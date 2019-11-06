الجمهور أوقفها.. أزمة في حفل أنغام بـ«الموسيقى العربية»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٨ م

حفل أنغام في الموسيقى العربية

أحيت المطربة أنغام، حفلا ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقي العربية المقام في دار الأوبرا، وقدمت عدد من أشهر أغانيها منها "عمري معاك" و"ياريتك فاهمني"، و"أقول ناسياك"، وحرص على الحضور عدد من النجوم والمشاهير، منهم: عماد متعب وزوجته يارا نعوم، ونبيلة عبيد، وإلهام شاهين، وهالة سرحان، وغيرهم، وشهد الحفل مشكلة فنية في الصوت واشتكتى الجمهور، قائلا: "فيه مشكلة في الصوت يا أنغام".

ويكرم المهرجان هذا العام: فاروق جويدة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، المايسترو عادل إسكندر، عازف الرق هشام العربى، عازف الكمان محب فؤاد، المؤلف الموسيقى عمرو إسماعيل، الباحثة سلوان الشوان، الشاعر كريم العراقى، المؤلف الموسيقى البحريني وحيد الخان، فنان الخط العربي حمدي زايد. ويقدم المهرجان 37 حفلا غنائيا