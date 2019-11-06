رياضة

مرتضى منصور: قيد أوناجم في قائمة الزمالك الإفريقية

تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر فتح باب القيد الافريقي من 15 نوفمبر الحالي وحتى 31 يناير المقبل، موضحا أن الزمالك احتفظ بحقه في قيد المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق بالقائمة الإفريقية وأن الزمالك سيحصل على بطاقه أوناجم يوم 15 نوفمبر ويستعد الزمالك لخوض دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الذي سينطلق في نهاية نوفمبر الحالي أمام فريق تي بي مازيمبي الكونغولي في أولى مباريات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية الغائبة عن خزائن الزمالك منذ 2002.
ويستعد فريق نادي الزمالك لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز التي توقفت بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي تستضيفها مصر من الفترة 8 من شهر نوفمبر الجاري حتى 22 من الشهر ذاته. وكان الزمالك قد أنهى الدوري قبل فترة التوقف بالفوز على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الرابعة
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الحضري يكشف كواليس مشاركته في كأس العالم

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مرتضى منصور يترك مقصورة استاد السلام

ابتعد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مقصورة ملعب السلام فى أثناء حضور مباراة جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري الأبطال، ووُجد فى مدرجات الدرجة الأولى وسط جماهير الزمالك وبجواره هاني زادة عضو مجلس الإدارة، وفي المقصورة الرئيسية أعضاء مجلس إدارة الزمالك، وعلى رأسهم المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، كما حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة. ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدف نظيف يكفيه للتأهل لدور المجموعات، بعدما خسر الأبيض في مباراة الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف.
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شيكابالا يواصل التأهيل استعدادًا لبطل السنغال

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، مجموعة من التدريبات البدنية القوية تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال، حيث خضع اللاعبون لفقرة تسخين في بداية المران، ثم فقرة تدريبية بالجري حول الملعب وخاض لاعبو الفريق مجموعة أخرى من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة بالإضافة إلى بعض التدريبات الأخرى الخاصة بتقوية العضلات والارتداد السريع لتلاشي الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال المباريات السابقة.
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مرتضى منصور يتحدث عن حق المقاولون في رفض مواجهتنا

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قال أحمد يحيى، وكيل طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأمور اتجهت في اتجاه مختلف نهائيا عن ما كان يقصده اللاعب فيما كتبه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام». وقال يحيى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، إن طارق حامد لم يكن يقصد بالكلام الذي كتبه على إنستجرام أي شيء يخص نادي الزمالك مثلما حاول البعض الربط، معلقًا: «لو كان عايز يكتب إن المشكلة عن نادي الزمالك كان كتب كده بوضوح».
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