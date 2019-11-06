رياضة

ليفركوزن يسقط أتليتكو وتوتنهام يفوز على النجم الأحمر

تحرير:محمد جمال ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م
أتليتكو مدريد وليفركوزن
أتليتكو مدريد وليفركوزن
سقط أتليتكو مدريد الإسبانى فى فخ الهزيمة أمام بايرن ليفركوزن الألمانى، بنتجية هدفين لهدف، فى مواجهات المجموعة الرابعة من دورى أبطال أوروبا، والتى أقيمت على ملعب باى أرينا، وسجل أهداف ليفركوزن، توماس بارتى (هدف فى مرماه) فى الدقيقة الـ41، وكيفن فولاند فى الدقيقة الـ55 من عمر المباراة بينما سجل هدف الروخى بلانكوس موراتا فى الدقيقة الـ94 ، وشهدت المباراة حالة طرد كانت من نصيب نديم أميرى لاعب ليفركوزن. وبهذا الفوز يصل أتليتكو مدريد للنقطة السابعة فى المركز الثانى خلف يوفنتوس، بينما يقع في المركز الاخيرليفركوزن برصيد 3 نقاط .
وعلى الجانب الاخر فى نفس الدور، من مواجهات المجموعة الثانية، نجح توتنهام الإنجليزي فى الخروج بفوز سهل أمام النجم الأحمر الصربي برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت على معب النجم الأحمر، وسجل أهداف المباراة لصالح السبيرز جيوفانى لو سيلسيو فى الدقيقة الـ34، وسون هيونج مين بواقع هدفين فى الدقيقة الـ57
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الحضري يكشف كواليس مشاركته في كأس العالم

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التعادل يحسم مواجهة مانشستر سيتي و أتالانتا المثيرة

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