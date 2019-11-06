سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بأمر السيسي.. تشغيل أنفاق بورسعيد نوفمبر الجاري

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتناول الاجتماع متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة المقبلة، ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حالياً، ومن ضمنها تطوير محور قناة السويس الحيوي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المهندس محمد يحيي زكي، عرض مخطط تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية بالهيئة، وكذا الموقف المالي فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية وكلٍ من الإيرادات والمصرفات، وجهود تعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة وحسن إدارة الموارد. وعرض رئيس الهيئة العامة
اقرأ المزيد
تأمر- آمين

تامر أمين عن الاحتفال بالمولد النبوي: توقفوا عن التشدد

علق الإعلامي تامر أمين، على الاحتفال بالمولد النبوي، قائلًا، إن حب الرسول يكون نابعا من تقليد الرسول واتباع سنته والعمل بها وليس فقط الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن البعض لديه «شيزوفرينيا»، وهي المحاولة في إظهار أنهم مسلمون في الشكل الخارجي فقط و التشدد في باقي العبادات ولكن المضمون في المعاملات التي أشار إليها الرسول، وأن 95% من الإسلام في التعاملات، مضيفًا خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، المُذاع على قناة «النهار»، أن الاحتفال بمولد النبي ليس مقتصرا على الأعياد الدينية والمناسبات بل يجب أن يكون دائم.
الاعلامي-نشأت-الديهى

نشأت الديهي:مصر بها أفضل منظومة حقوق الإنسان بالعالم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تخوض تجربة رائدة في إقامة وحدات سكنية للمواطنين، وتنشأ فيلل وقصور ووحدات سكنية لمحدودي الدخل، لتحقيق أول حق من حقوق الإنسان، وهو حق الإنسان في المسكن، مشيرًا إلى أن هناك 50 مليون مواطن يستفيد من بطاقات التموين وهذا حق الإنسان في المأكل، إلى جانب أن الدولة تعمل على إنشاء محطات لتحلية المياه لتوفير حق المواطن في الملبس، كما أن مبادرة 100 مليون صحة وما تبعه من مبادرات تنم عن إعطاء المواطنين الحق في الصحة، وما يتم في مجال تطوير التعليم جهود لتقديم حق الإنسان في التعليم.
تامر-امين

تامر أمين لتجار حلاوة مولد النبي: يسروا الأسعار على الناس

هاجم الإعلامي تامر أمين، تجار حلاوة مولد النبي، بسبب ارتفاع أسعارها هذا العام، قائلًا: «يعني إيه المواطن يدفع نص مرتبه في تمن علبة حلاوة المولد، الرحمة حلوة قبل العدل». وأضاف أمين خلال برنامج «أخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»:«أن المواد الخام الخاصة بحلاوة المولد ارتفعت، لكن هذا لا يبرر وصول ثمن العلبة لـ500 جنيه»، قائلا: «رجاء يسروا على الناس طالما ربنا هيفتحها عليكم من وسع ، لأجل النبي يسروا الأسعار على الناس، إكسبوا دون احتكار ومص لدماء المواطنين».
رانيا المشاط

جاهزة لحماية البشر.. اختيار مصر ضمن 90 تجربة سياحية ناجحة دوليا

اختار المجلس الدولي للسياحة والسفر، مصر لتكون ضمن 90 تجربة ناجحة دولياً في التقرير الأول الذي أصدره المجلس هذا العام بالتعاون مع شركة Global Rescue العالمية حول "الاستعداد لمواجهة الأزمات والصلابة والجاهزية لحماية البشر والمقاصد السياحية"، والذي يعرض التجارب الناجحة للدول والقطاع الخاص في التصدي للأزمات ومواجهتها، والخروج منها أكثر صلابة، ويقدم التوصيات حول الطرق المثلى لإدارة الأزمات.
اقرأ المزيد من الأخبار
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

«قوى عاملة النواب» توافق مبدئيا على رفع مرتبات متضرري التسوية

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، مبدئيا على مشروع قانون مٌقدم من النائب عبد المنعم العليمي، والذي يرفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية بخفض مرتباتهم بعد تعينيهم على الوظيفة الجديدة. وطبقا للتشريع الجديد، بعد التعديلات المبدئية التي وافقت عليها اللجنة، يحتفظ الموظف بعد إعادة تعيينه علي الوظيفة الجديدة، بمرتبه القديم بعد التسوية مع الاحتفاظ بعلاوتين بالإضافة بمدة الأقدمية الخاصة بوظيفته القديمة.
النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون حماية البيانات الشخصية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد ، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة وآخر من النواب بشأن إصدار قانون "حماية البيانات الشخصية". وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي برئاسة النائب أحمد بدوي، أهمية مشروع القانون المعروض فيما يخص حماية المواطنين وتشجيع المناخ الاستثماري في مصر بما يستكمل الضلع الثاني من مثلث تشريعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي كانت بدايتها قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، ويستكمل بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
مجلس-النواب (1)

البرلمان يوافق على قانون الكيانات الإرهابية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى مجموعة وإحالته لمجلس الدولة. وأكد التقرير، أن القانون رقم 8 لسنة 2015 صدر في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وأوجب على النيابة العامة إنشاء قائمتين أولهما تسمي "قائمة الكيانات الإرهابية" لإدراج الكيانات الإرهابية عليها، مثل الجمعيات والمنظمات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي متي ما رست أعمالاً كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الافراد او إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو غيرها من المرافق العامة من القيام بأعمالها أو أية محاولة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين.
جبالى-المراغى-عضو-مجلس-النواب-03

«قوى عاملة البرلمان» توافق على تعديل قانون الخدمة المدنية

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات للموظفين" من جديد، بعد أن تم غلقه نهائيا بداية من نوفمبر الحالي لانتهاء المدة التي حددها القانون.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]