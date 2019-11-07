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أزمات الطائفية والمذهبية السياسية فى المشرق العربى: العراق ولبنان

نبيل عبد الفتاح
بقلم: نبيل عبد الفتاح
نبيل عبد الفتاح
٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
تظاهرات لبنان
تظاهرات لبنان
الانتفاضات الجماهيرية الواسعة النطاق فى لبنان والعراق، تشكل حالة خاصة فى العالم العربى، ومرجع الخصوصية، وليس الاستثناء، أن كلا البلدين يتسم النظام السياسى فيه بالطابع الدينى المذهبى الذى يعكس الانقسامات الحادة، والتاريخية فى تركيبة كلا المجتمعين، من حيث رسوخ الثقافة الانقسامية، وفائض تاريخى واجتماعى وسياسى من التوترات والنزاعات الدينية والطائفية والمذهبية فى بناء وتشكل الطوائف الكبرى فى لبنان، والمذهبية الدينية- السنية/ الشيعية- والقومية الكردية فى شمال العراق، هذه الفوائض من التوترات والقمع الدولتى الذى مورس تاريخيًّا فى العراق، إزاء الشيعة والأكراد، فى ظل حكم حزب البعث العراقى، وانقلاباته، وذلك على نحو أيديولوجى ومؤسسى، ناهيك عن النزاعات الأهلية مع المناطق الكردية فى شمال العراق.
من هنا جاء بناء الهندسة السياسية للعراق ونظامه السياسى بعد الغزو الأمريكى للعراق، لكى يكرس نظاما من المحاصصات والزبائنية السياسية، والفساد، على نحو ما قام به بريمر الحاكم الأمريكى للعراق، وارتكز النظام على القيادة الثلاثية: الرئاسة للأكراد، ورئاسة مجلس الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة، وامتداد
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الشخصية- البرجوازية (4)

«مذكرات برجوازى صغير بين نارين وأربعة جدران».. قراءة وتقاطعات 3-3

هذا المقال هو الثالث والأخير حول قراءتي وتقطاعاتي مع كتاب ريجيس دوبريه المهم، بالنسبة لي، ولأجيال -حتى ثورة يناير- كان يؤرقها مفهوم التمرد، والمكان الصحيح بداخله، بدون ادعاء أو تعال، أو رثاء للنفس وتقديمها كأضحية مجانية في سبيل تبؤَّء كرسي "التمرد".
انيس-منصور

البقية في مذكراته.. (4)

عندما دعا خطيب الجمعة: اللهم اخرب بيته.. أنيس منصور كان أنيس منصور أحد دعاة الفلسفة الوجودية فهي فلسفة حديثة، أول كتاب صدر عنها باللغة العربية كان عام 1950، وطُبع منه في أسبوع واحد نحو ثلاثين ألف نسخة، ودرس في الجامعة الفلسفة الوجودية حتى تم فصله من قبَل الرئيس عبد الناصر بسبب أحد المقالات التى عدَّها هجوما عليه عام 1963، كما تم فصله من تحرير مجلة "الجيل" لمدة سنتين، ثم عاد إلى عمله بالمجلة والجامعة لتدريس الفلسفة. إذن، أصل المنطلق الإبداعي كان فلسفيا بحتا.
انيس-منصور

البقية في مذكراته (2)

في عام 1988 أصدر أنيس منصور كتابه «عبد الناصر المفترى عليه.. والمفتري علينا» مجمعًا، بعد أن نشره في مقالات، وكان أثره عميقا في الرأى العام. كان ذلك بمناسبة مرور 25 عاما على قرار الرئيس جمال عبد الناصر فصله من عمله عام 1963 بسبب المقال الذي نشره في «أخبار اليوم» بعنوان «حمار الشيخ عبد السلام».
انيس-منصور

والبقية في مذكراته السياسية.. (1)

مع أنه سلس وسهل ممتنع في الفكر والأسلوب، وأنه ماتع في عباراته الأنيقة والرشيقة وبرنامجه السردي في كل كتاباته ومناوشاته، فإنه يرهقني منذ رحيله الجسدي فى التاسعة صباح يوم الجمعة 21 أكتوبر 2011.
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