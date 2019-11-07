«حكما رشوة الجمارك وخلية أطفيح» أبرز محاكمات الخميس

المقاول محمد علي متهم بالنصب على شركة في مبلغ 11 مليونا و765 ألفا و668 جنيها وعندما تأكد من علم الشركة المجني عليها أنها وقعت ضحية نصب، فر هاربا إلى إسبانيا

تحرير:سماح عوض الله ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

محكمة- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، منها الجلسة المنتظرة لإصدار المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، حكمها على 3 متهمين بالانتماء إلى عناصر الإخوان والتورط في أحداث عنف وشغب وقعت بمركز بنى مزار في شمال محافظة المنيا، ويأتي ذلك بعدما استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهمين، الذين كانوا هاربين وتم ضبطهم مؤخرًا واتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهم، بعد إلغاء الحكم الغيابي الذى كان يقضي عليهم بالسجن المؤبد غيابيا.

نسبت التحقيقات إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب والدعوة للتظاهر ضد مؤسسات الدولة عام 2014. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة العسكرية مطلع 2016 ضمن عدد من المتهمين، وتم الحكم عليهم غيابيا بالسجن المؤبد منتصف عام 2018، وألقي القبض عليهم لتُعاد