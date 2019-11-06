تامر أمين عن الاحتفال بالمولد النبوي: توقفوا عن التشدد

تحرير:محمد فتحي ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين، على الاحتفال بالمولد النبوي، قائلًا، إن حب الرسول يكون نابعا من تقليد الرسول واتباع سنته والعمل بها وليس فقط الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن البعض لديه «شيزوفرينيا»، وهي المحاولة في إظهار أنهم مسلمون في الشكل الخارجي فقط و التشدد في باقي العبادات ولكن المضمون في المعاملات التي أشار إليها الرسول، وأن 95% من الإسلام في التعاملات، مضيفًا خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، المُذاع على قناة «النهار»، أن الاحتفال بمولد النبي ليس مقتصرا على الأعياد الدينية والمناسبات بل يجب أن يكون دائم.

وأشار إلى أن سيرة النبي وحب النبي والاقتداء بالنبي والإلتزام بسلوك وتعليمات النبي فرض على المسلم طوال أيام حياته، متابعًا أن الإمام محمد عبده بعد سفره إلى فرنسا في نصف القرن الماضي و سؤاله عن أحوال فرنسا رد قائلًا: «تركت مسلمين بلا إسلام وذهبت إلى إسلام بلا مسلمين».وأوضح أمين، أن البعض متشدد إلى الإسلام