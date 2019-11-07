60 مليون دولار زيادة في احتياطي الذهب بنهاية أكتوبر

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص

الذهب

ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.27 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، في مقابل نحو 3.21 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 60 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ويتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.247 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، في مقابل نحو 45.118 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 129 مليون دولار.

وسجلت العملات الأجنبية ضمن مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 41.611 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، في مقابل نحو 41.545 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 66 مليون دولار.وتشمل الاحتياطات بالعملات الأجنبية الأوراق المالية، بالإضافة إلى الودائع، التى تنقسم إلى ودائع لدى البنوك