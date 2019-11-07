برلمان البرازيل يرفض مقترحا رئاسيا يجيز حمل السلاح للمواطنين

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

رئيس البرازيل

رفض البرلمان البرازيلي، مقترحا للرئيس اليميني جايير بولسونارو، يجيز للمواطنين حمل السلاح في الأماكن العامة، وذلك بإدخال تعديلات على مشروع قانون حول اقتناء السلاح. وصوّت البرلمان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" لصالح تسهيل اقتناء الأسلحة للصيادين وممارسي رياضة الرماية وهواة جمع السلاح، لكنه عارض نزع قيود كانت ستتيح لملايين المواطنين شراء الأسلحة وحملها في الشوارع.