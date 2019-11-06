رياضة

بايرن ميونخ يخرج بفوز سهل أمام أولمبيكاوس

تحرير:محمد جمال ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م
بايرن ميونخ وأولمبياكوس
بايرن ميونخ وأولمبياكوس
نجح فريق بايرن ميونخ الألمانى في الخروج بفوز سهل أمام أولمبياكوس الألمانى، بنتيجة هدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، وسجل هدفى الفريق البافارى روبيرت ليفاندوفسكي فى الدقيقة الـ69، وإيفان بيرزيتش فى الدقيقة الـ89 . وبهذا الفوز يملك الفريق الألمانى، 12 نقطة فى صدارة المجموعة الثانية، بينما يأتى بعده توتنهام برصيد 4 نقاط، ويأتى النجم الأحمر فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتى أولمبياكوس فى المركز الأخير بنقطة،
وحجز بايرن ميونخ بعد هذه النتيجة مقعدًا فى الدور القادم من بطولة دورى أبطال أوروبا . وجاءت المباراة بسيطرة كاملة من بايرن ميونخ على مدار المباراة، التي فشل فى التسجيل على مدار الشوط الأول خلالها، بينما حرص أولمبياكوس على محاولة حماية مرماه من استقبال الأهداف. وفى الشوط الثانى استمرت محاولات بايرن
اقرأ المزيد
يوفنتوس

كوستا يقود يوفنتوس لثمن نهائي دوري الأبطال بفوز قاتل

حقق فريق يوفنتوس، فوزًا ثمينًا على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «لوكوموتيف ستاديوم»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل آرون رامزي هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك أليكسي ميرانشوك هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف دوجلاس كوستا، هدف الفوز لليوفي، الذي تأهل إلى ثمن نهائي المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن أتليتكو مدريد، وجاء لوكوموتيف في المركز الثالث بـ 3 نقاط، وبايرن ليفركوزن رابعًا بدون نقاط.
أهلي 2000

بعد محمود محمود.. الصليبي يضرب لاعب الأهلي مرتين

أجرى محمد خليل لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2000، عملية جراحية ناجحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الحالي، خلال مباراة فريقه أمام المطرية، ضمن الجولة الأولى من بطولة منطقة القاهرة، والتي فاز خلالها الأحمر بسباعية نظيفة، ليتكرر سيناريو محمد محمود لاعب المارد الأحمر الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين، وخضع خليل في العام الماضي لجراحة الصليبي ثم تكررت الإصابة في قدمه الأخرى مطلع الموسم الحالي.
الزمالك- والاتحاد‎ (4)

الزمالك يتعاقد مع شركة «كتابولت» للتحليل الفني

أنهى نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور الاتفاق مع شركة كتابولت العالمية - Catapult علي تزويد فرق النادي بأحدث منظومة للتحليل البدني والفني للاعبين كأول ناد خارج قارة أوروبا يستخدم هذه المنظومة المتطورة في القياسات والتحليل البدني والفني والتي تعد الأحدث لدي الشركة العالمية، حيث توفر هذه المنظومة الترابط بين أحدث منتجات الشركة من: 1- أجهزة تحليل الاداء البدني للاعبي الميدان (S7) . 2- أجهزة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمي (G7) . 3- أحدث برامج تحليل الفيديو (Vision) 4- أحدث منصات إدارة شئون اللاعبين AMS) .
اقرأ المزيد من الأخبار
بوروسيا-انتر

بوروسيا يقلب الطاولة على إنتر ميلان بدورى الأبطال

نجح فريق بوروسيا دورتموند الألمانى في الخروج بفوز صعب أمام نظيره إنتر ميلان الإيطالى بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك فى الجولة الرابعة من عمر بطولة دورى الأبطال، سجل لصالح الفريق الألمانى خوان بيرنانت فى الدقيقة الـ64، وأشرف حكيمي فى الدقيقة الـ51 و الـ77، بينما سجل لصالح الإنتر لوتارو مارتينز فى الدقيقة الـ5 و ماتيس فيتشينو فى الدقيقة الـ40. وجاءت المباراة قوية بين الفريقيين، لكن أبناء كونتي فشلوا فى الخروج بفوز على معقل بوروسيا الذى استطاع تعديل النتيجة لصالحه .
برشلونة‎

برشلونة يسقط فى فخ التعادل أمام سلافيا براج

سقط فريق برشلونة الإسبانى فى فخ التعادل أمام نظيره سلافيا براج التشيكي، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، فى إطار الجولة الرابعة من عمر دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا. وحاول برشلونة على مدار المباراة الوصول لهدف الفوز أمام الفريق التشيكي، وجاءت أخطر المحاولات بأقدام البرغوث الأرجنتيني الذى أسكن كرة فى القائم، وأحرز فيدال هدفًا لكنه ألغى، بعد تمريرة مساعدة من ميسي كانت من وضعية تسلل، ليرفع الحكم الراية ويلغى هدف المباراة الوحيد.
بايرن-ميونخ

لاعب بايرن السابق: كوتينيو غريب في بايرن ميونيخ

علق ديتمار هامان، لاعب بايرن ميونيخ وليفربول السابق، على مستوى البرازيلي فيليبي كوتينيو، مشيرًا إلى أنه يعد غريبا في صفوف الفريق البافاري؛ نظرًا لعدم تقديمه أداءً جيدا حتى الآن. وقال هامان فى تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أعتقد أن كوتينيو يعد لاعبا غريبا في بايرن، لا أتذكر له حتى الآن أي شيء جيد قدمه على المستوى الهجومي مع الفريق الألمانى". وأكمل ديتمار خلال تصريحاته: "إن كنت تمتلك لاعبا مثله ولا يظهر في لحظات مهمة فأنت لديك مشكلة، لأنه يظهر بمستوى غير جيد".
ايكس -وتشلسي

تشيلسي يخطف فوزًا غاليًا من أياكس بدورى الأبطال

نجح فريق تشيلسي فى خطف فوز غال على نظيره أياكس أمستردام الهولندى بنتيجة هدف لصفر فى المباراة التى جمعت بينهما فى منافسات المجموعة الثالثة من بطولة دورى أبطال أوروبا، والتى أقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا. وعلى الرغم من أن المباراة جاءت قوية إلا أن التعادل السلبي سيطر عليها حتى جاءت الدقيقة 86 التي أحرز خلالها بتشواي هدف تشيلسي ليقود فريقه نحو حصد 3 نقاط غالية يتساوى بها مع أياكس برصيد 6 نقاط كما تضم المجموعة كلا من فالنسيا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط وليل فى المركز الأخير بدون نقاط.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]