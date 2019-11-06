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متحدث البرلمان: السيسي وضع أسس سليمة تعلي من شأن مصر

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م
متحدث مجلس النواب صلاح حسب الله
متحدث مجلس النواب صلاح حسب الله
أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى مهام الحكم كان أمامه تحديات كثيرة منها تحديات اقتصادية، وإعادة بناء الدولة المصرية على أسس سليمة تعلي من شأن مصر ومكانتها المحلية والعالمية، وكان لا بد أن تحرص مصر على مواكبة ركب التقدم وأن تواجه كل التحديات الموجهة لشبابها، وكان لا بد من صناعة المستقبل بالعمل والعرق والجهد والوعي والفهم والإدراك لأهمية المرحلة وحجم التحديات.
جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء، خلال ندوة بعنوان "دور الشباب في مواجهة تحديات الدولة المصرية" نظمتها جامعة حلوان برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة. وأوضح حسب الله، أن صناعة المستقبل تتطلب من شباب الجامعة أن يحرصوا على تحصيل التعليم الذي يتلقونه لكي يتم تخريج دفعات من أصحاب الكفاءة لبناء الدولة المصرية
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تأمر- آمين

تامر أمين عن الاحتفال بالمولد النبوي: توقفوا عن التشدد

علق الإعلامي تامر أمين، على الاحتفال بالمولد النبوي، قائلًا، إن حب الرسول يكون نابعا من تقليد الرسول واتباع سنته والعمل بها وليس فقط الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن البعض لديه «شيزوفرينيا»، وهي المحاولة في إظهار أنهم مسلمون في الشكل الخارجي فقط و التشدد في باقي العبادات ولكن المضمون في المعاملات التي أشار إليها الرسول، وأن 95% من الإسلام في التعاملات، مضيفًا خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، المُذاع على قناة «النهار»، أن الاحتفال بمولد النبي ليس مقتصرا على الأعياد الدينية والمناسبات بل يجب أن يكون دائم.
الاعلامي-نشأت-الديهى

نشأت الديهي:مصر بها أفضل منظومة حقوق الإنسان بالعالم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تخوض تجربة رائدة في إقامة وحدات سكنية للمواطنين، وتنشأ فيلل وقصور ووحدات سكنية لمحدودي الدخل، لتحقيق أول حق من حقوق الإنسان، وهو حق الإنسان في المسكن، مشيرًا إلى أن هناك 50 مليون مواطن يستفيد من بطاقات التموين وهذا حق الإنسان في المأكل، إلى جانب أن الدولة تعمل على إنشاء محطات لتحلية المياه لتوفير حق المواطن في الملبس، كما أن مبادرة 100 مليون صحة وما تبعه من مبادرات تنم عن إعطاء المواطنين الحق في الصحة، وما يتم في مجال تطوير التعليم جهود لتقديم حق الإنسان في التعليم.
تامر-امين

تامر أمين لتجار حلاوة مولد النبي: يسروا الأسعار على الناس

هاجم الإعلامي تامر أمين، تجار حلاوة مولد النبي، بسبب ارتفاع أسعارها هذا العام، قائلًا: «يعني إيه المواطن يدفع نص مرتبه في تمن علبة حلاوة المولد، الرحمة حلوة قبل العدل». وأضاف أمين خلال برنامج «أخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»:«أن المواد الخام الخاصة بحلاوة المولد ارتفعت، لكن هذا لا يبرر وصول ثمن العلبة لـ500 جنيه»، قائلا: «رجاء يسروا على الناس طالما ربنا هيفتحها عليكم من وسع ، لأجل النبي يسروا الأسعار على الناس، إكسبوا دون احتكار ومص لدماء المواطنين».
رانيا المشاط

جاهزة لحماية البشر.. اختيار مصر ضمن 90 تجربة سياحية ناجحة دوليا

اختار المجلس الدولي للسياحة والسفر، مصر لتكون ضمن 90 تجربة ناجحة دولياً في التقرير الأول الذي أصدره المجلس هذا العام بالتعاون مع شركة Global Rescue العالمية حول "الاستعداد لمواجهة الأزمات والصلابة والجاهزية لحماية البشر والمقاصد السياحية"، والذي يعرض التجارب الناجحة للدول والقطاع الخاص في التصدي للأزمات ومواجهتها، والخروج منها أكثر صلابة، ويقدم التوصيات حول الطرق المثلى لإدارة الأزمات.
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«قوى عاملة النواب» توافق مبدئيا على رفع مرتبات متضرري التسوية

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، مبدئيا على مشروع قانون مٌقدم من النائب عبد المنعم العليمي، والذي يرفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية بخفض مرتباتهم بعد تعينيهم على الوظيفة الجديدة. وطبقا للتشريع الجديد، بعد التعديلات المبدئية التي وافقت عليها اللجنة، يحتفظ الموظف بعد إعادة تعيينه علي الوظيفة الجديدة، بمرتبه القديم بعد التسوية مع الاحتفاظ بعلاوتين بالإضافة بمدة الأقدمية الخاصة بوظيفته القديمة.
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رئيس البرلمان يُشكل لجنة لبحث طلبات إحاطة النواب

قرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة، برئاسة سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، لبحث طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة وغيرها من الأدوات الرقابية التي تقدم بها النواب، للحكومة بشأن الأضرار التي تعرضت لها بعض المحافظات بسبب الأمطار. وقال عبدالعال، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد، إن اللجنة ستضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والنقل، على أن تقدم اللجنة تقريرا لهيئة المكتب حول ما انتهت إليه من توصيات، مشيرا إلى أن النواب تساءلوا في الطلبات التي تقدموا بها حول سبل تخزين مياه الأمطار والاستفادة منها، معالجتها في الزراعة والشرب.
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البرلمان يوافق مبدئيا على قانون حماية البيانات الشخصية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد ، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة وآخر من النواب بشأن إصدار قانون "حماية البيانات الشخصية". وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي برئاسة النائب أحمد بدوي، أهمية مشروع القانون المعروض فيما يخص حماية المواطنين وتشجيع المناخ الاستثماري في مصر بما يستكمل الضلع الثاني من مثلث تشريعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي كانت بدايتها قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، ويستكمل بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
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البرلمان يوافق على قانون الكيانات الإرهابية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى مجموعة وإحالته لمجلس الدولة. وأكد التقرير، أن القانون رقم 8 لسنة 2015 صدر في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وأوجب على النيابة العامة إنشاء قائمتين أولهما تسمي "قائمة الكيانات الإرهابية" لإدراج الكيانات الإرهابية عليها، مثل الجمعيات والمنظمات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي متي ما رست أعمالاً كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الافراد او إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو غيرها من المرافق العامة من القيام بأعمالها أو أية محاولة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين.
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