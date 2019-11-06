بعد محمد محمود.. الصليبي يضرب لاعب الأهلي مرتين

تحرير:علي الزيني ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م

أهلي 2000

أجرى محمد خليل لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2000، عملية جراحية ناجحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الحالي، خلال مباراة فريقه أمام المطرية، ضمن الجولة الأولى من بطولة منطقة القاهرة، والتي فاز خلالها الأحمر بسباعية نظيفة، ليتكرر سيناريو محمد محمود لاعب المارد الأحمر الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين، وخضع خليل في العام الماضي لجراحة الصليبي، ثم تكررت الإصابة في قدمه الأخرى مطلع الموسم الحالي.

وأوضح الدكتور أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين أن إصابة خليل هي عبارة عن قطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، وأن فترة غيابه عن الملاعب سوف تصل إلى 9 أشهر. من جانبه قال اللاعب إنه راضٍ بقضاء الله، وإنه ليس حزينًا بسبب تعرضه لنفس الإصابة بعد أن لحقت به في الموسم الماضي، وأبعدته عن الملاعب