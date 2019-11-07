المنتخب يواجه ليبيريا اليوم استعدادا لتصفيات إفريقيا

تحرير:أحمد سيد ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

منتخب مصر

يستضيف المنتخب المصري الأول لكرة القدم نظيره ليبيريا، في المباراة المقرر إقامتها وديا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويديرها الحكم أحمد الغندور، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية (كان 2021) في الكاميرون، حيث تستعد مصر بهذا اللقاء لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من نوفمبر، في الجولتين الأولى والثانية، ومن المقرر أن تذاع مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الليبرالي على قناة «تايم سبورت».

وتعد مباراة اليوم هي الثانية للجهاز الفني الجديد تحت قيادة حسام البدري، الذي يسعى بكل قوة لتقديم نفسه بشكل يرضى طموحات الجماهير، في محاولة لإعادة الثقة في المنتخب، بعد الخروج المخزى للفراعنة من الدور الـ16 من بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر مؤخرًا، والتي كانت السبب الرئيسي في رحيل الجهاز الفني

وتعد مباراة اليوم هي الثانية للجهاز الفني الجديد تحت قيادة حسام البدري، الذي يسعى بكل قوة لتقديم نفسه بشكل يرضى طموحات الجماهير، في محاولة لإعادة الثقة في المنتخب، بعد الخروج المخزى للفراعنة من الدور الـ16 من بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر مؤخرًا، والتي كانت السبب الرئيسي في رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وكذلك مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة.



المباراة يغيب عنها اللاعبون المحترفون لارتباطاتهم بمباريات خاصة بفرقهم، وسيتم انضمامهم بداية من يوم 11 نوفمبر إلى المعسكر الخاص للفراعنة.



بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن البدري قد يخوض مباراة اليوم بعدد من اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار من الدوري، ليكونوا سر تدعيم صفوف الفراعنة في التصفيات الإفريقية.