فيرجسون يوصي بضم لاعب أستون فيلا لليونايتد بعد تألقه

تحرير:محمد جمال ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م

أستون فيلا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات الدولي الأسكتلندي، جون ماكجين، لاعب خط وسط أستون فيلا،وذك فى موسم الإنتقالات الصيفية المقبلة. وجاء فى تقرير لصحيفة "ذا صن"، إن الاهتمام بـ "ماكجين" جاء بتوصية من أسطورة التدريب في يونايتد، السير أليكس فيرجسون. وأشار التقرير إلى أن اللاعب صاحب الـ25 عامًا حاز على اهتمام أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر، وذلك بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع الفيلانز هذا الموسم.

كما أوضحت الصحيفة فى تقريرها أن مسؤولو مانشستر يونايتد مستعدين لدعم سولسكاير، في فترة الانتقالات الشتوية، رغم المستوى السيء الذى يقدمه خلال الموسم الحالى، إذ يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. وكما أكملت الصحيفة أنه من المتوقع أن يحافظ أستون فيلا على النجم الأسكتلندي، الذي تقدر قيمته