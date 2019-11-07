رياضة

الحضري يكشف كواليس مشاركته في كأس العالم

تحرير:علي الزيني ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ ص
عصام الحضري
عصام الحضري
"بكل أمانة لم أصدق أنني سأكون جزءً من أي متحف، في مصر لدينا عديد المتاحف التاريخية التي تحتوي على آثار تعود لآلاف السنوات، لكن أن أتواجد في متحف هذا مختلف، لم أحلم بهذا سابقًا، لكن هذا نتيجة العمل الشاق وأنا ممتن لتواجد اسمي ضمن المتحف وهو شيء أفتخر به".. بهذه الكلمات بدأ عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، حديثه مع موقع المتحف التابع للفيفا، بعدما تبرع بقميصه والقفازات التي ارتداها أمام السعودية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا لمتحف "فيفا" بالمعرض الخاص بكرة القدم، بعدما أصبح أكبر حارس يشارك في المونديال.
وعن ذكرياته في كأس العالم، قال: "حاولت بصبر كبير الحصول على فرصة المشاركة في كأس العالم، وقد جاءت أمام السعودية في الجولة الثالثة وبدأت المباراة، سجلنا أولا ثم احتسب الحكم ركلة جزاء للسعودية، ركزت على المستوى الذهني لأثبت أنني أشارك نظرا لكافأتي وليس ميزة خاصة من المدير الفني ثم تصديت لها". أهمية كرة
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التعادل يحسم مواجهة مانشستر سيتي و أتالانتا المثيرة

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شريف إكرامي: لست موظفًا أقبل بالجلوس احتياطيًا

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بعد تأجيل الدوري.. الحضري يوجه رسالة مؤثرة

علق عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، على تأجيل بطولة الدوري الممتاز، إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد أزمة مواجهة الأهلي والجونة، وكتب الحضري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "من بعد ما كنا أقوى دوري في المنطقة العربية والإفريقية.. دلوقتى مش عارفين لا نرجع جمهور ولا نحدد ملاعب للفرق ولا حتى جدول منتظم.. الدوري المصري، أيتها الروح التي تفتت، ارقد في سلام".
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