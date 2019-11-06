ميتشو يمنح لاعبي الزمالك راحة 48 ساعة
تحرير:محمد حسن صيام
٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م
ميتشو
قرر الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم السبت المقبل وذلك بعد تحقيق الفوز اليوم الأربعاء على منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي بهدفين دون رد وديًا في إطار استعدادات الفريق الأبيض لإستئناف بطولة الدوري الممتاز، سجلها المغربي أشرف بن شرقي وكريم بامبو استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز وخوض مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويستعد فريق نادي الزمالك لإستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز التي توقفت بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي تستضيفها مصر من الفترة 8 من شهر نوفمبر الجاري حتى 22 من الشهر ذاته.
وكان الزمالك قد أنهى الدوري قبل فترة التوقف بالفوز على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الرابعة
ويستعد فريق نادي الزمالك لإستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز التي توقفت بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي تستضيفها مصر من الفترة 8 من شهر نوفمبر الجاري حتى 22 من الشهر ذاته.
وكان الزمالك قد أنهى الدوري قبل فترة التوقف بالفوز على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الرابعة بمسابقة الدوري الممتاز، على أن يخوض مباراة إنبي في الجولة الخامسة يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري عقب الإنتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 للشباب.
ونجح الزمالك في التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2020 بعدما تغلب على فريق جينرسيون فوت السنغالي بنتيجة 1-0 في مباراة الإيب ليتأهل إلى دور المجموعات بنتيجة المباراتين 2-2 وأحتساب الهدف خارج الديار بهدفين في حالة التعادل.