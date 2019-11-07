التصريح بدفن جثمان هيثم أحمد زكي بعد «التشريح»

تحرير:سماح عوض الله ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

هيثم أحمد زكي

صرحت نيابة جنوب الجيزة، بدفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك بعد تشريح الجثة للاشتباه فى غموض الوفاة، إذ تبين أن الشاب الفقيد عن عمر 35 سنة، كان يعاني من آلامًا فى البطن، وقصد صيدلية بحثًا عن دواء بشهادة أفراد أمن الكومباوند السكني الذي يقيم فيه "بيفرلي هيلز" بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وذلك قبل أن يغيب داخل فيلته دون استجابة لمحاولات الاطمئنان عليه، بما استدعى طلب الشرطة وكسر الباب ليعثروا عليه مفارقًا الحياة، جاء قرار النيابة بالتشريح للتحقق من أسباب الوفاة، وعدم وجود شبهة جنائية.

وناظرت النيابة جثمان الشاب الوحيد وتحققت من عدم وجود إصابات ظاهرية، فيما تبين أن نجل الفنان الراحل أحمد زكي، يقيم بمفرده، وأنه غير متزوج، وأفاد أفراد الأمن أن خالته فقط هى من تتردد عليه من فترة إلى أخرى للاطمئنان عليه. واستمعت النيابة إلى أقوال شهود من أفراد الأمن بالكومباوند، أفادوا أنه خرج من مسكنه

وناظرت النيابة جثمان الشاب الوحيد وتحققت من عدم وجود إصابات ظاهرية، فيما تبين أن نجل الفنان الراحل أحمد زكي، يقيم بمفرده، وأنه غير متزوج، وأفاد أفراد الأمن أن خالته فقط هى من تتردد عليه من فترة إلى أخرى للاطمئنان عليه.



واستمعت النيابة إلى أقوال شهود من أفراد الأمن بالكومباوند، أفادوا أنه خرج من مسكنه وكانت بادية عليه علامات الإعياء والإرهاق الشديدين، فاتجهوا نحوه وعرضوا مساعدته، مستفسرين عن سبب حالته، فأخبرهم أنه يعاني من آلام بالبطن "مغص" وقصد صيدلية داخل المجمع السكني قم عاد مرة ثانية إلى مسكنه، وكان ذلك فجر أمس، ولم يخرج بعدها، وحاولوا الإطمئنان عليه دون استجابة فاستدعوا الشرطة.





