مرتضى منصور: قيد أوناجم في قائمة الزمالك الإفريقية

تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر فتح باب القيد الافريقي من 15 نوفمبر الحالي وحتى 31 يناير المقبل، موضحا أن الزمالك احتفظ بحقه في قيد المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق بالقائمة الإفريقية وأن الزمالك سيحصل على بطاقه أوناجم يوم 15 نوفمبر ويستعد الزمالك لخوض دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الذي سينطلق في نهاية نوفمبر الحالي أمام فريق تي بي مازيمبي الكونغولي في أولى مباريات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية الغائبة عن خزائن الزمالك منذ 2002.

ويستعد فريق نادي الزمالك لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز التي توقفت بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي تستضيفها مصر من الفترة 8 من شهر نوفمبر الجاري حتى 22 من الشهر ذاته. وكان الزمالك قد أنهى الدوري قبل فترة التوقف بالفوز على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الرابعة