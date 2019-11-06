المنتخب يفقد خدمات «كوكا» بسبب الإصابة

تحرير:علي الزيني ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م

أحمد حسن كوكا

أعلن نادي سبورتينج براجا البرتغالي عن إجراء جراحة للدولي المصري أحمد حسن "كوكا" مهاجم الفريق، على مستوى الركبة، ليغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، جاء ذلك في بيان عبر موقع النادي الرسمي اليوم الأربعاء، قائلًا: "اللاعب أحمد حسن تعرض لإصابة على مستوى الركبة اليمنى، وهو ما استدعى تدخل جراحي، ومن المتوقع أن يعود لممارسة اللعبة بعد 4 إلى 6 أسابيع.. المهاجم المصري صاحب الـ26 عامًا وفقًا لذلك سيكون بحاجة لفترة قصيرة من أجل التعافي ولن يكون متاحًا لمباريات الفريق المقبلة.

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، قد وضع أحمد حسن "كوكا" ضمن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة يوم 5 نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و 18 نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. أحمد حسن كوكا، كان سينضم إلى معسكر المنتخب،

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، قد وضع أحمد حسن "كوكا" ضمن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة يوم 5 نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و 18 نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.



أحمد حسن كوكا، كان سينضم إلى معسكر المنتخب، يوم 10 نوفمبر الجاري ، قبل أن يتعرض للإصابة، وهو ما يعرقل إنضمامه إلى صفوف الفراعنة خلال الجولة الأولى والثانية من تصفيات إفريقيا.



وخاض أحمد حسن كوكا، آخر مباراة مع فريق سبورتنج براجا، في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، ببطولة الدوري، ولم يشارك منذ ذلك الحين بداعي الإصابة.