نشأت الديهي:مصر بها أفضل منظومة حقوق الإنسان بالعالم

تحرير:محمد فتحي ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م

نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تخوض تجربة رائدة في إقامة وحدات سكنية للمواطنين، وتنشأ فيلل وقصور ووحدات سكنية لمحدودي الدخل، لتحقيق أول حق من حقوق الإنسان، وهو حق الإنسان في المسكن، مشيرًا إلى أن هناك 50 مليون مواطن يستفيد من بطاقات التموين وهذا حق الإنسان في المأكل، إلى جانب أن الدولة تعمل على إنشاء محطات لتحلية المياه لتوفير حق المواطن في الملبس، كما أن مبادرة 100 مليون صحة وما تبعه من مبادرات تنم عن إعطاء المواطنين الحق في الصحة، وما يتم في مجال تطوير التعليم جهود لتقديم حق الإنسان في التعليم.

وأضاف الديهي، خلال برنامج «بالورقة والقلم»، والمذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقي اليوم، عددًا من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، المكونة من 40 دولة إفريقية، مؤكدًا أن السيسي، يغير المفاهيم ويرسى قواعد