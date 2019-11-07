ريال مدريد يكتسح جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص

ريال مدريد

حقق فريق ريال مدريد الإسباني تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان الفوز على ضيفه فريق جالطة سراي التركي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020، حيث سجل لفريق ريال مدريد كلًا من رودريجو سيلفا دو جويس ثلاثة أهداف في الدقائق 4، 7، 92، ليسطر في تاريخه هاتريك في سجلات دوري أبطال أوروبا بينما سجل كريم بنزيما هدفين في الدقائق 45، 81، وسيرجيو راموس في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق ريال مدريد للنقطة 7 في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا والتي تضم كلًا من باريس سان جيرمان وكلوب بروج، بينما تجمد رصيد فريق جالطة سراي عند نقطة وحيدة في قاع المجموعة الأولى. في المباراة الأخرى بنفس المجموعة حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على نظيره



بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق ريال مدريد للنقطة 7 في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا والتي تضم كلًا من باريس سان جيرمان وكلوب بروج، بينما تجمد رصيد فريق جالطة سراي عند نقطة وحيدة في قاع المجموعة الأولى.



في المباراة الأخرى بنفس المجموعة حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على نظيره فريق كلوب بروج بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حديقة الأمراء.



سجل هدف فريق باريس سان جيرمان الوحيد في المباراة اللاعب ماورو إيكاردي الدولي الأرجنتيني، ليرتفع رصيد فريق باريس سان جيرمان للنقطة 12 في صدارة المجموعة الأولى، بينما يتجمد رصيد فريق كلوب بروج عند نقطتين في المركز الثالث من المجموعة.



