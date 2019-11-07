«حكما رشوة الجمارك وخلية أطفيح» أبرز محاكمات الخميس
المقاول محمد علي متهم بالنصب على شركة في مبلغ 11 مليونا و765 ألفا و668 جنيها وعندما تأكد من علم الشركة المجني عليها أنها وقعت ضحية نصب، فر هاربا إلى إسبانيا
تحرير:سماح عوض الله
٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، منها الجلسة المنتظرة لإصدار المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، حكمها على 3 متهمين بالانتماء إلى عناصر الإخوان والتورط في أحداث عنف وشغب وقعت بمركز بنى مزار في شمال محافظة المنيا، ويأتي ذلك بعدما استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهمين، الذين كانوا هاربين وتم ضبطهم مؤخرًا واتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهم، بعد إلغاء الحكم الغيابي الذى كان يقضي عليهم بالسجن المؤبد غيابيا.
نسبت التحقيقات إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب والدعوة للتظاهر ضد مؤسسات الدولة عام 2014.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة العسكرية مطلع 2016 ضمن عدد من المتهمين، وتم الحكم عليهم غيابيا بالسجن المؤبد منتصف عام 2018، وألقي القبض عليهم لتُعاد
نسبت التحقيقات إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب والدعوة للتظاهر ضد مؤسسات الدولة عام 2014.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة العسكرية مطلع 2016 ضمن عدد من المتهمين، وتم الحكم عليهم غيابيا بالسجن المؤبد منتصف عام 2018، وألقي القبض عليهم لتُعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة.
المقاول محمد على
تستكمل محكمة جنح القاهرة الجديدة نظر محاكمة "محمد علِى" المقاول والممثل الهارب في إسبانيا، في الجنحة المباشرة المقامة ضده من شركة "ستايل للديكور"، التي تتهمه بالنصب عليها والاستيلاء على 12 مليون جنيه، فى الدعوى رقم 7135 لسنة 2019، جنح القاهرة الجديدة.
ذكرت الدعوى أن الشركة أنهت مقاولات وسلمتها بالفعل للمتهم، الذي وعد بسداد كل مستحقاته عن العقدين، والتي بلغ مقدارها 11 مليونا و765 ألفا و668 جنيها، وفجأة اتضح للشركة المجني عليها أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من جانب "محمد علي"، إذ اكتشفت أنه تحصّل على كل مستحقات الشركة المجني عليها، وعندما تأكد من علم الشركة المجني عليها أنها وقعت ضحية نصب هي وشركات أخرى، فر هاربا للخارج وظهر في صورة المعارض من إسبانيا، حيث مكان هروبه.
وأشارت الدعوى إلى أن المتهم بدأ يبث الفيديوهات التي تحرض على الدولة المصرية، وأخذ يحرض مجموعة من الإرهابيين وعناصر من جماعة الإخوان الإرهابية على الخروج في مظاهرات.
حكم رشوة الجمارك
تفصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهواري، فى اتهام 5 أشخاص بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوي في قضية طلب وتقاضي رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع "فضة" من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين.
وكشفت تحقيقات محمود حجاب، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، أنه وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد طلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوى، ومراجع إجراءات بقرية البضائع، من "تاجر فضة" مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتيهما وتهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوى دون دفع المستحقات المالية ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة والموازين.
وتمكن ضابط الرقابة من ضبط المتهم السادس عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقدره 68 ألف جنيه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على أجزاء من البضائع المهربة جمركيا.
أحداث أطفيح
تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، ويصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهما "حضوريا"، ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.