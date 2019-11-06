جاهزة لحماية البشر.. اختيار مصر ضمن 90 تجربة سياحية ناجحة دوليا

المشاط: تعرضت السياحة المصرية للعديد من الأزمات وفي كل مرة تثبت قدرتها الكبيرة على التعافي السريع.. والأهم وضع خطط استباقية لجعل القطاع أكثر صلابة وعدم الاعتماد على سياسة رد الفعل

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م

وزيرة السياحة رانيا المشاط

اختار المجلس الدولي للسياحة والسفر، مصر لتكون ضمن 90 تجربة ناجحة دولياً في التقرير الأول الذي أصدره المجلس هذا العام بالتعاون مع شركة Global Rescue العالمية حول "الاستعداد لمواجهة الأزمات والصلابة والجاهزية لحماية البشر والمقاصد السياحية"، والذي يعرض التجارب الناجحة للدول والقطاع الخاص في التصدي للأزمات ومواجهتها، والخروج منها أكثر صلابة، ويقدم التوصيات حول الطرق المثلى لإدارة الأزمات.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة كمتحدث رسمي في الجلسة النقاشية، والمؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس ضمن فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة التي تستمر خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري؛ حيث تناول المؤتمر مناقشة هذا التقرير للمشاركين وتبادل وجهات النظر وخبراتهم وتجاربهم الناجحة في التصدي للأزمات