الحضري يكشف كواليس مشاركته في كأس العالم

تحرير:علي الزيني ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ ص

عصام الحضري

"بكل أمانة لم أصدق أنني سأكون جزءً من أي متحف، في مصر لدينا عديد المتاحف التاريخية التي تحتوي على آثار تعود لآلاف السنوات، لكن أن أتواجد في متحف هذا مختلف، لم أحلم بهذا سابقًا، لكن هذا نتيجة العمل الشاق وأنا ممتن لتواجد اسمي ضمن المتحف وهو شيء أفتخر به".. بهذه الكلمات بدأ عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، حديثه مع موقع المتحف التابع للفيفا، بعدما تبرع بقميصه والقفازات التي ارتداها أمام السعودية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا لمتحف "فيفا" بالمعرض الخاص بكرة القدم، بعدما أصبح أكبر حارس يشارك في المونديال.

وعن ذكرياته في كأس العالم، قال: "حاولت بصبر كبير الحصول على فرصة المشاركة في كأس العالم، وقد جاءت أمام السعودية في الجولة الثالثة وبدأت المباراة، سجلنا أولا ثم احتسب الحكم ركلة جزاء للسعودية، ركزت على المستوى الذهني لأثبت أنني أشارك نظرا لكافأتي وليس ميزة خاصة من المدير الفني ثم تصديت لها". أهمية كرة