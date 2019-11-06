أول رد من سان جيرمان على رغبة الريال في ضم مبابي

تحرير:محمد جمال ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م

مبابي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لن تنتظر حتى ينتهي عقد مبابي ويرحل مجانا عن صفوف الفريق، حيث ذكرت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية فى تقرير لها أن مسؤولي النادي الباريسي يبحثون قطع الطريق على إدارة ريال مدريد الإسبانى، حتى لا تضم اللاعب فى الانتقالات الشتوية القادمة. وأوضحت الصحيفة فى تقريرها أن إدارة باريس سان جيرمان، ستساوى مبابى بنيمار، حيث سيعرض على الأول 40 مليون يورو راتبا سنويا، وذلك لتمديد عقده حتى 2022.

ومن جانبها أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، رغبة ريال مدريد فى ضم مبابى، حيث نشرت فى وقت سابق أن إدارة الملكى تتنظر عدم تجديد مبابى لعقده مع سان جيرمان، لضم اللاعب. وكان الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، قد صرح أمس الثلاثاء بأن مهاجم باريس سان جيرمان، مواطنه كليان مبابي "يحلم" باللعب "يوما ما"