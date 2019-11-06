رياضة

علي معلول: لن أرحل من الأهلي إلا بالطرق الشرعية

أجرى الدولي التونسي على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حوارًا مطولًا مع الموقع الرسمي للنادي تحدث فيه عن العديد من النقاط الهامة
٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م
علي معلول
علي معلول
تحدث علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تجربته وطموحاته مع الفريق وعلاقته بزملائه في الفريق ورؤيته لتجربة فايلر المدير الفني وتقييمه للمعسكر الأخير بالإمارات وغيرها من التفاصيل المهمة التي كشف عنها.. في البداية، قال معلول إن معسكر الفريق بالإمارات كان جيدًا للغاية وحقق الأهداف المنشودة منه وأهمها تقارب اللاعبين وانسجامهم مع بعضهم البعض وتجربة العديد من الملامح الفنية وفقا لرؤية فايلر، ونتائج المعسكر ستنعكس على المستوى البدني والفني للفريق في الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بضرر الأهلي من توقف الدوري لفترة طويلة، قال معلول: "لا أتفق مع من يقول ذلك تماما، الأهلي فريق كبير ويستطيع التعامل مع احتياجات ومتطلبات كل مرحلة، ولديه لاعبون أصحاب خبرات تؤهلهم لمواصلة العروض القوية بعد فترة التوقف، و الفريق يتدرب بقوة وجدية ويُنفذ خطط الجهاز الفني وهذا أمر جيد ومُفيد بالطبع". وعن
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يوفنتوس

كوستا يقود يوفنتوس لثمن نهائي دوري الأبطال بفوز قاتل

حقق فريق يوفنتوس، فوزًا ثمينًا على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «لوكوموتيف ستاديوم»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل آرون رامزي هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك أليكسي ميرانشوك هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف دوجلاس كوستا، هدف الفوز لليوفي، الذي تأهل إلى ثمن نهائي المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن أتليتكو مدريد، وجاء لوكوموتيف في المركز الثالث بـ 3 نقاط، وبايرن ليفركوزن رابعًا بدون نقاط.
بايرن ميونخ-اولمبيكاوس

بايرن ميونخ يخرج بفوز سهل أمام أولمبيكاوس

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بعد محمود محمود.. الصليبي يضرب لاعب الأهلي مرتين

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الأهلي والنجم الساحلي

الغموض يحيط بملعب مباراة الأهلي والنجم الساحلي

تسود حالة من الغموض حول الملعب الذي سيستضيف مباراة النجم الساحلي التونسي ونظيره النادي الأهلي، والمقرر إقامتها يوم 29 من نوفمبر المقبل، ضمن أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بسبب عدم جاهزية استاد سوسة لاستقبال المباراة نظرًا لأعمال الصيانة، حيث أوقعت القرعة الأهلي رفقة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. وأغلقت السلطات في ولاية سوسة الملعب الأولمبي، وهو معقل النجم، منذ يونيو الماضي؛ بسبب أعمال توسعة الاستاد.
رمضان صبحي - حسين الشحات - أفشة - الأهلي

الأهلي يكشف مواعيد مبارياته في دوري أبطال إفريقيا

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-20، حيث نجح المارد الأحمر في بلوغ دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، وأوقعت القرعة الفريق في المجموعة الثالثة التي ضمت كلا من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الكاف أرسل مواعيد أول ثلاثة مباريات في دور المجموعات تبدأ بمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من شهر نوفمبر المقبل بتونس.
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بالمستندات.. الأهلي ينهي أزمة كوليبالي مع النجم

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن انتهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق، والذي هرب من صفوف الفريق دون علم النادي في مايو 2017 وبدون أسباب يستند إليها. وفي المقابل قامت إدارة الأهلي في ذلك الوقت بتصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحفاظ على حقوق النادي، وبعد جلسات تحكيمية حصل الأهلي على حكم بتغريم اللاعب مليونا وأربعمئة ألف دولار، ولم يكتفِ اللاعب بالهروب، بل هاجم الأهلي من العاصمة الإنجليزية لندن، واتهم الجهاز الفني بمعاملته بشكل سيئ، وهو ما اتضح عدم صحته بعد ذلك.
حسام البدري - طارق مصطفى

البدري يعقد اجتماعًا مع جهازه بعد تأجيل مباريات الدوري

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقد اجتماع مع جهازه المعاون غدًا الأربعاء بمقر الجبلاية، لمناقشة كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بعد تداعيات قرار تأجيل الدوري حتى الانتهاء من كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، ويناقش البدري مع جهازه المعاون محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر الجهاز شكل الإعداد للمباراتين وحلول تجهيز اللاعبين لتفادي مشاكل فترة الراحة الطويلة من المباريات قبل بدء معسكر المنتخب وخوض مباراة كينيا الأولى يوم 14 الشهر المقبل.
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