رياضة

محمد رمضان يظهر في فوز نجوم إفريقيا على نجوم العالم

تحرير:علي الزيني ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م
ابو تريكه - خالد الغندو - وائل جمعة
ابو تريكه - خالد الغندو - وائل جمعة
ظهر الممثل محمد رمضان، على دكة بدلاء فريق نجوم أفريقيا، بصحبة نجوم الكرة المصرية السابقين محمد أبوتريكة ووائل جمعة ونادر السيد وخالد الغندور بجانب إسماعيل يوسف، الذي تولى القيادة الفنية خلال المباراة الودية، التي جمعت بين نجوم أفريقيا ونجوم العالم على ملعب الشيخ محمد لغظف، في احتفالية خاصة بشأن الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، بمدينة العيون المغربية، وانتهى بفوز نجوم إفريقيا بهدف نظيف، جاء عن طريق النجم الكاميروني صامويل إيتو في الدقيقة السابعة عشر.
وشهدت قائمة منتخب نجوم أفريقيا وجود أساطير القارة على رأسهم روجيه ميلا وصامويل إيتو وصلاح الدين بصير و زبير بيه و الحاجي ضيوف وكانوا وخليلو فاديجا ونجوم أخرى، بجانب اللاعبين المصريين. وجاء البرتغالي لويس فيجو على رأس كتيبة نجوم العالم، بجانب الفرنسي تريزيجيه ومواطنه فابيان بارتيز، وبيبيتو وريفالدو وكافو
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كوستا يقود يوفنتوس لثمن نهائي دوري الأبطال بفوز قاتل

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