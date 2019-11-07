جريمة

«حكما رشوة الجمارك وخلية أطفيح» أبرز محاكمات الخميس

المقاول محمد علي متهم بالنصب على شركة في مبلغ 11 مليونا و765 ألفا و668 جنيها وعندما تأكد من علم الشركة المجني عليها أنها وقعت ضحية نصب، فر هاربا إلى إسبانيا
تحرير:سماح عوض الله ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، منها الجلسة المنتظرة لإصدار المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، حكمها على 3 متهمين بالانتماء إلى عناصر الإخوان والتورط في أحداث عنف وشغب وقعت بمركز بنى مزار في شمال محافظة المنيا، ويأتي ذلك بعدما استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهمين، الذين كانوا هاربين وتم ضبطهم مؤخرًا واتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهم، بعد إلغاء الحكم الغيابي الذى كان يقضي عليهم بالسجن المؤبد غيابيا.
نسبت التحقيقات إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب والدعوة للتظاهر ضد مؤسسات الدولة عام 2014. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة العسكرية مطلع 2016 ضمن عدد من المتهمين، وتم الحكم عليهم غيابيا بالسجن المؤبد منتصف عام 2018، وألقي القبض عليهم لتُعاد
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السجن من 5 لـ15 سنة للمتهمين بأحداث عنف أطفيح

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، ونص الحكم على معاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات، عن اتهامات باقتحام قسم شرطة نهبه وتخريبه وتهريب مساجين، ثم إشعال النيران بديوان القسم تنفيذّا لغرض إرهابي، وصدر الحكم اليوم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
هيثم أحمد زكي.

خطيبة هيثم زكي: «كان عيان وراح لدكتور قبل وفاته»

أدلت خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد .كي، بإفادتها فى التحقيقات الأولية بشأن وفاة خطيبها وحيدًا عن عمر يناهز 35 سنة، داخل شقته بمجمع سكني بمدينة الشيخ زايد، إذ أوضحت أنه كان مريض قبل أيام من وفاته، وتوجه للكشف عند أحد الأطباء ووصف علاجًا له، لكنه يوم وفاته أصيب بآلام فى البطن "مغص" وعلمت أنه سيخرج إلى صيدلية قريبة من بيته لأخذ مسكن ودواء مناسب يريحه حتى طلوع النهار، وبإعادتها الاتصال عليه فوجئت بعدم استجابته لاتصالاتها، واتصلت بخالته للتحقق منها وتبين عدم استجابته على الأخيرة أيضًا، ومن ثم اتصلت الشابة بالشرطة.
هيثم أحمد زكي

الأمن يوضح ظروف وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

أصدرت الأجهزة الأمنية بيانًا أوضحت فيه ظروف وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، موضحة أن قسم ثاني الشيخ زايد، تلقى بلاغًا بالعثور على الفنان هيثم أحمد زكي متوفيًا داخل شقته بإحدي الكمبوندات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعثروا على جثته داخل الحمام، وبالفحص تبين أن المتوفي يقيم بمفرده، ويتردد عليه فقط خطيبته وخالته للزيارة، وبسؤال أفراد الأمن بالكمباوند، أقروا أن المتوفي كان يعاني من "مغص" صباح يوم وفاته، وخرج من مسكنه وتوجه إلى صيدالية للحصول على علاج، ثم عاد مرة أخرى إلى مسكنه.
هيث - أحمد زكي

التصريح بدفن جثمان هيثم أحمد زكي بعد «التشريح»

صرحت نيابة جنوب الجيزة، بدفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك بعد تشريح الجثة للاشتباه فى غموض الوفاة، إذ تبين أن الشاب الفقيد عن عمر 35 سنة، كان يعاني من آلامًا فى البطن، وقصد صيدلية بحثًا عن دواء بشهادة أفراد أمن الكومباوند السكني الذي يقيم فيه "بيفرلي هيلز" بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وذلك قبل أن يغيب داخل فيلته دون استجابة لمحاولات الاطمئنان عليه، بما استدعى طلب الشرطة وكسر الباب ليعثروا عليه مفارقًا الحياة، جاء قرار النيابة بالتشريح للتحقق من أسباب الوفاة، وعدم وجود شبهة جنائية.
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يوسف-بطرس-غالى

«حركة حسم وفساد الجمارك» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وتشمل سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود بمحاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
محكمة-ارشفية

تأجيل محاكمة 555 متهمًا بولاية سيناء إلى 23 نوفمبر

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل استكمال سماع أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية، إلى جلسة 3 نوفمبر لتعذر حضور المتهمين.
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