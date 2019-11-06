رياضة

فيرجسون يوصي بضم لاعب أستون فيلا لليونايتد بعد تألقه

تحرير:محمد جمال ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م
أستون فيلا
أستون فيلا
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات الدولي الأسكتلندي، جون ماكجين، لاعب خط وسط أستون فيلا،وذك فى موسم الإنتقالات الصيفية المقبلة. وجاء فى تقرير لصحيفة "ذا صن"، إن الاهتمام بـ "ماكجين" جاء بتوصية من أسطورة التدريب في يونايتد، السير أليكس فيرجسون. وأشار التقرير إلى أن اللاعب صاحب الـ25 عامًا حاز على اهتمام أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر، وذلك بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع الفيلانز هذا الموسم.
كما أوضحت الصحيفة فى تقريرها أن مسؤولو مانشستر يونايتد مستعدين لدعم سولسكاير، في فترة الانتقالات الشتوية، رغم المستوى السيء الذى يقدمه خلال الموسم الحالى، إذ يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. وكما أكملت الصحيفة أنه من المتوقع أن يحافظ أستون فيلا على النجم الأسكتلندي، الذي تقدر قيمته
اقرأ المزيد
يوفنتوس

كوستا يقود يوفنتوس لثمن نهائي دوري الأبطال بفوز قاتل

حقق فريق يوفنتوس، فوزًا ثمينًا على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «لوكوموتيف ستاديوم»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل آرون رامزي هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك أليكسي ميرانشوك هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف دوجلاس كوستا، هدف الفوز لليوفي، الذي تأهل إلى ثمن نهائي المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن أتليتكو مدريد، وجاء لوكوموتيف في المركز الثالث بـ 3 نقاط، وبايرن ليفركوزن رابعًا بدون نقاط.
بايرن ميونخ-اولمبيكاوس

بايرن ميونخ يخرج بفوز سهل أمام أولمبيكاوس

نجح فريق بايرن ميونخ الألمانى في الخروج بفوز سهل أمام أولمبياكوس الألمانى، بنتيجة هدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، وسجل هدفى الفريق البافارى روبيرت ليفاندوفسكي فى الدقيقة الـ69، وإيفان بيرزيتش فى الدقيقة الـ89 . وبهذا الفوز يملك الفريق الألمانى، 12 نقطة فى صدارة المجموعة الثانية، بينما يأتى بعده توتنهام برصيد 4 نقاط، ويأتى النجم الأحمر فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتى أولمبياكوس فى المركز الأخير بنقطة،
أهلي 2000

بعد محمود محمود.. الصليبي يضرب لاعب الأهلي مرتين

أجرى محمد خليل لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2000، عملية جراحية ناجحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الحالي، خلال مباراة فريقه أمام المطرية، ضمن الجولة الأولى من بطولة منطقة القاهرة، والتي فاز خلالها الأحمر بسباعية نظيفة، ليتكرر سيناريو محمد محمود لاعب المارد الأحمر الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين، وخضع خليل في العام الماضي لجراحة الصليبي ثم تكررت الإصابة في قدمه الأخرى مطلع الموسم الحالي.
اقرأ المزيد من الأخبار
كلوب (1)

مورينيو: كلوب لم يستمتع بمباراة مانشستر يونايتد

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب عن خيبة أمله بعد سقوط فريقه ليفربول في فخ التعادل بنتيجة 1-1 أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ويرى كلوب أن هدف اليونايتد كان يجب عدم احتسابه بسبب تغاضي حكم اللقاء عن احتساب مخالفة لليفربول في بداية هجمة الهدف، ليأتي الرد مباشرة من جوزيه مورينيو، الذي أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي بعد سقوطه أمام ليفربول، بقيادة كلوب، بثلاثية على ملعب الأنفيلد.
كلوب (2)

كلوب عن هدف مانشستر يونايتد: الـ«فار» أخطأ

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على الهدف الذي سجله مانشستر يونايتد في شباك الريدز مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه كان من خطأ واضح. وقال المدير الفنى الألمانى في تصريحات عقب المباراة: "يونايتد خاض المباراة بطريقة دفاعية قوية، لكننا كنا نستحق الحصول على نقطة تعادل على الأقل". وأوضح كلوب: "كنا جيدين جدًّا لدرجة أننا كنا نستحق أكثر من نقطة واحدة، منحنا مانسشتر فرصة اللعب بالطريقة التي يريدونها". وأكمل تصريحاته: "لم نتكيف مع ظروف المباراة بشكل جيد ولذلك شعرنا بأننا تحت ضغط لم نكن نريده، لاعبو يونايتد قدموا أداء رائعًا".
ليفربول ومانشستر يونايتد‎

لالانا: تعليمات كلوب منحتنا التعادل أمام يونايتد

أكد آدم لالانا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن العودة من ملعب "أولد ترافورد"، معقل مانشستر يونايتد، بنقطة بعدما كان فريقه خاسرًا تعد رائعة، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية المباراة، قائلا: "من الرائع العودة وعدم الخسارة، الحصول على نقطة من ملعب أولد ترافورد، أمر إيجابي للغاية لأننا لم نكن في أفضل حالنا.. تعليمات كلوب كانت واضحة، طلب مني التأثير في اللقاء، كان متبقيا 25 دقيقة على النهاية ولم نكن في أفضل مستوياتنا؛ لذلك كان عليه النظر لدكة البدلاء للتغيير".
رحيم-سترلينج (1)

السيتي يسعى لقطع الطريق على ريال مدريد لضم سترلينج

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر سيتي يجهز حاليًّا عرضا ضخما لرحيم سترلينج نجم الفريق، وذلك لقطع الطريق على ريال مدريد ضم اللاعب خلال موسم الانتقالات القادم. وجاء فى تقرير لصحيفة الـ"صن" البريطانية، أن السيتي سيقدم لسترلينج 450 ألف جنيه استرليني أسبوعيًّا، من أجل إقناعه باستكمال مشواره الكروى مع الستيزنز. وكان سترلينج قد جدد عقده مع مانشستر سيتي في نوفمبر 2018، حيث يتقاضى 280 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، لكنه أكد فى تصريحات سابقة رغبته للعب في الخارج.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]