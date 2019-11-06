«مذكرات برجوازى صغير بين نارين وأربعة جدران».. قراءة وتقاطعات 3-3

علاء خالد

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م

هذا المقال هو الثالث والأخير حول قراءتي وتقطاعاتي مع كتاب ريجيس دوبريه المهم، بالنسبة لي، ولأجيال -حتى ثورة يناير- كان يؤرقها مفهوم التمرد، والمكان الصحيح بداخله، بدون ادعاء أو تعال، أو رثاء للنفس وتقديمها كأضحية مجانية في سبيل تبؤَّء كرسي "التمرد".

لا يمكن لاسم مستعار أن ينسينا الاسم الحقيقي قبل أن أقرأ هذه المذكرات، تصورت نفسى هذا "البرجوازي الصغير" الذى يحاول أن يتحرر وتعانده طباعه وطباع طبقته، تعرفت عليه فى لحظة "مد ذاتي" للتحرر من تراث البرجوازية، الفرنسية والمصرية، وكل البرجوازيات التي تشابهت علينا وقتها. صفة "الصغير" بالنسبة لي كانت

لا يمكن لاسم مستعار أن ينسينا الاسم الحقيقي

قبل أن أقرأ هذه المذكرات، تصورت نفسى هذا "البرجوازي الصغير" الذى يحاول أن يتحرر وتعانده طباعه وطباع طبقته، تعرفت عليه فى لحظة "مد ذاتي" للتحرر من تراث البرجوازية، الفرنسية والمصرية، وكل البرجوازيات التي تشابهت علينا وقتها. صفة "الصغير" بالنسبة لي كانت تعني هؤلاء الذين يملؤون جنبات استاد البرجوازية، الجمهور المخفى أو "السابلة"، بالرغم من أنى وقتها كنت فى تصاعد في إحساسي بـ"أناى الأعلى"، وطافيا بطبقات فوق سطح الحياة، وكان من الصعب علي الانكسار والتراجع فى تلك اللحظة، ولكن كلام "دوبريه" وجد صدى عندي، وأصبح مؤجلا لحين، إلى ما بعد مرور لحظة "المد الذاتي" هذه، إلى لحظة استعادة للوعي وراء نافذة سجن أو نافذة مرض، كما قال دوبريه.

كانت نافذة لحظة الاستعادة هي وفاة أبى، والذي كان وجوده ورمزيته من أسباب سعيي لهذا التحرر، أصبح هناك خط رجعة، بل صنعت وفاته داخلا داخل هذا الداخل الذى كنت أبغي به المقاومة للخارج، بل وهزيمته. انقسم الداخل علي وتشابه، وخاننى. وصرت أتامل من وراء نافذته مشروع تحرري، وحياتي البرجوازية، وهو يتحرك لمآل جديد.

"إن المصادفات تجبر الإنسان أحيانا على أن يرتدى لباسا لا يكن له حبا خاصا. ولكنه إذا مثَّل الدور نفسه وقتا طويلا، أطول مما ينبغي، وإذا انتهى به الأمر لأن ينساق لذلك إلى درجة الانفعال، فإن التنكر يصبح كذبة، والجرأة روتينا أحيانا". (المذكرات- ص 13).

ويستطرد: "إن المصادفة، سعيدة أم شقية، ينتهى بها الأمر، إذا استغلت أكثر مما ينبغي، لأن تحل محل الضرورة الحميمة، كى لا يمكن لاسم مستعار أن ينسى المولعين بالكذب اسمهم الحقيقى؟ (ص- 13 )

بالتأكيد فى خطابه هذا ينتقد دوبريه مصادفات ثوريي الستينيات والسبعينيات، كون القوالب التحررية التي تحولت على أيديهم إلى طقوس، واستبدلت بالضرورة الحميمة، هذا الانحراف عن الحقيقة/ الضرورة جعل هناك حجابا يحجب عنهم -وعن المجتمع- موتهم /موته فى آن. ويُرجع السبب إلى الطلاق البائن بين علم السياسة وعلم الأخلاق، هذا الازدواج الذى سيخلف ضحايا باستمرار وكاذبين ومدلسين وشهداء. يتحول الكلام السياسى إلى كلام مقدس ولكن بدون هدف، وليس به رغبة فى التغيير كما فى الكلام المقدس للدين.

من هو البرجوازى الصغير؟

لريجيس دوبريه تعريف آخر لهذا "البرجوازى الصغير"، وأيضا يتطابق مع "صغار" كل البرجوازيات فى العالم "جميع الخجولين الذين يتركون لكلام الآخرين أن يسرق حياتهم"، وهى القدرة على مواجهة هذا السيل من الكلام والشعارات التي تغري أبناء البرجوازيات الصغيرة باتباعها بوصفهم أصحاب رسالة ودور. ولكن هنا أتوقف أمام صفة "الخجل"، التي هى أصدق صفة، لما لها من مسحة من إيثار للغير وتفضيله عن النفس، ولكن فى غير مكانها، وهى الصفة التى يمكن أن تُسرق من خلالها الحياة، وهى أكثر سرقة بها حسن نية متبادل بين البرجوازي وبين الحياة أو الأفكار.

داخل السجن يقشر المسجون نفسه بنفسه، يستعرض وهو المشاهد الوحيد لتحوله وتغيره وتعريه أمام نفسه. فالاستعرائية، أو الاستعراض، ليست ترفا في هذه الحالة لأنها بلا مشاهدين سوى النفس، لذا يحدث نوع من الاتساق وحشر الفجوات بين الداخل والخارج، بين الذات المراقِبة والمراقَبة، لحظة توحد أمام العالم/ وأمام أكاذيبه وازدواجه. "السجن: دقيقة الحقيقة وقد تطاولت سنوات" (ص 91). بعدها المرء لا يمكن أن يغش.

أعتقد أن تأثير السجن الخاص بي أخذ وقتا لكى يظهر، أن تنتظر المؤآزرة والتصفيق من ذاتك العميقة، "أناك الصغير"، وليس من أحد آخر، وأمامها تعترف، كأنها لم تكن حاضرة كل لحظات تكوُّن الأسرار. تتعامل معها كـ"أنا أعلى"، ولكن ليست قاهرة. احترامك لنفسك في تلك اللحظة تستمده من خصيصة عضوية وهى الاتساق. التمثيل والتضامن والاحترام للنفس بدون تعصب.

مسرحية لا تحتمل التمثيل؛ لأنها مسرحية تؤدى لمرة واحدة فى الحياة، هى النقطة الأولى التي سيتحرك منها "المتمرد"، أو الإنسان العام أمام طوفان الانحراف والتناقض بين الداخل والخارج، بين السياسة وعلم الأخلاق.

"إن فى الكتابة السياسية تمثيلا مادامت دعوة وتحريضا، مادام عليها أن تؤثر وتقنع وتدفع (...) على من يريد أن يغير العالم الحقيقى مع الرجال الحقيقيين أن يغرى ويوهم (....) أما حين يقوم الممثل برحلته ويجعل من خطبته مورد رزقه، فإنه يهرج تهريجا باردا خلف قناعه" (ص 13) المفجع كما يقول دوبريه أن يصبح هذا الشخص المقنَّع، أو اللاشخص، شكلا عصريا من الاستعرائية أو قول الحقيقة أو الكشف، أو "التفاخر بالذات".

لم أكن مسيسا، وربما هذا ما أنقذني، من استعارة قناع دائم. الشعر والفن دفعاني لمكان آخر للتمثيل وبعيدا على التناول السياسى لحياتي كداعية، أو منظر، أو استعرائي، يتكلم من وراء قناع، ويتكسَّب من قناعه.

أماكن جديدة للأخلاقية الثورية

يرى دوبريه الأخلاقية الثورية متحققة فى مكان بعيد تماما عن السياسة، فى الشعر وعبر صديقه الشاعر الفرنسى هنرى ميشو "إن ميشو الحقيقى هو ريشة. إن روحه فى جسمه، ولكن جسمه هو فى ما يكتب. تلك العملية من الإصفاق أو من التكافؤ الارتجاعي التي تضفي على اللغة شرفها بالذات". (ص 18) وعندما قرر ميشو أن ينشر كتابته اتخذ لنفسه عدة تعليمات، كما يقول دوبريه، والتي تظهر كتعاليم أساسية بالنسبة له" ألا يغش المرء وهو يصنع الأدب (كما يصنع آخرون المسرح أو الخطب)، وألا يضحي بتعبيره من أجل البلاغة، وبعينيه من أجل النظرة: ذلك ما يمكن تسميته "أخلاقية ثورية". (ص 19).

لتسقط المحبة!

هناك فصل بعنوان "لتسقط المحبة!". كيف أتلقى بيانا بهذه القوة، وكل ما حولي يدعم هذه المحبة. يقول "المحبة: احبوا أقرباءكم كأنفسكم"، ثم يضيف: "ولكن المحبة الوحيدة المقبولة هي: لا تحبوا أقرباءكم، إلا إذا لم يكونوا يحبون أنفسهم". ويضيف منعا للجبر فى الاختيار "ربما كان هذا يعطي النتيجة نفسها، ونكون على الأقل قد قمنا باختيار بين المرشحين للحنان" (ص- 57)، ويختم هذا الفصل الصغير بهذه الجملة "إن الشيخوخة تدفع بلا إحساس نحو المحبة، نحو اللاأخلاقية، نحو فئة اللامناضلين، بحيث يكف المرء عن الانشطار، يأخذ نفسه كما يأتي. إنه لا يتطلب من نفسه شيئا بعد، ويصبح لنفسه المثل الأعلى الخاص. وسوف يتأكد عند ذاك أن كل إنسان تجاوز الثلاثين هو وغد حقير". (ص 58).

التبكير بالتناقض

"إذا لم ترد مأساة، فتصرف كما ولو أنها تتهددك دائما"، يقول بحس قوى للمسئولية تجاه نفسه، وتجاه الدولة التى تعانى نفس أزمات طفولة الأفراد، يحفز دوبريه الفرد لمنع عودة التاريخ الذى يشكل عصابا للفرد، وللدولة، من طفولته. وعي بالتاريخ الشخصي بدون تراخ تمنع أسطورة العود الأبدى والتكرار؛ لأن هناك مأساة ستقف فى طريق إعادة تكرار التاريخ.

فى كتابى "خطوط الضعف" الصادر عام 1995، كتبت عن "التبكير بالتناقض" قبل أن يأتى،" التناقض"، فى وقت، أكون فيه غير قادر على تحمله أو التعامل معه. كنت أستثير بعض معضلات الطفولة النائمة. فى لحظة الخطر الحياتية، لحظة التغيير، كنت أثبت مجساتي لرصد الزلازل، والتي كانت مستنفرة، وأرسلها فى الماضي والمستقبل، لتستقرئ هذه الانهيارات الداخلية التى ستأتي من كلا الزمنين، المستقبل/ الماضى، اللذين يكملان بعضهما البعض داخل هذه اللحظة. كنت أعيش تحت ضغط هذه المسئولية الكبرى عن حياتي، عن ماضي ومستقبلي.

الأبوة/ البنوة

" كان الغضب يغنيك عن الحقد، وكان تصور اليتم يناسبك إلى حد بعيد، لأنه يوفر عليك واقعك القاسى كبرجوازي" (ص 92). هذا الهروب باليتم بقتل الأب، كان من وراءه تتم تسوية مع الوضع البرجوازي القاسي وليس نقضه.

"حين قبلت أن تكون ابنا، أن تنحدر من أبيك، بالتولد الطبيعي، تلاشى آباؤك المتبنون، آباؤك المعنويون كالسراب، وابتعدوا وانزووا فى الأقاصي، وإذ ذاك كان مرعبا إلى حد شعرت بحاجة لأن تكون بدورك أبا، لقد انفصلت فى اللحظة التي تعرفت فيها كل صلاتك الطبيعية" (ص92).

يكتب دوبريه "لن تنهار بعد أمام أي كبير آخر". لقد قفز بنفسه خارج دائرة الانبهار أو الضعة أو الدونية التي ترافق الثوري دائما. تم إعادة الاتصال، بعد الانفصال، الطبيعى بالسلالة: "أن يصبح المرء مناضلا صريحا واضحا، محصورا، وبالتالي، فعلا، عاملا بين أهله، متواصلا بلغته الأم مع رفاقه" (ص 94). إنه يبحث عن واقعة الحياة التي سيخرج منها التغيير "إن فعلا ما ليس منتجا للتاريخ إلا إذا كان هو نفسه محددا، أى نتاج تاريخ فريد، ماض محلي". هى لحظة الاتصال والعودة للجذور، لحظة الانفصال عن الانفصال الأول. كان الانفصال الأول عودة ما للذات، ثم الانفصال الثاني عن الذات، وانكشافها على تاريخها وعلاقاتها وأدوارها، المتحركة بداخلها. طريق ذهاب وعودة.

" إن الناس يساوون، بعديا، بين الفرد وعمله، ناسين أن فى الثورة أكثر كثيرا مما فى الثورى، قال فيديل: لقد قمنا بثورة أكبر كثيرا منا".

دور الفن فى الحياة

أرشدنى دوبريه أن مهمتي فى الحياة هي الفن، وبدون أن أشعر بأني أقف وراء هذا الفن خوفا من المواجهات السياسية التي تمنح الإنسان مصداقيته أمام نفسه، أو خوفا من السجن أو الموت. "كنت بحاجة إلى هذا السجن لتدرك هذه البدهية بوضوح: لست، بالمعنى الدقيق، مثقفا من غير أن تكون من جهة أخرى فنانا". (ص 135)

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* المختارات من كتاب "مذكرات برجوازى صغير بين نارين وأربعة جدران". ريجيس دوبريه. ترجمة عن الفرنسية سهيل إدريس. الطبعة الأولى- دار الآداب– بيروت 1977.

* فى أثناء الحرب البوليفية، اعتقلت السلطات، بعد مقتل تشى جيفارا، الكاتب والمناضل الفرنسى ريجيس دوبريه، وحكمت عليه بالسجن لمدة عشرين عاما، ولكن انقلابا حدث عام 1970 خفف عن دوبريه قيود الزنزانة فى "كاميرى"، فسمح له بأن يقرأ ويكتب. وهذا الكتاب هو ثمرة أفكاره وتأملاته فى السجن، وفى كثير من مقاطعه يخاطب الكاتب نفسه، متحدثا عن كثير من هموم المناضلين والمثقفين، دون أن ينسى أنه ينتمى فى أصله إلى "البرجوازية الصغيرة". (من تقديم الكتاب على الغلاف الخلفي).