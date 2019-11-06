متحدث البرلمان: السيسي وضع أسس سليمة تعلي من شأن مصر

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م

متحدث مجلس النواب صلاح حسب الله

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى مهام الحكم كان أمامه تحديات كثيرة منها تحديات اقتصادية، وإعادة بناء الدولة المصرية على أسس سليمة تعلي من شأن مصر ومكانتها المحلية والعالمية، وكان لا بد أن تحرص مصر على مواكبة ركب التقدم وأن تواجه كل التحديات الموجهة لشبابها، وكان لا بد من صناعة المستقبل بالعمل والعرق والجهد والوعي والفهم والإدراك لأهمية المرحلة وحجم التحديات.

جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء، خلال ندوة بعنوان "دور الشباب في مواجهة تحديات الدولة المصرية" نظمتها جامعة حلوان برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة. وأوضح حسب الله، أن صناعة المستقبل تتطلب من شباب الجامعة أن يحرصوا على تحصيل التعليم الذي يتلقونه لكي يتم تخريج دفعات من أصحاب الكفاءة لبناء الدولة المصرية