رياضة

بعد محمود محمود.. الصليبي يضرب لاعب الأهلي مرتين

تحرير:علي الزيني ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م
أهلي 2000
أهلي 2000
أجرى محمد خليل لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2000، عملية جراحية ناجحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الحالي، خلال مباراة فريقه أمام المطرية، ضمن الجولة الأولى من بطولة منطقة القاهرة، والتي فاز خلالها الأحمر بسباعية نظيفة، ليتكرر سيناريو محمد محمود لاعب المارد الأحمر الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين، وخضع خليل في العام الماضي لجراحة الصليبي ثم تكررت الإصابة في قدمه الأخرى مطلع الموسم الحالي.
وأوضح الدكتور أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين أن إصابة خليل هي عبارة عن قطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، وأن فترة غيابه عن الملاعب سوف تصل إلى 9 أشهر. من جانبه قال اللاعب إنه راضٍ بقضاء الله وأنه ليس حزينًا بسبب تعرضه لنفس الإصابة بعد أن لحقت به في الموسم الماضي وأبعدته عن الملاعب
اقرأ المزيد
يوفنتوس

كوستا يقود يوفنتوس لثمن نهائي دوري الأبطال بفوز قاتل

حقق فريق يوفنتوس، فوزًا ثمينًا على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «لوكوموتيف ستاديوم»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل آرون رامزي هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك أليكسي ميرانشوك هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف دوجلاس كوستا، هدف الفوز لليوفي، الذي تأهل إلى ثمن نهائي المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن أتليتكو مدريد، وجاء لوكوموتيف في المركز الثالث بـ 3 نقاط، وبايرن ليفركوزن رابعًا بدون نقاط.
بايرن ميونخ-اولمبيكاوس

بايرن ميونخ يخرج بفوز سهل أمام أولمبيكاوس

نجح فريق بايرن ميونخ الألمانى في الخروج بفوز سهل أمام أولمبياكوس الألمانى، بنتيجة هدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، وسجل هدفى الفريق البافارى روبيرت ليفاندوفسكي فى الدقيقة الـ69، وإيفان بيرزيتش فى الدقيقة الـ89 . وبهذا الفوز يملك الفريق الألمانى، 12 نقطة فى صدارة المجموعة الثانية، بينما يأتى بعده توتنهام برصيد 4 نقاط، ويأتى النجم الأحمر فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتى أولمبياكوس فى المركز الأخير بنقطة،
الزمالك- والاتحاد‎ (4)

الزمالك يتعاقد مع شركة «كتابولت» للتحليل الفني

أنهى نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور الاتفاق مع شركة كتابولت العالمية - Catapult علي تزويد فرق النادي بأحدث منظومة للتحليل البدني والفني للاعبين كأول ناد خارج قارة أوروبا يستخدم هذه المنظومة المتطورة في القياسات والتحليل البدني والفني والتي تعد الأحدث لدي الشركة العالمية، حيث توفر هذه المنظومة الترابط بين أحدث منتجات الشركة من: 1- أجهزة تحليل الاداء البدني للاعبي الميدان (S7) . 2- أجهزة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمي (G7) . 3- أحدث برامج تحليل الفيديو (Vision) 4- أحدث منصات إدارة شئون اللاعبين AMS) .
اقرأ المزيد من الأخبار
الزمالك - المقاصة

في مباراة مثيرة.. المقاصة يخطف نقطة من وادي دجلة

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، نظيره وادي دجلة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، دجلة تقدم عن طريق مروان حمدي، وأضاف رجب عمران الهدف الثاني، وقلص صلاح عاشور الفارق للفريق الفيومي، وأدرك إيدو موسيس هدف التعادل، ليرفع المقاصة رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع، في المقابل رفع دجلة رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.
المصري‎ (5)

المصري يعود لطريق الانتصارات بالفوز على نادي مصر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، فوزًا ثمينًا على نظيره نادي إف سي مصر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل عماد فتحي الهدف الأول، وأضاف مفتاح طقطق الهدف الثاني، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.
الإنتاج-الحربي ‎

الإنتاج الحربي يتقدم بمذكرة ضد الحكام

أكد خالد مهدي مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أن ناديه يجهز مذكرة للتصعيد ضد حكام مباريات الفريق في بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، عبر إذاعة الشباب والرياضة، قائلا: "نجهز مذكرة حاليًّا لتقديمها لاتحاد الكرة، غدًا الثلاثاء بسبب الظلم الذي نجده في كل مباراة، خلال مواجهة بيراميدز تغاضى الحكم عن ركلة جزاء صحيحة لبازوكا في الشوط الأول، بالتأكيد الخطأ التحكيمي وارد، ولكن من غير الوارد ألا تحتسب لنا ركلة جزاء واضحة في مباراة المقاولون لترتد نفس الهجمة بهدف في مرمانا".
فرجاني ساسي

فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك أمام إنبي

تأكد غياب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره إنبي، المقرر إقامتها في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز، بعدما حصل على البطاقة الحمراء، خلال مواجهة الفارس الأبيض والمقاولون العرب، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المسابقة المحلية، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بهدفين مقابل هدف.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]