رياضة

ريال مدريد يكتسح جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص
ريال مدريد
ريال مدريد
حقق فريق ريال مدريد الإسباني تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان الفوز على ضيفه فريق جالطة سراي التركي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020، حيث سجل لفريق ريال مدريد كلًا من رودريجو سيلفا دو جويس ثلاثة أهداف في الدقائق 4، 7، 92، ليسطر في تاريخه هاتريك في سجلات دوري أبطال أوروبا بينما سجل كريم بنزيما هدفين في الدقائق 45، 81، وسيرجيو راموس في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق ريال مدريد للنقطة 7 في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا والتي تضم كلًا من باريس سان جيرمان وكلوب بروج، بينما تجمد رصيد فريق جالطة سراي عند نقطة وحيدة في قاع المجموعة الأولى. في المباراة الأخرى بنفس المجموعة حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على نظيره
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الحضري يكشف كواليس مشاركته في كأس العالم

"بكل أمانة لم أصدق أنني سأكون جزءً من أي متحف، في مصر لدينا عديد المتاحف التاريخية التي تحتوي على آثار تعود لآلاف السنوات، لكن أن أتواجد في متحف هذا مختلف، لم أحلم بهذا سابقًا، لكن هذا نتيجة العمل الشاق وأنا ممتن لتواجد اسمي ضمن المتحف وهو شيء أفتخر به".. بهذه الكلمات بدأ عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، حديثه مع موقع المتحف التابع للفيفا، بعدما تبرع بقميصه والقفازات التي ارتداها أمام السعودية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا لمتحف "فيفا" بالمعرض الخاص بكرة القدم، بعدما أصبح أكبر حارس يشارك في المونديال.
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التعادل يحسم مواجهة مانشستر سيتي و أتالانتا المثيرة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره أتالانتا الإيطالي، التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل رحيم سترلينج هدف التقدم للسيتي، وأدرك ماريو بازاليتش هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع السيتي رصيده إلى 10 نقاط وظل في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن دينامو زغرب الثاني، وشاختار الثالث، في المقابل حصد أتالانتا أول نقطة له وظل في المركز الرابع والأخير.
أتليتكو مدريد-ليفركوزن

ليفركوزن يسقط أتليتكو وتوتنهام يفوز على النجم الأحمر

سقط أتليتكو مدريد الإسبانى فى فخ الهزيمة أمام بايرن ليفركوزن الألمانى، بنتجية هدفين لهدف، فى مواجهات المجموعة الرابعة من دورى أبطال أوروبا، والتى أقيمت على ملعب باى أرينا، وسجل أهداف ليفركوزن، توماس بارتى (هدف فى مرماه) فى الدقيقة الـ41، وكيفن فولاند فى الدقيقة الـ55 من عمر المباراة بينما سجل هدف الروخى بلانكوس موراتا فى الدقيقة الـ94 ، وشهدت المباراة حالة طرد كانت من نصيب نديم أميرى لاعب ليفركوزن. وبهذا الفوز يصل أتليتكو مدريد للنقطة السابعة فى المركز الثانى خلف يوفنتوس، بينما يقع في المركز الاخيرليفركوزن برصيد 3 نقاط .
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ريال مدريد

ريال مدريد في مهمة تركية وسان جيرمان بنزهة أوروبية

تتواصل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره جالطة سراي التركي على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام العاشرة مساء، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل جالطة سراي الترتيب برصيد نقطة واحدة، وفي نفس المجموعة يستقبل باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 9 نقاط، نظيره كلوب بروج البلجيكي الثالث برصيد نقطتين على ملعب حديقة الأمراء الساعة 10:00 مساء.
لوكا مودريتش

مودريتش ومارسيلو يقتربان من الرحيل عن ريال مدريد

اقترب ثنائي ريال مدريد، الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو ومتوسط الميدان الكرواتي لوكا مودريتش، من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي، فبحسب برنامج «الشيرنجيتو» الإسباني، سيرحل الثنائي عن قلعة «سانتياجو بيرنابيو» بنهاية الموسم الجاري، وسبق أن ارتبط مارسيلو (31 عامًا) بالرحيل عن الميرنجي صوب يوفنتوس منذ الموسم الماضي، إلا أنه قرر الاستمرار في «سانتياجو برنابيو» بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وينتهي عقد مارسيلو مع ريال مدريد في صيف 2022، كما أن الميرنجي تعاقد في الموسم الحالي مع ظهير أيسر جديد هو فيرلاند ميندي.
جاريث-بيل (5)

جاريث بيل يصر على الرحيل عن ريال مدريد

ارتبط اسم النجم الويلزي جاريث بيل بالرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بل وخرج مدرب الريال زين الدين زيدان بتصريحه الشهير الذي قال من خلاله إن من الأفضل رحيل بيل اليوم قبل غدٍ، وتلقى بيل العديد من العروض الصينية الضخمة حينها، إلا أنه استمر في صفوف الريال هذا الموسم في نهاية المطاف، وأكد تقرير إعلامي إسباني أن الويلزي يصر على الرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكانت صحيفة "ماركا" قد أشارت إلى أن شنغهاي شينهوا الصيني تواصل مع جاريث بيل، من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.
باريس سان جيرمان - مبابي

نائب موناكو: مبابي أخبرني عن موعد انتقاله لمدريد

تحدث فاديم فاسيليف نائب رئيس موناكو السابق، عن الحوار الذي جمعه بالفرنسي كيليان مبابي وقت انتقال الأخير إلى باريس سان جيرمان، وقال فاسيليف عبر برنامج "تيلي فوت" الفرنسي: "مبابي قال لي: أعتقد (أن الانتقال لريال مدريد) مبكر للغاية، لعبت عاما واحدا فقط في بلادي، وأنحدر من باريس، لا أريد الرحيل بهذه الطريقة، أريد أن أصبح لاعبا عظيما هنا أولا، وريال مدريد سينتظرني". وواصل: "لم يخطئ بالتوقيع مع باريس سان جيرمان، لأن ريال مدريد سيدق بابه عاجلا أم آجلا، أخبرني أن ريال مدريد سينتظره".
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