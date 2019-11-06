كوستا يقود يوفنتوس لثمن نهائي دوري الأبطال بفوز قاتل

تحرير:علي الزيني ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

يوفنتوس

حقق فريق يوفنتوس، فوزًا ثمينًا على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «لوكوموتيف ستاديوم»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل آرون رامزي هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك أليكسي ميرانشوك هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف دوجلاس كوستا، هدف الفوز لليوفي، الذي تأهل إلى ثمن نهائي المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن أتليتكو مدريد، وجاء لوكوموتيف في المركز الثالث بـ3 نقاط، وبايرن ليفركوزن رابعًا بدون نقاط.

دخل فريق يوفنتوس أجواء المباراة سريعًا، وسجل هدف التقدم، في الدقيقة الرابعة، بعدما سدد كريستيانو رونالدو تصويبة قوية من ركلة حرة ثابتة، أخطأ حارس لوكوموتيف في الإمساك بها لتمر بين قدميه، ويكملها آرون رامزي من على خط المرمى إلى داخل الشباك. وفي الدقيقة 12، تمكن أليكسي ميرانشوك لاعب لوكوموتيف، من إدراك