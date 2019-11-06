رياضة

الزمالك يفوز على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي وديًّا

تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ م
الزمالك
الزمالك
فاز فريق نادي الزمالك على ضيفه منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، حيث شهدت الدقائق العشر الأولى من انطلاق المباراة إهدار عمر السعيد هجمة محققة في الدقيقة الثالثة من هجمة من الجانب الأيمن يتصدي لها الحارس. وفي الدقيقة السادسة تسديدة قوية على مرمى أبوجبل يتصدى لها وتعود ويخرجها الدفاع وتألق محمد حسن بصورة لافتة للنظر بعد شفائه من الإصابه وفي الدقيقة العاشرة عرضية خطيرة لمنتخب جنوب إفريقيا يخرجها النقاز بعيدا عن منطقة الخطورة.
في الشوط الثاني دفع ميتشو بالثنائي مصطفى فتحي، وكريم بامبو بدلا من المغربي محمد أوناجم ويوسف أوباما، وأسفر ضغط الزمالك عن الهدف الأول عن طريق المغربي أشرف بن شرقي. ونجح كريم بامبو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 34 عن طريق تمريرة من مصطفي فتحي بوسط الملعب، سددها في المرمى ليعلن تقدم الزمالك بهدفين
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أول رد من سان جيرمان على رغبة الريال في ضم مبابي

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بن شرقي وأوناجم ينتظمان في مران الزمالك

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شيكابالا

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شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، مجموعة من التدريبات البدنية القوية تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال، حيث خضع اللاعبون لفقرة تسخين في بداية المران، ثم فقرة تدريبية بالجري حول الملعب وخاض لاعبو الفريق مجموعة أخرى من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة بالإضافة إلى بعض التدريبات الأخرى الخاصة بتقوية العضلات والارتداد السريع لتلاشي الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال المباريات السابقة.
مران الزمالك

تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا للأهلي

خضع الثلاثي محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية وفنية تحت إشراف باجيك دراجون مدرب حراس المرمى للفريق، حيث قام دراجون بتدريب الحراس بمجموعة من الكرات الصغيرة الحجم، بالإضافة إلى بعض التدريبات الآخرى الخاصة بمتابعة الكرات العرضية وكيفية التعامل مع التسديدات من داخل منطقة الجزاء. وشهدت تدريبات حراس الزمالك عقد جلسة بين دراجون وثلاثي حراسة المرمى من اجل شرح بعض الأمور الخاصة بالتعامل مع الانفرادات وغيرها من الهجمات الصعبة.
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