التعادل يحسم مواجهة مانشستر سيتي و أتالانتا المثيرة

تحرير:علي الزيني ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص

مانشستر سيتي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره أتالانتا الإيطالي، التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل رحيم سترلينج هدف التقدم للسيتي، وأدرك ماريو بازاليتش هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع السيتي رصيده إلى 10 نقاط وظل في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن دينامو زغرب الثاني، وشاختار الثالث، في المقابل حصد أتالانتا أول نقطة له وظل في المركز الرابع والأخير.

مانشستر سيتي سجل هدف التقدم في الدقيقة 7، بعد تمريرة بكعب القدم من جبريل خيسوس، إلى رحيم ستيرلينج، الذي سدد الكرة في الشباك، وفي الدقيقة 41 احتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف، فشل خيسوس في تسجيلها، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدف نظيف. وبين شوطي المباراة خرج ايدرسون حارس مرمى السيتي الذي تعرض للإصابة،

مانشستر سيتي سجل هدف التقدم في الدقيقة 7، بعد تمريرة بكعب القدم من جبريل خيسوس، إلى رحيم ستيرلينج، الذي سدد الكرة في الشباك، وفي الدقيقة 41 احتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف، فشل خيسوس في تسجيلها، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدف نظيف.



وبين شوطي المباراة خرج ايدرسون حارس مرمى السيتي الذي تعرض للإصابة، وشارك الحارس البديل كلاوديو برافو بدلًا منه، ومن أول تسديدة على مرماه تلقت شباكه هدف، بعد كرة عرضية، استقبلها ماريو باساليتش، برأسه في الشباك، معلنًا عن هدف التعادل.



وفي الدقيقة 81، تعرض برافو الحارس البديل للطرد المباشر، بعد إعاقة يوسب إليتش، الذي كان منفردًا، ليشارك والكر مدافع الفريق كحارسًا بعدما دخل بدلًا من رياض محرز.





وعلى ملعب ماكسيمير، حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهما مواجهة دينامو زغرب الكرواتي ومواطنه شاختار.