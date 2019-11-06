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جاهزة لحماية البشر.. اختيار مصر ضمن 90 تجربة سياحية ناجحة دوليا

المشاط: تعرضت السياحة المصرية للعديد من الأزمات وفي كل مرة تثبت قدرتها الكبيرة على التعافي السريع.. والأهم وضع خطط استباقية لجعل القطاع أكثر صلابة وعدم الاعتماد على سياسة رد الفعل
٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م
وزيرة السياحة رانيا المشاط
وزيرة السياحة رانيا المشاط
اختار المجلس الدولي للسياحة والسفر، مصر لتكون ضمن 90 تجربة ناجحة دولياً في التقرير الأول الذي أصدره المجلس هذا العام بالتعاون مع شركة Global Rescue العالمية حول "الاستعداد لمواجهة الأزمات والصلابة والجاهزية لحماية البشر والمقاصد السياحية"، والذي يعرض التجارب الناجحة للدول والقطاع الخاص في التصدي للأزمات ومواجهتها، والخروج منها أكثر صلابة، ويقدم التوصيات حول الطرق المثلى لإدارة الأزمات.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة كمتحدث رسمي في الجلسة النقاشية، والمؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس ضمن فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة التي تستمر خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري؛ حيث تناول المؤتمر مناقشة هذا التقرير للمشاركين وتبادل وجهات النظر وخبراتهم وتجاربهم الناجحة في التصدي للأزمات
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تأمر- آمين

تامر أمين عن الاحتفال بالمولد النبوي: توقفوا عن التشدد

علق الإعلامي تامر أمين، على الاحتفال بالمولد النبوي، قائلًا، إن حب الرسول يكون نابعا من تقليد الرسول واتباع سنته والعمل بها وليس فقط الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن البعض لديه «شيزوفرينيا»، وهي المحاولة في إظهار أنهم مسلمون في الشكل الخارجي فقط و التشدد في باقي العبادات ولكن المضمون في المعاملات التي أشار إليها الرسول، وأن 95% من الإسلام في التعاملات، مضيفًا خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، المُذاع على قناة «النهار»، أن الاحتفال بمولد النبي ليس مقتصرا على الأعياد الدينية والمناسبات بل يجب أن يكون دائم.
الاعلامي-نشأت-الديهى

نشأت الديهي:مصر بها أفضل منظومة حقوق الإنسان بالعالم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تخوض تجربة رائدة في إقامة وحدات سكنية للمواطنين، وتنشأ فيلل وقصور ووحدات سكنية لمحدودي الدخل، لتحقيق أول حق من حقوق الإنسان، وهو حق الإنسان في المسكن، مشيرًا إلى أن هناك 50 مليون مواطن يستفيد من بطاقات التموين وهذا حق الإنسان في المأكل، إلى جانب أن الدولة تعمل على إنشاء محطات لتحلية المياه لتوفير حق المواطن في الملبس، كما أن مبادرة 100 مليون صحة وما تبعه من مبادرات تنم عن إعطاء المواطنين الحق في الصحة، وما يتم في مجال تطوير التعليم جهود لتقديم حق الإنسان في التعليم.
تامر-امين

تامر أمين لتجار حلاوة مولد النبي: يسروا الأسعار على الناس

هاجم الإعلامي تامر أمين، تجار حلاوة مولد النبي، بسبب ارتفاع أسعارها هذا العام، قائلًا: «يعني إيه المواطن يدفع نص مرتبه في تمن علبة حلاوة المولد، الرحمة حلوة قبل العدل». وأضاف أمين خلال برنامج «أخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»:«أن المواد الخام الخاصة بحلاوة المولد ارتفعت، لكن هذا لا يبرر وصول ثمن العلبة لـ500 جنيه»، قائلا: «رجاء يسروا على الناس طالما ربنا هيفتحها عليكم من وسع ، لأجل النبي يسروا الأسعار على الناس، إكسبوا دون احتكار ومص لدماء المواطنين».
المؤتمر الصحفى للنائب صلاح حسب الله المتحدث الاعلامى لمجلس النواب (1)

متحدث البرلمان: السيسي وضع أسس سليمة تعلي من شأن مصر

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى مهام الحكم كان أمامه تحديات كثيرة منها تحديات اقتصادية، وإعادة بناء الدولة المصرية على أسس سليمة تعلي من شأن مصر ومكانتها المحلية والعالمية، وكان لا بد أن تحرص مصر على مواكبة ركب التقدم وأن تواجه كل التحديات الموجهة لشبابها، وكان لا بد من صناعة المستقبل بالعمل والعرق والجهد والوعي والفهم والإدراك لأهمية المرحلة وحجم التحديات.
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لنش-سياحي (1)

بعد رفع الحظر| توقعات بقدوم مليون سائح بريطاني لمصر في 2020

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية من وإلى شرم الشيخ بعد حظر استمر 4 سنوات. وقال السفير البريطاني جيفري آدامز، إن هذا الإعلان جاء بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ونظرائهم في مصر. وتابع: "سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات". ورحبت وزيرة السياحة رانيا المشاط بقرار رفع الحظر، وقالت إن القرار يُظهر مدى التعاون القائم بين البلدين، والجهود المتواصلة من الحكومة المصرية لتوفير السلامة والأمن للزائرين.
وفد-سياحي-من 7 دول-يزور-المناطق-الأثرية-بالمنيا (3)

سفير بريطانيا بالقاهرة: عودة سياحنا رسالة على عودة الأمن إلى مصر

أكد سفير بريطانيا بالقاهرة جيفري آدامز اليوم الثلاثاء، أن قرار بلاده برفع الحظر عن الطيران لمدينة شرم الشيخ، يعد رسالة قوية على عمق العلاقات بين البلدين وعلى عودة الأمن والأمان إلى مصر. وقال آدامز - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط - : "إن القرار جاء بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر" .. مؤكدا أنه سيتم العمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية..منوها بأن هناك كثيرا من المنظمات الدولية تحدثت بإيجابية عن السياحة والسفر في مصر.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يتابع «بوابة العمرة».. والتشغيل 20 نوفمبر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، آخر استعدادات التشغيل الرسمى للبوابة الإلكترونية التى صدر قرار من رئيس الوزراء بإنشائها بالوزارة تحت مسمى "بوابة العمرة المصرية". وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يهدف إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، إلى جانب ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج، إضافة إلى إتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين، على نحو يكفل رفع درجة رضا المواطن.
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