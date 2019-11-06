سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

كارفور تتخلص من الأكياس البلاستيكية بحلول عام 2025

كافور: التخلص من أكياس البقالة البلاستيكية بحلول عام 2025، وغيرها من المنتجات المعدة للاستخدام لمرة، بما في ذلك شفاطات العصائر ولوازم المائدة والحاويات
تحرير:محمد فتحي ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م
ماجد الفطيم- كارفور
ماجد الفطيم- كارفور
أعلنت ماجد الفطيم، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرتها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة للاستغناء تدريجيا عن المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام في جميع الشركات التابعة لها بحلول عام 2025، مشيرة إلى أن هذه المبادرة سوف تساهم بعد تطبيقها بشكل كامل في التخلص من الأكياس البلاستيكية وغيرها من المنتجات البلاستيكية غير الضرورية على مستوى الشركة.
ويتضمن هذا الالتزام من جانب "ماجد الفطيم" التخلص من أكياس البقالة البلاستيكية من جميع متاجر "كارفور" في 16 سوقا بحلول عام 2025، وغيرها من المنتجات المعدة للاستخدام لمرة واحدة في جميع الشركات التابعة لها، بما في ذلك شفاطات العصائر ولوازم المائدة والحاويات وغيرها، ومن المقرر أن تركز الشركة على تعزيز الاستعانة
اقرأ المزيد
ترامب- يعلق- على -الاجتماع -الأولي حول- سد -النهضة

ترامب عن مباحثات سد النهضة: النزاع طويل.. والاجتماع سار بشكل جيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه عقد اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان للمساعدة في حل نزاعهم الطويل حول سد النهضة الإثيوبي والذي يتم بناؤه حاليًا، ووصف ترامب، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الاجتماع بأنه سار بشكل جيد، مضيفًا أن النقاشات ستتواصل على مدى اليوم، ونشر صورة للقاء ظهر فيها إلى جانبه وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الشؤون الخارجية الإثيوبي جيدو أندار جاشيو، ووزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.
تأمر- آمين

تامر أمين عن الاحتفال بالمولد النبوي: توقفوا عن التشدد

علق الإعلامي تامر أمين، على الاحتفال بالمولد النبوي، قائلًا، إن حب الرسول يكون نابعا من تقليد الرسول واتباع سنته والعمل بها وليس فقط الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن البعض لديه «شيزوفرينيا»، وهي المحاولة في إظهار أنهم مسلمون في الشكل الخارجي فقط و التشدد في باقي العبادات ولكن المضمون في المعاملات التي أشار إليها الرسول، وأن 95% من الإسلام في التعاملات، مضيفًا خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، المُذاع على قناة «النهار»، أن الاحتفال بمولد النبي ليس مقتصرا على الأعياد الدينية والمناسبات بل يجب أن يكون دائم.
الاعلامي-نشأت-الديهى

نشأت الديهي:مصر بها أفضل منظومة حقوق الإنسان بالعالم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تخوض تجربة رائدة في إقامة وحدات سكنية للمواطنين، وتنشأ فيلل وقصور ووحدات سكنية لمحدودي الدخل، لتحقيق أول حق من حقوق الإنسان، وهو حق الإنسان في المسكن، مشيرًا إلى أن هناك 50 مليون مواطن يستفيد من بطاقات التموين وهذا حق الإنسان في المأكل، إلى جانب أن الدولة تعمل على إنشاء محطات لتحلية المياه لتوفير حق المواطن في الملبس، كما أن مبادرة 100 مليون صحة وما تبعه من مبادرات تنم عن إعطاء المواطنين الحق في الصحة، وما يتم في مجال تطوير التعليم جهود لتقديم حق الإنسان في التعليم.
تامر-امين

تامر أمين لتجار حلاوة مولد النبي: يسروا الأسعار على الناس

هاجم الإعلامي تامر أمين، تجار حلاوة مولد النبي، بسبب ارتفاع أسعارها هذا العام، قائلًا: «يعني إيه المواطن يدفع نص مرتبه في تمن علبة حلاوة المولد، الرحمة حلوة قبل العدل». وأضاف أمين خلال برنامج «أخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»:«أن المواد الخام الخاصة بحلاوة المولد ارتفعت، لكن هذا لا يبرر وصول ثمن العلبة لـ500 جنيه»، قائلا: «رجاء يسروا على الناس طالما ربنا هيفتحها عليكم من وسع ، لأجل النبي يسروا الأسعار على الناس، إكسبوا دون احتكار ومص لدماء المواطنين».
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]