رياضة

المنتخب يفقد خدمات «كوكا» بسبب الإصابة

تحرير:علي الزيني ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م
أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا
أعلن نادي سبورتينج براجا البرتغالي عن إجراء جراحة للدولي المصري أحمد حسن "كوكا" مهاجم الفريق، على مستوى الركبة، ليغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، جاء ذلك في بيان عبر موقع النادي الرسمي اليوم الأربعاء، قائلًا: "اللاعب أحمد حسن تعرض لإصابة على مستوى الركبة اليمنى، وهو ما استدعى تدخل جراحي، ومن المتوقع أن يعود لممارسة اللعبة بعد 4 إلى 6 أسابيع.. المهاجم المصري صاحب الـ26 عامًا وفقًا لذلك سيكون بحاجة لفترة قصيرة من أجل التعافي ولن يكون متاحًا لمباريات الفريق المقبلة.
وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، قد وضع أحمد حسن "كوكا" ضمن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة يوم 5 نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و 18 نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. أحمد حسن كوكا، كان سينضم إلى معسكر المنتخب،
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يوفنتوس

كوستا يقود يوفنتوس لثمن نهائي دوري الأبطال بفوز قاتل

حقق فريق يوفنتوس، فوزًا ثمينًا على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «لوكوموتيف ستاديوم»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل آرون رامزي هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك أليكسي ميرانشوك هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف دوجلاس كوستا، هدف الفوز لليوفي، الذي تأهل إلى ثمن نهائي المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن أتليتكو مدريد، وجاء لوكوموتيف في المركز الثالث بـ 3 نقاط، وبايرن ليفركوزن رابعًا بدون نقاط.
بايرن ميونخ-اولمبيكاوس

بايرن ميونخ يخرج بفوز سهل أمام أولمبيكاوس

نجح فريق بايرن ميونخ الألمانى في الخروج بفوز سهل أمام أولمبياكوس الألمانى، بنتيجة هدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، وسجل هدفى الفريق البافارى روبيرت ليفاندوفسكي فى الدقيقة الـ69، وإيفان بيرزيتش فى الدقيقة الـ89 . وبهذا الفوز يملك الفريق الألمانى، 12 نقطة فى صدارة المجموعة الثانية، بينما يأتى بعده توتنهام برصيد 4 نقاط، ويأتى النجم الأحمر فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتى أولمبياكوس فى المركز الأخير بنقطة،
أهلي 2000

بعد محمود محمود.. الصليبي يضرب لاعب الأهلي مرتين

أجرى محمد خليل لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2000، عملية جراحية ناجحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الحالي، خلال مباراة فريقه أمام المطرية، ضمن الجولة الأولى من بطولة منطقة القاهرة، والتي فاز خلالها الأحمر بسباعية نظيفة، ليتكرر سيناريو محمد محمود لاعب المارد الأحمر الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين، وخضع خليل في العام الماضي لجراحة الصليبي ثم تكررت الإصابة في قدمه الأخرى مطلع الموسم الحالي.
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فرج-عامر (2)

فرج عامر: المنتخب تجاهل 3 لاعبين من سموحة

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري تخطى في اختياراته ثلاثة لاعبين بعد إعلان القائمة المبدئية للفراعنة، استعدادًا لمباراتي كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، وجزر القمر في الثامن عشر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، قائلا: "عودة السيناريو الباهت ودخول أندية القمة في الصراع على نجوم سموحة، علمًا بأن الاستبدال لديهم محدود في يناير، مما يعني تعذر انتقال أي من نجوم سموحة، فلماذا كل هذا الجدل، هل المقصود خروج هؤلاء اللاعبين عن تركيزهم؟"
منتخب كينيا

قبل مواجهة مصر.. كينيا مهددة بالتجميد

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خطابًا إلى الاتحاد الكيني هدده بتجميد النشاط الكروي في ظل وجود تجاوزات قبل فترة قصيرة من إقامة الانتخابات الخاصة به، ووفقًا لما ذكره موقع نيروبي نيوز الكيني، فإن باري أوتينيو سكرتير عام اتحاد كينيا، تلقى خطابًا من فيرون موسينجو القائم بأعمال رئيس لجنة الاتحادات الرئيسة أعضاء الفيفا، أوضح فيه أن الاتحاد الكيني قد يتم تجميده في الفترة المقبلة، نظرًا لوجود تجاوزات في إجراءات الانتخابات الخاصة به، بعد اللجوء إلى المحاكم العادية.
حسام البدري - طارق مصطفى

مفاجآت في قائمة المنتخب لمواجهتي كينيا وجزر القمر

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة يوم 5 نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، ويبدأ المنتخب تجمعا مفتوحا غدا الإثنين ويستمر لمدة 3 أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم 5 نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة 26 لاعبا بدون اللاعبين المحترفين، قبل حسم القائمة النهائية وهو الأمر الذي دفع جهازه المعاون إلى اختيار هذا العدد لمواجهة كل الظروف الطارئة.
حسام البدري - طارق مصطفى

البدري يطلب تقارير كوبر وأجيري عن المنتخب

طلب الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من محمد بركات، مدير المنتخب، تجهيز التقارير الخاصة بالفريق، والتي سبق أن قدمها الأرجنتيني هيكتور كوبر وخافيير أجيري، المديران الفنيان السابقان لمنتخب الفراعنة، ويرغب البدري في الاطلاع على التقارير التي قدمها مدربا المنتخب السابقان بشكل عام، ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2021 بالكاميرون.
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