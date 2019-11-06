الزمالك يفوز على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي وديًّا

تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ م

الزمالك

فاز فريق نادي الزمالك على ضيفه منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، حيث شهدت الدقائق العشر الأولى من انطلاق المباراة إهدار عمر السعيد هجمة محققة في الدقيقة الثالثة من هجمة من الجانب الأيمن يتصدي لها الحارس. وفي الدقيقة السادسة تسديدة قوية على مرمى أبوجبل يتصدى لها وتعود ويخرجها الدفاع وتألق محمد حسن بصورة لافتة للنظر بعد شفائه من الإصابه وفي الدقيقة العاشرة عرضية خطيرة لمنتخب جنوب إفريقيا يخرجها النقاز بعيدا عن منطقة الخطورة.

في الشوط الثاني دفع ميتشو بالثنائي مصطفى فتحي، وكريم بامبو بدلا من المغربي محمد أوناجم ويوسف أوباما، وأسفر ضغط الزمالك عن الهدف الأول عن طريق المغربي أشرف بن شرقي. ونجح كريم بامبو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 34 عن طريق تمريرة من مصطفي فتحي بوسط الملعب، سددها في المرمى ليعلن تقدم الزمالك بهدفين