاعبا عظيما هنا أولا، وريال مدريد سينتظرني". وواصل: "لم يخطئ بالتوقيع مع باريس سان جيرمان، لأن ريال مدريد سيدق بابه عاجلا أم آجلا، أخبرني أن ريال مدريد سينتظره".
كريستيان إريكسن (6)

باريس سان جيرمان عقبة ريال مدريد لضم إريكسن

يعاني ريال مدريد الإسباني من أزمة كبيرة في مركز لاعب الوسط، خاصة بعد إصابة كل من فالفيردي ولوكا مودريتش، وخوض الفريق المباريات في الآونة الأخيرة على أمل ألا يتعرض لاعب آخر للإصابة، وهو الأمر الذي أعاد للأذهان مرة أخرى فشل الإدارة في التعاقد مع لاعب في هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ريال مدريد كان قد ارتبط خلال الميركاتو الصيفي بعدد من لاعبي الوسط المميزين في العالم، وكان أبرزهم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي عاد بقوة إلى دائرة اهتمامات الفريق الأبيض.
كريستيان إريكسن (7)

دياز وإيسكو سلاحا ريال مدريد لضم إريكسن

يعاني ريال مدريد الإسباني من أزمة كبيرة في مركز لاعب الوسط، خاصة بعد إصابة كل من فالفيردي ولوكا مودريتش، وخوض الفريق المباريات في الآونة الأخيرة على أمل ألا يتعرض لاعب آخر للإصابة، وهو الأمر الذي أعاد للأذهان مرة أخرى فشل الإدارة في التعاقد مع لاعب في هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ريال مدريد كان قد ارتبط خلال الميركاتو الصيفي بعدد من لاعبي الوسط المميزين في العالم، وكان أبرزهم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي عاد بقوة إلى دائرة اهتمامات الفريق الأبيض.
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