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«مذكرات برجوازى صغير بين نارين وأربعة جدران».. قراءة وتقاطعات 3-3

علاء خالد
بقلم: علاء خالد
علاء خالد
٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م
تعبيرية
تعبيرية
هذا المقال هو الثالث والأخير حول قراءتي وتقطاعاتي مع كتاب ريجيس دوبريه المهم، بالنسبة لي، ولأجيال -حتى ثورة يناير- كان يؤرقها مفهوم التمرد، والمكان الصحيح بداخله، بدون ادعاء أو تعال، أو رثاء للنفس وتقديمها كأضحية مجانية في سبيل تبؤَّء كرسي "التمرد".
  لا يمكن لاسم مستعار أن ينسينا الاسم الحقيقي قبل أن أقرأ هذه المذكرات، تصورت نفسى هذا "البرجوازي الصغير" الذى يحاول أن يتحرر وتعانده طباعه وطباع طبقته، تعرفت عليه فى لحظة "مد ذاتي" للتحرر من تراث البرجوازية، الفرنسية والمصرية، وكل البرجوازيات التي تشابهت علينا وقتها. صفة "الصغير" بالنسبة لي كانت
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انيس-منصور

البقية في مذكراته.. (4)

عندما دعا خطيب الجمعة: اللهم اخرب بيته.. أنيس منصور كان أنيس منصور أحد دعاة الفلسفة الوجودية فهي فلسفة حديثة، أول كتاب صدر عنها باللغة العربية كان عام 1950، وطُبع منه في أسبوع واحد نحو ثلاثين ألف نسخة، ودرس في الجامعة الفلسفة الوجودية حتى تم فصله من قبَل الرئيس عبد الناصر بسبب أحد المقالات التى عدَّها هجوما عليه عام 1963، كما تم فصله من تحرير مجلة "الجيل" لمدة سنتين، ثم عاد إلى عمله بالمجلة والجامعة لتدريس الفلسفة. إذن، أصل المنطلق الإبداعي كان فلسفيا بحتا.
انيس-منصور

البقية في مذكراته (2)

في عام 1988 أصدر أنيس منصور كتابه «عبد الناصر المفترى عليه.. والمفتري علينا» مجمعًا، بعد أن نشره في مقالات، وكان أثره عميقا في الرأى العام. كان ذلك بمناسبة مرور 25 عاما على قرار الرئيس جمال عبد الناصر فصله من عمله عام 1963 بسبب المقال الذي نشره في «أخبار اليوم» بعنوان «حمار الشيخ عبد السلام».
انيس-منصور

والبقية في مذكراته السياسية.. (1)

مع أنه سلس وسهل ممتنع في الفكر والأسلوب، وأنه ماتع في عباراته الأنيقة والرشيقة وبرنامجه السردي في كل كتاباته ومناوشاته، فإنه يرهقني منذ رحيله الجسدي فى التاسعة صباح يوم الجمعة 21 أكتوبر 2011.
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