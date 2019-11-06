عامر: الجهاز المصرفي مستعد لضخ 4 تريليونات جنيه في مشروعات

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٦ م

طارق عامر

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن الجهاز المصرفي المصري لديه سيولة كبيرة تتجاوز 4 تريليونات جنيه ومستعد لضخها في المشروعات الاقتصادية، ومنها المشروعات الابتكارية والناشئة حتى تسهم في مزيد من النمو للاقتصاد وخلق فرص العمل للشباب، جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق أول مسابقة فرنسية - مصرية للشركات الناشئة، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه.

وقال عامر، إن البنك المركزي يتبنى بشكل الأفكار الابتكارية والخلاقة والمشروعات الناشئة التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات المتطورة، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزء أساسي من العمل المصرفي ويمكنها أن تغير مسار البنوك وقد نرى البنك المركزي يعتمد كليًا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وليس بنكًا مركزيًا