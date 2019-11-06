الجمهور أوقفها.. أزمة في حفل أنغام بـ«الموسيقى العربية»
تحرير:محمد عبد المنعم
٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٨ م
حفل أنغام في الموسيقى العربية
أحيت المطربة أنغام، حفلا ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقي العربية المقام في دار الأوبرا، وقدمت عدد من أشهر أغانيها منها "عمري معاك" و"ياريتك فاهمني"، و"أقول ناسياك"، وحرص على الحضور عدد من النجوم والمشاهير، منهم: عماد متعب وزوجته يارا نعوم، ونبيلة عبيد، وإلهام شاهين، وهالة سرحان، وغيرهم، وشهد الحفل مشكلة فنية في الصوت واشتكتى الجمهور، قائلا: "فيه مشكلة في الصوت يا أنغام".
ويكرم المهرجان هذا العام: فاروق جويدة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، المايسترو عادل إسكندر، عازف الرق هشام العربى، عازف الكمان محب فؤاد، المؤلف الموسيقى عمرو إسماعيل، الباحثة سلوان الشوان، الشاعر كريم العراقى، المؤلف الموسيقى البحريني وحيد الخان، فنان الخط العربي حمدي زايد.
ويقدم المهرجان 37 حفلا غنائيا
ويكرم المهرجان هذا العام: فاروق جويدة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، المايسترو عادل إسكندر، عازف الرق هشام العربى، عازف الكمان محب فؤاد، المؤلف الموسيقى عمرو إسماعيل، الباحثة سلوان الشوان، الشاعر كريم العراقى، المؤلف الموسيقى البحريني وحيد الخان، فنان الخط العربي حمدي زايد.
ويقدم المهرجان 37 حفلا غنائيا بمشاركة 92 فنانا من 7 دول عربية، وتتواصل الفعاليات لمدة 12 يوما على مسارح الأوبرا المختلفة "الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، أوبرا الإسكندرية، دمنهور".
ويتصدر قائمة النجوم المشاركين محمد منير، مدحت صالح، محمد الحلو، مروان خوري، عاصي الحلاني، وائل الجسار، أنغام، مروة ناجي، محمد الشرنوبي، فايا يونان، كارمن سليمان، أصالة، حنان ماضي، محمد ثروت، نداء شرارة، عمر خيرت.
وتشارك في الفعاليات 22 فرقة موسيقية منهم الفرقة السلطانية الأولى، وفرقة عبد الحليم نويرة، وفرقة الحنفي بقيادة المايسترو هشام نبوي.