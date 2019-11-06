فيتوريا غيماريش يتعادل مع آرسنال في الدوري الأوروبي
تحرير:محمد حسن صيام
٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م
آرسنال
تعادل فريقا آرسنال وفيتوريا غيماريش البرتغالي إيجابيًّا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.
افتتح فريق آرسنال التسجيل في الدقيقة 80 عن طريق لاعب الفريق شكودرن موستافي عقبها بـ10 دقائق إدراك اللاعب برونو دوارتي هدف التعادل لفريق فيتوريا غيماريش.
بهذه النتيجة يتقاسم الفريقان نقطتي التعادل لكي يصبح رصيد فريق آرسنال 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة والتي تضم كلا من آينتراخت فرانكفورت، ستاندر دو لياج بالإضافة إلى فريق فيتوريا غيماريش البرتغالي.
وحقق فيتوريا النقطة الأولى له بعد تعادله مع آرسنال في المركز الرابع من المجموعة.
وكان فريق آرسنال قد حقق الفوز في المباراة السابقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينه وبين فريق فيتوريا في المملكة المتحدة.
ويستعد الجانرز لمواجهة فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في مباراة الجولة الخامسة
وحقق فيتوريا النقطة الأولى له بعد تعادله مع آرسنال في المركز الرابع من المجموعة.
وكان فريق آرسنال قد حقق الفوز في المباراة السابقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينه وبين فريق فيتوريا في المملكة المتحدة.
ويستعد الجانرز لمواجهة فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في مباراة الجولة الخامسة التي تقرر لها الخميس الموافق 28 من شهر نوفمبر الجاري، بينما يواجه فريق فيتوريا غيماريش نظيره فريق ستاندر دو لياج الأربعاء الموافق 27 من الشهر الجاري.
يذكر أن فريق آرسنال يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة وخلفه فريق شيفيلد يونايتد في المركز الثامن.