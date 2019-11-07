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60 مليون دولار زيادة في احتياطي الذهب بنهاية أكتوبر

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص
الذهب
الذهب
ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.27 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، في مقابل نحو 3.21 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 60 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ويتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.247 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، في مقابل نحو 45.118 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 129 مليون دولار.
وسجلت العملات الأجنبية ضمن مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 41.611 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، في مقابل نحو 41.545 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 66 مليون دولار.وتشمل الاحتياطات بالعملات الأجنبية الأوراق المالية، بالإضافة إلى الودائع، التى تنقسم إلى ودائع لدى البنوك
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البترول: إنتاج 80 مليون قدم مكعب غاز يوميا من بئر بالبحر المتوسط

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء إنتاج الغاز الطبيعي من البئر "سيلفا" بالمرحلة "9ب" بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، بمعدل إنتاج يتراوح بين 60-80 مليون قدم مكعب غاز يومياً في أوائل شهر نوفمبر الجاري، والتي تعد الثالثة التي يتم وضعها على الإنتاج في غضون شهر بعد البئرين صفاير شرق، وشرق سوان اللتين تم وضعهما على الإنتاج في شهر أكتوبر الماضي بمعدل إنتاج يصل إلى 170 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
Maha Nagy

«أورنج مصر» راعيا رسميا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة

أعلنت شركة "أورنج" أسرع شبكة في مصر، عن رعايتها الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة، والتي تقام فعالياتها في استادي القاهرة الدولي والسلام خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر. وتأتي الرعاية الرسمية من "أورنج" للبطولة بعد النجاح الباهر الذي حققته "أورنج" في رعاية كأس الأمم الإفريقية 2019 للكبار، وفي إطار حرص الشركة الدائم على مشاركة شغف عملائها من الجمهور المصري المُحب لكرة القدم، خاصة أن البطولة تكتسب أهمية كبيرة كونها تؤهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.
الدولار

سجل أعلى مستوى له.. كيف ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر؟

ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي مسجلا أعلى مستوى له في التاريخ بنحو 45.247 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، في مقابل نحو 45.118 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 129 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وحقق الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية مستويات قياسية منذ قرار تحرير سعر الصرف، ليتخطى حاجز الـ45 مليار دولار، في مقابل نحو 16.4 مليار دولار خلال عام 2016، متجاوزا بذلك أكبر رصيد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قبل ثورة يناير 2011، والمقدر بنحو 36 مليار دولار بنهاية عام 2010.
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سعر الدولار اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.21 جنيه للبيع، و16.11 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك التعمير والإسكان، وبنك المشرق نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.
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ماذا تعنى اتفاقية «تجديد» الودائع السعودية في مصر؟

وقع البنك المركزي المصري، اتفاقية لتجديد الودائع السعودية الموجودة لديه، وجاء توقيع الاتفاق بين طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد بن سليمان الخضيري نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن. وبلغ حجم الودائع السعودية لدى مصر نحو 7.5 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي. وكان من المقرر سداد نحو 6.4 مليار دولار من الودائع السعودية في مصر خلال العام الجاري، وفقا لجدول الالتزامات الخارجية على مصر.
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عائد أدوات الدين ينخفض لأدنى مستوى منذ التعويم

تراجعت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة لتصل لأدنى مستوى لها منذ قرار تعويم الجنيه المصري في عام 2016 وسجل العائد على أذون الخزانة تراجعا ملحوظا خلال عطاء البنك المركزي أول من أمس الأحد حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 266 يوما نحو 15.84% مقابل نحو 15.877% خلال عطاء الأسبوع الماضي، كما انخفض العائد على سندات الخزانة التي تم طرحها خلال عطاء أمس الإثنين، ليسجل أعلى عائد على السندات أجل 5 سنوات 14.395%، مقابل 13.866% خلال الأسبوع الماضي، كما سجل أعلى عائد على السندات أجل 10 سنوات، 14.30%، مقابل 13.865%.
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سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.16 جنيه، ونحو 16.26 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 16.25 جنيه للبيع، و16.15 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 16.29 جنيه للبيع، و16.19 جنيه للشراء.
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سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.17 جنيه، ونحو 16.27 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في المصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.26 جنيه للبيع، و16.16 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 16.29 جنيه للبيع، و16.19 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية والمصرف المتحد نحو 16.257 جنيه للبيع، و16.17 جنيه للشراء.
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