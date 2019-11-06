كارفور تتخلص من الأكياس البلاستيكية بحلول عام 2025

كافور: التخلص من أكياس البقالة البلاستيكية بحلول عام 2025، وغيرها من المنتجات المعدة للاستخدام لمرة، بما في ذلك شفاطات العصائر ولوازم المائدة والحاويات

تحرير:محمد فتحي ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م

ماجد الفطيم- كارفور

أعلنت ماجد الفطيم، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرتها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة للاستغناء تدريجيا عن المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام في جميع الشركات التابعة لها بحلول عام 2025، مشيرة إلى أن هذه المبادرة سوف تساهم بعد تطبيقها بشكل كامل في التخلص من الأكياس البلاستيكية وغيرها من المنتجات البلاستيكية غير الضرورية على مستوى الشركة.

ويتضمن هذا الالتزام من جانب "ماجد الفطيم" التخلص من أكياس البقالة البلاستيكية من جميع متاجر "كارفور" في 16 سوقا بحلول عام 2025، وغيرها من المنتجات المعدة للاستخدام لمرة واحدة في جميع الشركات التابعة لها، بما في ذلك شفاطات العصائر ولوازم المائدة والحاويات وغيرها، ومن المقرر أن تركز الشركة على تعزيز الاستعانة