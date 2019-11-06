سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

عامر: الجهاز المصرفي مستعد لضخ 4 تريليونات جنيه في مشروعات

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٦ م
طارق عامر
طارق عامر
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن الجهاز المصرفي المصري لديه سيولة كبيرة تتجاوز 4 تريليونات جنيه ومستعد لضخها في المشروعات الاقتصادية، ومنها المشروعات الابتكارية والناشئة حتى تسهم في مزيد من النمو للاقتصاد وخلق فرص العمل للشباب، جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق أول مسابقة فرنسية - مصرية للشركات الناشئة، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه.
وقال عامر، إن البنك المركزي يتبنى بشكل الأفكار الابتكارية والخلاقة والمشروعات الناشئة التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات المتطورة، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزء أساسي من العمل المصرفي ويمكنها أن تغير مسار البنوك وقد نرى البنك المركزي يعتمد كليًا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وليس بنكًا مركزيًا
اقرأ المزيد
new_0Q1A0356

البريد تصدر طابع تذكاري بمناسبة مرور 150 عام على ميلاد غاندي

أصدر البريد المصري طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 150 عام علي ميلاد الزعيم الهندي المهاتما غاندي مؤسس الهند الحديثة وقائد الاستقلال ومنظم الحركة الاستراتيجية لنشر رسالة السلام والامتناع عن العنف. دشن اليوم هارديب سينج بوري وزير الهند للطيران المدني والتجارة والسفير راهول كولشريشت سفير الهند بمصر وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 150 عام على ميلاد الزعيم غاندي وذلك بحضور لفيف من قيادات العمل الدبلوماسي الهندي في مصر والوفد المرافق لوزير التجارة الهندي.
بورصة (2)

البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه بمبيعات المصريين

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء ، وخسر المال السوقي للأسهم المقيدة نحو1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.15مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 14709.79نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 544.82 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1452.61نقطة.
تطور-استثمارات الأجانب-في-أذون الخزانة-منذ-التعويم

أنشطة القطاع الخاص بمصر تواصل الانكماش خلال أكتوبر

أظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثالث على التوالي، ليحقق هبوطا طفيفا إلى 49.2 نقطة في أكتوبر مقابل 49.5 نقطة في سبتمبر. ويقدم المؤشر نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر. وأشار التقرير إلى أنه رغم استمرار التدهور في الشهر الثالث على التوالي، جاءت القراءة أقوى من متوسط السلسلة عند 48.4 نقطة. ويعد مستوى الـ 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر.
الذهب (2)

هبوط حاد في أسعار الذهب والجرام يفقد 9 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام نحو 9 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1486 دولار. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اقرأ المزيد من الأخبار
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 2 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
دولار

توقعات بارتفاع سعر الدولار إلى 18.23 جنيه في 2021

توقع تقرير صادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجلة «الإيكونوميست» البريطانية أن يواجه الجنيه تقلبات فى الفترة المقبلة، لكنه سيرتفع في النهاية ليصل إلى 16.19 جنيه للدولار بنهاية 2024. وتوقع التقرير أيضا أن يؤدي التيسير النقدي المتوقع من جانب البنك المركزي إلى تراجع الجنيه، الفترة المقبلة، ليصل إلى 17.3 جنيه للدولار بنهاية 2020، و18.23 جنيه نهاية 2021. وارتفع سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية بنحو 176 قرشا، ليبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك حاليا نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك بلوم، وبنك إتش إس بي سي، والبنك العقاري المصري، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء.
سلع-استهلاكية

بعد صعود الجنيه.. توقعات بانخفاض معدل التضخم إلى 3%

توقع بنك استثمار «رينيسانس كابيتال»، حدوث تراجع في معدل التضخم ليصل إلى مستوى نحو 3% خلال شهر أكتوبر الجاري، في مقابل نحو 4.8% خلال شهر سبتمبر. كما توقع تقرير صادر من مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، المزيد من التباطؤ التدريجى فى التضخم خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة قوة الجنيه. وصعد سعر الجنيه المصري بأكثر من 9.85% أمام الدولار الأمريكى منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مسجلا أعلى سعر له منذ ما يزيد على عامين ونصف بفضل الدعم الذى تلقاه من عدة عوامل أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بحسب وكالة رويترز.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]