بالأسماء.. مصرع 5 مصريين في حادث مروري بالكويت

تحرير:التحرير ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

حادث مروري بالكويت

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، متابعتها مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، وفاة 5 مصريين في حادث مروري بجسر أبو حليفة بالأحمدي بالكويت، والوقوف على ملابسات الحادث، ومتابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن التعويض، وإجراءات نقل الجثامين بالتعاون مع القنصلية المصرية، فضلًا عن متابعة مستحقاته المالية لدى الشركة التي يعملون بها، إذ تلقت الوزارة تقريرا عاجلا، عبر المستشار العمالي أحمد يوسف، أشارت فيه أن الحادث وقع اليوم أثناء توجه ميكروباص شركة «تشيد الجزيرة» رقم: 94375/7 إلى موقع العمل بالأحمدي وكان يقل 12 عاملا.

وأوضح يوسف، أنه في أثناء سير الميكروباص حدث انفجار في العجلة الخلفية، وأثناء تغير العجلة قامت شاحنة نقل مياه "تنكر" بالاصطدام بالعمال ودهسهم. وأشار إلى أن الحادث نتج عنه وفاة 5 عمال مصريين هم: «محمد أحمد بهجات أحمد، من أسيوط، وجمال سليم عبيد رسلان، من قنا، ومكرم عجايبي شحاته فرج، من القاهرة، وأحمد