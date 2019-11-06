رياضة

بعد محمد محمود.. الصليبي يضرب لاعب الأهلي مرتين

تحرير:علي الزيني ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م
أهلي 2000
أهلي 2000
أجرى محمد خليل لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2000، عملية جراحية ناجحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الحالي، خلال مباراة فريقه أمام المطرية، ضمن الجولة الأولى من بطولة منطقة القاهرة، والتي فاز خلالها الأحمر بسباعية نظيفة، ليتكرر سيناريو محمد محمود لاعب المارد الأحمر الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين، وخضع خليل في العام الماضي لجراحة الصليبي، ثم تكررت الإصابة في قدمه الأخرى مطلع الموسم الحالي.
وأوضح الدكتور أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين أن إصابة خليل هي عبارة عن قطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، وأن فترة غيابه عن الملاعب سوف تصل إلى 9 أشهر. من جانبه قال اللاعب إنه راضٍ بقضاء الله، وإنه ليس حزينًا بسبب تعرضه لنفس الإصابة بعد أن لحقت به في الموسم الماضي، وأبعدته عن الملاعب
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محمد-صلاح-وعصام-الحضري‎

الحضري يكشف كواليس مشاركته في كأس العالم

"بكل أمانة لم أصدق أنني سأكون جزءً من أي متحف، في مصر لدينا عديد المتاحف التاريخية التي تحتوي على آثار تعود لآلاف السنوات، لكن أن أتواجد في متحف هذا مختلف، لم أحلم بهذا سابقًا، لكن هذا نتيجة العمل الشاق وأنا ممتن لتواجد اسمي ضمن المتحف وهو شيء أفتخر به".. بهذه الكلمات بدأ عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، حديثه مع موقع المتحف التابع للفيفا، بعدما تبرع بقميصه والقفازات التي ارتداها أمام السعودية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا لمتحف "فيفا" بالمعرض الخاص بكرة القدم، بعدما أصبح أكبر حارس يشارك في المونديال.
الستي

التعادل يحسم مواجهة مانشستر سيتي و أتالانتا المثيرة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره أتالانتا الإيطالي، التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل رحيم سترلينج هدف التقدم للسيتي، وأدرك ماريو بازاليتش هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع السيتي رصيده إلى 10 نقاط وظل في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن دينامو زغرب الثاني، وشاختار الثالث، في المقابل حصد أتالانتا أول نقطة له وظل في المركز الرابع والأخير.
ريال مدريد

ريال مدريد يكتسح جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ريال مدريد الإسباني تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان الفوز على ضيفه فريق جالطة سراي التركي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020، حيث سجل لفريق ريال مدريد كلًا من رودريجو سيلفا دو جويس ثلاثة أهداف في الدقائق 4، 7، 92، ليسطر في تاريخه هاتريك في سجلات دوري أبطال أوروبا بينما سجل كريم بنزيما هدفين في الدقائق 45، 81، وسيرجيو راموس في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.
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الزمالك - المقاصة

في مباراة مثيرة.. المقاصة يخطف نقطة من وادي دجلة

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، نظيره وادي دجلة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، دجلة تقدم عن طريق مروان حمدي، وأضاف رجب عمران الهدف الثاني، وقلص صلاح عاشور الفارق للفريق الفيومي، وأدرك إيدو موسيس هدف التعادل، ليرفع المقاصة رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع، في المقابل رفع دجلة رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.
المصري‎ (5)

المصري يعود لطريق الانتصارات بالفوز على نادي مصر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، فوزًا ثمينًا على نظيره نادي إف سي مصر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل عماد فتحي الهدف الأول، وأضاف مفتاح طقطق الهدف الثاني، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.
الإنتاج-الحربي ‎

الإنتاج الحربي يتقدم بمذكرة ضد الحكام

أكد خالد مهدي مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أن ناديه يجهز مذكرة للتصعيد ضد حكام مباريات الفريق في بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، عبر إذاعة الشباب والرياضة، قائلا: "نجهز مذكرة حاليًّا لتقديمها لاتحاد الكرة، غدًا الثلاثاء بسبب الظلم الذي نجده في كل مباراة، خلال مواجهة بيراميدز تغاضى الحكم عن ركلة جزاء صحيحة لبازوكا في الشوط الأول، بالتأكيد الخطأ التحكيمي وارد، ولكن من غير الوارد ألا تحتسب لنا ركلة جزاء واضحة في مباراة المقاولون لترتد نفس الهجمة بهدف في مرمانا".
فرجاني ساسي

فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك أمام إنبي

تأكد غياب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره إنبي، المقرر إقامتها في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز، بعدما حصل على البطاقة الحمراء، خلال مواجهة الفارس الأبيض والمقاولون العرب، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المسابقة المحلية، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بهدفين مقابل هدف.
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