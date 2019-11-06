بايرن ميونخ يخرج بفوز سهل أمام أولمبيكاوس

تحرير:محمد جمال ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م

بايرن ميونخ وأولمبياكوس

نجح فريق بايرن ميونخ الألمانى في الخروج بفوز سهل أمام أولمبياكوس الألمانى، بنتيجة هدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، وسجل هدفى الفريق البافارى روبيرت ليفاندوفسكي فى الدقيقة الـ69، وإيفان بيرزيتش فى الدقيقة الـ89 . وبهذا الفوز يملك الفريق الألمانى، 12 نقطة فى صدارة المجموعة الثانية، بينما يأتى بعده توتنهام برصيد 4 نقاط، ويأتى النجم الأحمر فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتى أولمبياكوس فى المركز الأخير بنقطة،

وحجز بايرن ميونخ بعد هذه النتيجة مقعدًا فى الدور القادم من بطولة دورى أبطال أوروبا . وجاءت المباراة بسيطرة كاملة من بايرن ميونخ على مدار المباراة، التي فشل فى التسجيل على مدار الشوط الأول خلالها، بينما حرص أولمبياكوس على محاولة حماية مرماه من استقبال الأهداف. وفى الشوط الثانى استمرت محاولات بايرن



وحجز بايرن ميونخ بعد هذه النتيجة مقعدًا فى الدور القادم من بطولة دورى أبطال أوروبا .

وجاءت المباراة بسيطرة كاملة من بايرن ميونخ على مدار المباراة، التي فشل فى التسجيل على مدار الشوط الأول خلالها، بينما حرص أولمبياكوس على محاولة حماية مرماه من استقبال الأهداف.



وفى الشوط الثانى استمرت محاولات بايرن التى شهدت أول هدف فى الدقيقة الـ69 بأقدام ليفاندوفكسي، ثم جاء إيفان بريسيتش فى الدقيقة الـ89 بهدف أخر ليؤكد على تقدم الفريق البافاري، لتنتهى المباراة بفوز بايرن بهدفين نظيفين .



وشهدت المباراة غياب كامل لأولمبياكوس الذى حاول على المرمى بـ3 تسديدات فقط، مقابل 27 تسديدة لبايرن ميونخ.