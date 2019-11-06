فيتوريا غيماريش يتعادل مع آرسنال في الدوري الأوروبي

تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م

آرسنال

تعادل فريقا آرسنال وفيتوريا غيماريش البرتغالي إيجابيًّا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي. افتتح فريق آرسنال التسجيل في الدقيقة 80 عن طريق لاعب الفريق شكودرن موستافي عقبها بـ10 دقائق إدراك اللاعب برونو دوارتي هدف التعادل لفريق فيتوريا غيماريش. بهذه النتيجة يتقاسم الفريقان نقطتي التعادل لكي يصبح رصيد فريق آرسنال 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة والتي تضم كلا من آينتراخت فرانكفورت، ستاندر دو لياج بالإضافة إلى فريق فيتوريا غيماريش البرتغالي.

وحقق فيتوريا النقطة الأولى له بعد تعادله مع آرسنال في المركز الرابع من المجموعة. وكان فريق آرسنال قد حقق الفوز في المباراة السابقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينه وبين فريق فيتوريا في المملكة المتحدة. ويستعد الجانرز لمواجهة فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في مباراة الجولة الخامسة