رياضة

التعادل يحسم مواجهة مانشستر سيتي و أتالانتا المثيرة

تحرير:علي الزيني ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره أتالانتا الإيطالي، التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل رحيم سترلينج هدف التقدم للسيتي، وأدرك ماريو بازاليتش هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع السيتي رصيده إلى 10 نقاط وظل في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن دينامو زغرب الثاني، وشاختار الثالث، في المقابل حصد أتالانتا أول نقطة له وظل في المركز الرابع والأخير.
مانشستر سيتي سجل هدف التقدم في الدقيقة 7، بعد تمريرة بكعب القدم من جبريل خيسوس، إلى رحيم ستيرلينج، الذي سدد الكرة في الشباك، وفي الدقيقة 41 احتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف، فشل خيسوس في تسجيلها، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدف نظيف. وبين شوطي المباراة خرج ايدرسون حارس مرمى السيتي الذي تعرض للإصابة،
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"بكل أمانة لم أصدق أنني سأكون جزءً من أي متحف، في مصر لدينا عديد المتاحف التاريخية التي تحتوي على آثار تعود لآلاف السنوات، لكن أن أتواجد في متحف هذا مختلف، لم أحلم بهذا سابقًا، لكن هذا نتيجة العمل الشاق وأنا ممتن لتواجد اسمي ضمن المتحف وهو شيء أفتخر به".. بهذه الكلمات بدأ عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، حديثه مع موقع المتحف التابع للفيفا، بعدما تبرع بقميصه والقفازات التي ارتداها أمام السعودية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا لمتحف "فيفا" بالمعرض الخاص بكرة القدم، بعدما أصبح أكبر حارس يشارك في المونديال.
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ريال مدريد يكتسح جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ريال مدريد الإسباني تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان الفوز على ضيفه فريق جالطة سراي التركي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020، حيث سجل لفريق ريال مدريد كلًا من رودريجو سيلفا دو جويس ثلاثة أهداف في الدقائق 4، 7، 92، ليسطر في تاريخه هاتريك في سجلات دوري أبطال أوروبا بينما سجل كريم بنزيما هدفين في الدقائق 45، 81، وسيرجيو راموس في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.
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ليفركوزن يسقط أتليتكو وتوتنهام يفوز على النجم الأحمر

سقط أتليتكو مدريد الإسبانى فى فخ الهزيمة أمام بايرن ليفركوزن الألمانى، بنتجية هدفين لهدف، فى مواجهات المجموعة الرابعة من دورى أبطال أوروبا، والتى أقيمت على ملعب باى أرينا، وسجل أهداف ليفركوزن، توماس بارتى (هدف فى مرماه) فى الدقيقة الـ41، وكيفن فولاند فى الدقيقة الـ55 من عمر المباراة بينما سجل هدف الروخى بلانكوس موراتا فى الدقيقة الـ94 ، وشهدت المباراة حالة طرد كانت من نصيب نديم أميرى لاعب ليفركوزن. وبهذا الفوز يصل أتليتكو مدريد للنقطة السابعة فى المركز الثانى خلف يوفنتوس، بينما يقع في المركز الاخيرليفركوزن برصيد 3 نقاط .
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نجم مانشستر سيتي على رادار ريال مدريد في الميركاتو

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مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يضرب أستون فيلا بثلاثية

تغلب مانشستر سيتي على ضيفه أستون فيلا بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وهيمن السيتي على أحداث المباراة تمامًا وتسابق نجومه على إهدار الفرص واحدة تلو الأخرى، حتى تمكن رحيم سترلينج من إنهاء نتيجة التعادل السلبي الذي حسم شوط المباراة الأول، بافتتاح التسجيل مباشرة في الدقيقة 46 من شوط المباراة الثاني، ليمنح الراحة لجماهير السيتي ومدربه بيب جوارديولا.
رحيم سترلينج

سترلينج لاعب الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا

حصد المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد العرض المميز الذي قدمه في قيادة مانشستر سيتي للفوز على أتالانتا الإيطالي بنتيجة 5-1، مسجلًا الهاتريك في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، وتفوق سترلينج في الفوز بالجائزة على النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي سجل هاتريك هو الآخر في فوز باريس سان جيرمان خارج ميدانه على كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة.
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نجم مانشستر سيتي: ليونيل ميسي واحد فقط

كشف الإنجليزي رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، أنه يحتاج لتسجيل 60 هدفًا سنويا على مدار 15 موسمًا لتتم مقارنته بالثنائي الأفضل في العالم ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وقال سترلينج: "ميسي واحد فقط، أحتاج لتسجيل 50-60 هدفا سنويا لمدة 15 عامًا حتى يمكننا التحدث عن تلك المقارنة، لا تتحدث معي عن رونالدو وميسي، ولا أقول إنني لا أستطيع فعل ذلك الأمر، أتطور وأُحسن من نفسي وأرقامي كل عام، وإذا كنت تقصد في غضون 10 أو 15 عامًا سأفعل مثلهما فأنت مُحق، ولكنني ما زلت في الأيام الأولى".
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