رياضة

ميتشو يمنح لاعبي الزمالك راحة 48 ساعة

تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م
ميتشو
ميتشو
قرر الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم السبت المقبل وذلك بعد تحقيق الفوز اليوم الأربعاء على منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي بهدفين دون رد وديًا في إطار استعدادات الفريق الأبيض لإستئناف بطولة الدوري الممتاز، سجلها المغربي أشرف بن شرقي وكريم بامبو استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز وخوض مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويستعد فريق نادي الزمالك لإستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز التي توقفت بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي تستضيفها مصر من الفترة 8 من شهر نوفمبر الجاري حتى 22 من الشهر ذاته. وكان الزمالك قد أنهى الدوري قبل فترة التوقف بالفوز على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الرابعة
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يوفنتوس

كوستا يقود يوفنتوس لثمن نهائي دوري الأبطال بفوز قاتل

حقق فريق يوفنتوس، فوزًا ثمينًا على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «لوكوموتيف ستاديوم»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل آرون رامزي هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك أليكسي ميرانشوك هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف دوجلاس كوستا، هدف الفوز لليوفي، الذي تأهل إلى ثمن نهائي المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن أتليتكو مدريد، وجاء لوكوموتيف في المركز الثالث بـ 3 نقاط، وبايرن ليفركوزن رابعًا بدون نقاط.
بايرن ميونخ-اولمبيكاوس

بايرن ميونخ يخرج بفوز سهل أمام أولمبيكاوس

نجح فريق بايرن ميونخ الألمانى في الخروج بفوز سهل أمام أولمبياكوس الألمانى، بنتيجة هدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، وسجل هدفى الفريق البافارى روبيرت ليفاندوفسكي فى الدقيقة الـ69، وإيفان بيرزيتش فى الدقيقة الـ89 . وبهذا الفوز يملك الفريق الألمانى، 12 نقطة فى صدارة المجموعة الثانية، بينما يأتى بعده توتنهام برصيد 4 نقاط، ويأتى النجم الأحمر فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتى أولمبياكوس فى المركز الأخير بنقطة،
أهلي 2000

بعد محمود محمود.. الصليبي يضرب لاعب الأهلي مرتين

أجرى محمد خليل لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2000، عملية جراحية ناجحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الحالي، خلال مباراة فريقه أمام المطرية، ضمن الجولة الأولى من بطولة منطقة القاهرة، والتي فاز خلالها الأحمر بسباعية نظيفة، ليتكرر سيناريو محمد محمود لاعب المارد الأحمر الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين، وخضع خليل في العام الماضي لجراحة الصليبي ثم تكررت الإصابة في قدمه الأخرى مطلع الموسم الحالي.
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الزمالك- والاتحاد‎ (4)

الزمالك يتعاقد مع شركة «كتابولت» للتحليل الفني

أنهى نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور الاتفاق مع شركة كتابولت العالمية - Catapult علي تزويد فرق النادي بأحدث منظومة للتحليل البدني والفني للاعبين كأول ناد خارج قارة أوروبا يستخدم هذه المنظومة المتطورة في القياسات والتحليل البدني والفني والتي تعد الأحدث لدي الشركة العالمية، حيث توفر هذه المنظومة الترابط بين أحدث منتجات الشركة من: 1- أجهزة تحليل الاداء البدني للاعبي الميدان (S7) . 2- أجهزة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمي (G7) . 3- أحدث برامج تحليل الفيديو (Vision) 4- أحدث منصات إدارة شئون اللاعبين AMS) .
الزمالك -وجينيراسيون (4)

الزمالك يفوز على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي وديًّا

فاز فريق نادي الزمالك على ضيفه منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، حيث شهدت الدقائق العشر الأولى من انطلاق المباراة إهدار عمر السعيد هجمة محققة في الدقيقة الثالثة من هجمة من الجانب الأيمن يتصدي لها الحارس. وفي الدقيقة السادسة تسديدة قوية على مرمى أبوجبل يتصدى لها وتعود ويخرجها الدفاع وتألق محمد حسن بصورة لافتة للنظر بعد شفائه من الإصابه وفي الدقيقة العاشرة عرضية خطيرة لمنتخب جنوب إفريقيا يخرجها النقاز بعيدا عن منطقة الخطورة.
محمد-عواد (2)

عواد يخوض تدريبات خاصة للتعافي من إصابة الرقبة

خضع محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات خاصة اليوم الخميس، بصالة الجيمانيزيوم على هامش المران الجماعي، بسبب إصابته بمزق في الرقبة، حيث كان عواد تعرض للإصابة بمزق في الرقبة خلال مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، الذي حقق فيه الأبيض الفوز بهدف واحد دون رد وهي المباراة التي جمعت بين الفريقين، الخميس الماضي، على استاد السلام وهي المباراة التي تأهل الزمالك من خلالها إلى دور المجموعات، حيث أسفرت القرعة عن وقوع الزمالك مع كل من مازيمبي وزيسكو، أول أغسطس.
الزمالك -وجينيراسيون (7)

بن شرقي وأوناجم ينتظمان في مران الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الصباحي، اليوم الخميس، على ملعب النادى بـ100 عقبة، تحت قيادة المدير الفني الصربي ميتشو، مدرب الفريق الأبيض، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ستة أيام عقب الفوز على جينراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والتأهل لدور المجموعات، حيث شهد التدريب غياب الرباعي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد، لوجودهم فى المنتخب الأولمبي، في حين شارك محمود علاء وطارق حامد وعبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو بعد عودتهم من المنتخب الأول.
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