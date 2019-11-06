سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

انتخاب خليفة بن زايد رئيسا للإمارات لولاية رابعة

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات
جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات اليوم الأربعاء، الثقة في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات، وفقا لأحكام دستور الإمارات، وأعرب المجلس في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن عميق ثقته في القيادة الرشيدة لرئيس الإمارات، داعيا المولى عز وجل أن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء على النهج الذي يعزز دعائم نهضة الإمارات ومكتسباته.
يذكر أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، البالغ من العمر 71 عاما، كان قد انتخب رئيسا للامارات من قبل المجلس الأعلي للاتحاد في 3 نوفمبر 2004. ويقضي الدستور الإماراتي بأن ينتخب المجلس الأعلى من بين أعضائه رئيسا لدولة الإمارات لمدة خمس سنوات، وتجوز إعادة انتخابه لذات المنصب. وينتمي الشيخ خليفة
اقرأ المزيد
التظاهر -في -لبنان (8)

بعد فتح الطرق بالقوة.. احتجاجات لبنان تتجه للمؤسسات

يبدو أن إغلاق المتظاهرين للشوراع والطرق في لبنان لم يعد ذلن جدوى، فبدأ المحتجون في البحث عن وسيلة أخرى للتظاهر والضغط على السلطة، وذلك بعد ثمانية أيام على استقالة الحكومة التي كان يرأسها سعد الحريري. أعلن منظمون لمجموعات واسعة في الانتفاضة الشعبية أن حركتهم انتقلت إلى مرحلة جديدة أساسها التجمع أمام "مؤسسات ‏الفساد" العامة والخاصة وتعطيل العمل فيها، وحددت لذلك، مجموعة أهداف، تتمثل خصوصاً في المصارف وشركتي ‏الاتصالات وشركة الكهرباء والأملاك البحرية.
الحرب-في-اليمن (3)

«اتفاق الرياض» يرسم ملامح المرحلة المقبلة بجنوب اليمن

جاء اتفاق الرياض الذي وقعت عليه الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية مساء أمس الثلاثاء للتسوية بين الطرفين، ليحدد الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية اللازمة بين الجانبين. التوقيع على الاتفاق يأتي بعد أن شهد جنوب اليمن، لاسيما عدن، قبل أشهر معارك بين قوات الانتقالي والحكومة اليمنية، أسفرت عن سيطرة الانفصاليين على المدينة ومناطق أخرى في أغسطس الماضي، قبل أن يتم التوصل لاتفاق يحل الأزمة بين الطرفين برعاية سعودية.
علم الاردن

إصابة 5 أشخاص بينهم سياح أجانب في هجوم طعن الأردن

أقدم رجل، اليوم الأربعاء، على طعن 3 سياح يحملون الجنسية المكسيكية ورجل أمن ومرشد سياحي، أثناء تواجدهم في مركز الزوار بمنطقة جرش الأثرية في الأردن، بحسب "روسيا اليوم". وذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض الإصابات حالتهم خطيرة، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية الفاعل وباشرت التحقيق في الحادثة للوقوف على كافة الملابسات. وقالت مصادر طبية لـ "الرأي" الأردنية، إن حالة اثنين من السياح حرجة، إضافة إلى رجل الأمن الذي أصيب بثلاث طعنات في حين أن حالة المرشد السياحي مستقرة.
مكان-سقوط-الصاروخ

العراق: سقوط صاروخ كاتيوشا في نهر دجلة وسط بغداد

قال مصدر امني عراقي إن صاروخا كاتيوشا سقط ليلة امس في نهر دجلة قرب منطقة الكرادة التجارية المكتظة بالسكان وسط بغداد دون وقوع أي أضرار مادية أو خسائر بشرية. وأضاف المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة أمنية اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لأي طارئ". وأفاد مصدر أمني، ليلة أمس الثلاثاء، بسماع دوي انفجار قرب منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.
اقرأ المزيد من الأخبار
بوتين (1)

بوتين: 190 مليون دولار استثمارات في البنية التحتية للضبعة

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - خلال كلمته بالقمة المصرية الروسية - الشكر لمصر على دعمها وسعيها لإقامة منتدى "روسيا-إفريقيا"، معربا عن سعادته بحضور الرئيس السيسي هذا المنتدى. وأشار بوتين إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين، من خلال بناء المنطقة الصناعية في مصر، حيث وضعنا 190 مليون دولار استثمارات في البنية التحتية لمشروع محطة الضبعة، كما أن الأصدقاء في الإمارات اهتموا بهذا المشروع بيننا وكانوا يريدون الاشتراك معنا في إقامة مشروعات مشتركة على أرض مصر".
البرهان-يؤدى-اليمين-الدستورية (2)

السودان: تلقي 1.5 مليار دولار من السعودية والإمارات

أعلن السودان تلقيه مليار و500 مليون دولار، من السعودية والإمارات، أي ما يعادل نصف الدعم، البالغ 3 مليارات دولار، كانت تعهدت به الدولتان في أبريل الماضي. ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، قوله إنه من المتوقع سداد المتبقي من هذا الدعم بنهاية العام المقبل، موضحا أن كلا من السعودية والإمارات، أودعت 500 مليون دولار في بنك السودان المركزي، وأن السودان تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي، من الرياض وأبو ظبي.
1 (1)

جمال السادات والجروان: هذا هو التوقيت الأفضل للاستثمار في مصر

أكد المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، أن دولة الإمارات الشقيقة من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصري، كما تتمتع دولة الإمارات وقياداتها بحب كبير لدى الشعب المصري والعكس، حيث تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمصر وكانت من أكثر الدول الداعمة لها على مدار السنوات الأخيرة وفي أصعب الظروف. واستعرض خلال لقائه الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين على هامش معرض جيتكس والمنعقد حاليا في مدينة دبي، عددا من المواضيع، منها توطيد العلاقات بين الكيانات الكبرى في قطاع المال والأعمال، لدعم العملية الاستثمارية بين مصر والإمارات.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]