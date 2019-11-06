ميتشو يمنح لاعبي الزمالك راحة 48 ساعة

تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م

ميتشو

قرر الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم السبت المقبل وذلك بعد تحقيق الفوز اليوم الأربعاء على منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي بهدفين دون رد وديًا في إطار استعدادات الفريق الأبيض لإستئناف بطولة الدوري الممتاز، سجلها المغربي أشرف بن شرقي وكريم بامبو استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز وخوض مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد فريق نادي الزمالك لإستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز التي توقفت بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي تستضيفها مصر من الفترة 8 من شهر نوفمبر الجاري حتى 22 من الشهر ذاته. وكان الزمالك قد أنهى الدوري قبل فترة التوقف بالفوز على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الرابعة