رياضة

المنتخب يواجه ليبيريا اليوم استعدادا لتصفيات إفريقيا

تحرير:أحمد سيد ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
يستضيف المنتخب المصري الأول لكرة القدم نظيره ليبيريا، في المباراة المقرر إقامتها وديا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويديرها الحكم أحمد الغندور، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية (كان 2021) في الكاميرون، حيث تستعد مصر بهذا اللقاء لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من نوفمبر، في الجولتين الأولى والثانية، ومن المقرر أن تذاع مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الليبرالي على قناة «تايم سبورت».
وتعد مباراة اليوم هي الثانية للجهاز الفني الجديد تحت قيادة حسام البدري، الذي يسعى بكل قوة لتقديم نفسه بشكل يرضى طموحات الجماهير، في محاولة لإعادة الثقة في المنتخب، بعد الخروج المخزى للفراعنة من الدور الـ16 من بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر مؤخرًا، والتي كانت السبب الرئيسي في رحيل الجهاز الفني
اقرأ المزيد
فاجنيري ديارا مدرب مالي

مدرب مالي يتحدث عن صعوبة مواجهة المنتخب المصري

تحدث فاجنيري ديارا، المدير الفني لمنتخب مالي الأولمبي، عن مواجهة منتخب مصر في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، المقرر لها غدًا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي. وقال ديارا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، إنه سعيد بالمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، خاصة أن منتخب مالي واجه صعوبات من أجل التأهل، خاصة مواجهة منتخب المغرب، لكننا نجحنا في الفوز، مشددًا على أن التحدي الأكبر هو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020. وتابع ديارا أن مباريات الافتتاح دومًا صعبة وتزداد صعوبة بمواجهة البلد المضيف.
إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي

مدرب غانا: واثق أن فريقي سيتأهل إلى الأولمبياد

أكد إبراهيم تانكو، المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي، أن فريقه جاهز لمواجهة الكاميرون غدًا الجمعة، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا على استاد القاهرة. وقال تانكو في مؤتمر صحفي اليوم: «أعرف منتخب الكاميرون جيدا، لقد عملت مدربا مساعدا للمنتخب الأول لمدة سنتين ونصف السنة، أنا صديق ريجوبيرت سونج وعملت معه عندما كنت في الكاميرون، وأنا سعيد برؤيته هنا وتأهله للبطولة». وبسؤاله عن أفضل لاعب في البطولة قال: «رمضان صبحي لاعب موهوب وأنا أحب أن أشاهده وكنت أتابعه منذ فترة طويلة ويعد أفضل لاعب في البطولة».
ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي

سونج عن مواجهة الفراعنة: سنقاتل من أجل تذكرة التأهل

قال ريجوبيرت سونج، المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي، إنه سعيد بالوجود في مصر، وإنه شرف كبير له أن يتأهل إلى أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وإن التحدي الأكبر له هو مواصلة العمل للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. ويستعد منتخب الكاميرون لمواجهة غانا غدًا في مستهل مشواره بالبطولة على استاد القاهرة. وتابع المدير الفني في مؤتمر صحفي اليوم: «كل فريق هنا لديه مشكلات، لكن استعداداتنا كانت قوية، فريق غانا يعرفنا جيدا وهذا يعد تحديا كبيرا بالنسبة لنا لأن إبراهيم تانكو مدرب غانا سبق له العمل مدربا مساعدا في منتخب الكاميرون».
اقرأ المزيد من الأخبار
استاد-القاهرة‎ (5)

«الكاف» يغلق استاد القاهرة لهذا السبب

?فضل مسئولو الاتحاد الإفريقي (كاف) منع منتخبات المجموعة الأولى المشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر من التدريب غدًا باستاد القاهرة، وهي مصر والكاميرون ومالي وغانا، لإنشغاله بالتجهيز لحفل الافتتاح إلى جانب الحفاظ على أرضية الملعب وتم نقل تدريباتهم إلى ملاعب أخرى، وتقرر خوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته اليوم وغدًا على استاد بتروسبورت في إطار الإعداد لمواجهة مالي في الثامنة مساء الجمعة باستاد القاهرة.
حسام البدري - طارق مصطفى

المنتخب يبدأ اليوم معسكر تصفيات أمم إفريقيا

ينطلق اليوم الثلاثاء معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري المدير الفني، ببرج العرب بمدينة الإسكندرية؛ وذلك استعدادًا لمباراتي منتخبي كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتهما يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «كان 2021» بالكاميرون، حيث يشهد اليوم الأول انضمام لاعبي الزمالك وبيراميدز والمصري وسموحة ودجلة، بينما يغيب لاعبو الأهلي لتواجدهم في معسكر بالإمارات إلى جانب اللاعبين المحترفين الذين سينضمون خلال يومي 10 - 11 نوفمبر.
مصر -وبتسوانا (13)

شكوك حول خوض كينيا مباراة الفراعنة في التصفيات

يعاني الاتحاد الكيني لكرة القدم من ندرة في الموارد المالية، تهدد سفر المنتخب الأول لمواجهة المنتخب الوطني في أولى مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي ستقام في الكاميرون. وبحسب ما نقله موقع أسوميتش الإفريقي، لا يجد نيك موندوا، رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم، أي أمل في إقامة معسكر للمباراتين المقبلتين في التصفيات بسبب التشتيت الذي يعاني منه الاتحاد في الوقت الحالي، وقال موندوا في هذا الشأن: "فعلنا كل ما نملك من أجل حل مشكلة الديون".
مران المنتخب (3)

المنتخب يستقر على ضم 32 لاعبًا لمعسكر نوفمبر

?يؤكد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، أنه تم الاستقرار على ضم 32 لاعبًا لمعسكر الفراعنة، الذي ينطلق خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. ويوضح الجهاز الفني أن العناصر التي سيعلن عنها لا يعني أنها جميعا ضمن القائمة النهائية لأن الاختيارات مبدئية حاليًا، وسيتم تصفية القائمة قبل المباراة الرسمية الأولى أمام كينيا ومن الوارد استبعاد أي عنصر من القائمة المبدئية سواء من المحليين أو المحترفين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]