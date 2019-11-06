رياضة

فيتوريا غيماريش يتعادل مع آرسنال في الدوري الأوروبي

تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م
آرسنال
آرسنال
تعادل فريقا آرسنال وفيتوريا غيماريش البرتغالي إيجابيًّا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي. افتتح فريق آرسنال التسجيل في الدقيقة 80 عن طريق لاعب الفريق شكودرن موستافي عقبها بـ10 دقائق إدراك اللاعب برونو دوارتي هدف التعادل لفريق فيتوريا غيماريش. بهذه النتيجة يتقاسم الفريقان نقطتي التعادل لكي يصبح رصيد فريق آرسنال 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة والتي تضم كلا من آينتراخت فرانكفورت، ستاندر دو لياج بالإضافة إلى فريق فيتوريا غيماريش البرتغالي.
وحقق فيتوريا النقطة الأولى له بعد تعادله مع آرسنال في المركز الرابع من المجموعة. وكان فريق آرسنال قد حقق الفوز في المباراة السابقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينه وبين فريق فيتوريا في المملكة المتحدة. ويستعد الجانرز لمواجهة فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في مباراة الجولة الخامسة
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كوستا يقود يوفنتوس لثمن نهائي دوري الأبطال بفوز قاتل

حقق فريق يوفنتوس، فوزًا ثمينًا على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «لوكوموتيف ستاديوم»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل آرون رامزي هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك أليكسي ميرانشوك هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف دوجلاس كوستا، هدف الفوز لليوفي، الذي تأهل إلى ثمن نهائي المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن أتليتكو مدريد، وجاء لوكوموتيف في المركز الثالث بـ 3 نقاط، وبايرن ليفركوزن رابعًا بدون نقاط.
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بايرن ميونخ يخرج بفوز سهل أمام أولمبيكاوس

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بعد محمود محمود.. الصليبي يضرب لاعب الأهلي مرتين

أجرى محمد خليل لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2000، عملية جراحية ناجحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الحالي، خلال مباراة فريقه أمام المطرية، ضمن الجولة الأولى من بطولة منطقة القاهرة، والتي فاز خلالها الأحمر بسباعية نظيفة، ليتكرر سيناريو محمد محمود لاعب المارد الأحمر الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين، وخضع خليل في العام الماضي لجراحة الصليبي ثم تكررت الإصابة في قدمه الأخرى مطلع الموسم الحالي.
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آرسنال يستهدف العلامة الكاملة بالدوري الأوروبي

يرحل آرسنال الإنجليزي لمواجهة فيتوريا جيماريش البرتغالي، اليوم الأربعاء على ملعب أفونسو هنريكيس، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة من المرحلة الرابعة لدور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، ويحتل المدفعجية صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل الفريق البرتغالي ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط، وتمكن آرسنال من حسم المواجهة السابقة بينهما في الجولة الثالثة بنتيجة (3-2)، على ملعب الإمارات، بفضل تألق الإيفواري نيكولاس بيبي الذي سجل هدفين في آخر 10 دقائق من المباراة من ركلات حرة.
نابي كيتا

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استمرت تداعيات أزمة جرانيت تشاكا، قائد نادي أرسنال الإنجليزي، بعد ثورته ضد الجماهير في ملعب الإمارات، حيث طالب أسطورة أرسنال إيان رايت، باعتذار من قائد الفريق للجماهير. وبعد أن تقدم أرسنال بهدفين على أرضه أمام كريستال بالاس، تلقى هدفين ليضيع فوزا ويكتفي بالتعادل 2-2 ليظل في المركز الخامس في البريميرليج، بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي وليستر سيتي. وجاءت الخسارة كأمر شبه ثانوي، بالنظر إلى رد فعل تشاكا الذي خرج بعد ساعة من المباراة تقريبا، حيث قال المدير الفني أوناي إيمري إنه كان مخطئا في الرد على الجماهير الذين صرخوا عليه وهتفوا ضده.
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حلم مورينيو يجذبه للعودة إلى الدوري الإنجليزي

غابت شمس جوزيه مورينيو عن مهمة التدريب منذ قرابة العام، وذلك بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد الخسارة بنتيجة 3-1 أمام ليفربول، ومنذ ذلك الحين لم يتولَّ تدريب أي فريق، على الرغم من العروض التي أتت له من الدوري الصيني والدوري الفرنسي، وآخرها نادي ليون، إلا أن البرتغالي رفض كل تلك العروض مفضلا العمل في مجال التحليل في القنوات الفضائية، لكنه لا يزال يحلم بالتدريب من جديد في الدوري الإنجليزي؛ لتحقيق إنجاز خاص به.
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