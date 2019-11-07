سعر الدولار اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.21 جنيه للبيع، و16.11 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك التعمير والإسكان، وبنك المشرق نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوك سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، وبنك عودة، والمصرف المتحد، وبنك سئيب نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء. كما سجل سعر الدولار في كل من بنك البركة، والبنك المصري الخليجي، وبنك كريدي إجريكول، والبنك المصري لتنمية الصادرات،