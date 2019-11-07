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برلمان البرازيل يرفض مقترحا رئاسيا يجيز حمل السلاح للمواطنين

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
رئيس البرازيل
رئيس البرازيل
رفض البرلمان البرازيلي، مقترحا للرئيس اليميني جايير بولسونارو، يجيز للمواطنين حمل السلاح في الأماكن العامة، وذلك بإدخال تعديلات على مشروع قانون حول اقتناء السلاح. وصوّت البرلمان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" لصالح تسهيل اقتناء الأسلحة للصيادين وممارسي رياضة الرماية وهواة جمع السلاح، لكنه عارض نزع قيود كانت ستتيح لملايين المواطنين شراء الأسلحة وحملها في الشوارع.

يشار إلى أنه صدر مرسوم رئاسي في مايو الماضي، يسمح لأصحاب المهن، بينهم سائقو الشاحنات وحتى بعض الصحفيين، حمل السلاح دون الحاجة إلى إثبات سبب حاجتهم إليه، وبعد أسابيع من إصداره قام الرئيس البرازيلي بمراجعة المرسوم ليعيد تقييد شروط حمل السلاح للمواطنين العاديين.

 


بوتين (1)

روسيا: إيقاف أنشطة 13 خلية إرهابية واعتقال 138 مسلحا

أعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن أجهزة الاستخبارات في روسيا وأذربيجان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان أوقفت أنشطة 13 خلية للمنظمات الإرهابية الدولية في 2019 واعتقلت 138 مسلحا. وقال بورتنيكوف خلال اجتماع لمجلس مديري الأجهزة الأمنية في رابطة الدول المستقلة اليوم الخميس، "تم وضع أكثر من 200 مواطن من رابطة الدول المستقلة يشتبه في ضلوعهم في منظمات إرهابية أو دينية متطرفة تحت مراقبة الهيئات الأمنية على الحدود"، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع لجنة الأمن القومي في بيلاروسيا جرى إحباط تهريب أسلحة ومصادرة أكثر من 40 سلاحا ناريا و9 آلاف قطعة ذخيرة.
مهاتير-محمد

ماليزيا: اعتقال نائبة زعيم حزب المعارضة الكمبودي المنحل

أعلنت الحكومة الماليزية اليوم الخميس أنها اعتقلت "مو سوتشوا" نائبة زعيم حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المعارض المنحل، وذلك في خطوة وصفها المراقبون بأنها داعمة لكمبوديا في محاولتها منع عودة زعماء المعارضة المتهمين بالتخطيط للإطاحة بالحكومة. وقال وزير الخارجية الماليزي "سيف الدين عبدالله"، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إن مسؤولي الهجرة بالبلاد اعتقلوا سوتشوا عقب وصولها إلى مطار كوالالمبور قادمة من العاصمة الإندونيسية (جاكرتا)، مشيرا إلى أنه لن يتم ترحيلها، إلا أن مسؤولي الهجرة يرغبون فقط في معرفة هدفها من دخول ماليزيا.
انفجار في بوركينا فاسو - أرشيفية

مقتل 37 شخصًا إثر هجوم على موكب شركة كندية في بوركينا فاسو

قٌتل 37 شخصا وأٌصيب 60 آخرون، الليلة الماضية، إثر قيام مسلحين باعتراض طريق موكب من الحافلات التابع لشركة التعدين الكندية "سيمافو" في بوركينا فاسو. وأفاد مسؤول حكومي في بوركينا فاسو، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الموكب يضم خمس حافلات تقل موردين ومقاولين، وكان في طريقه إلى منجم (بونجو) للذهب شرقي البلاد. وأشارت شركة "سيمافو" إلى أن الحافلات كانت بصحبة مجموعة من قوات الجيش.
بوريس-جونسون (2)

بسبب «المحافظين».. استقالة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، استقالته للملكة، إليزابيث الثانية، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين، بحسب "روسيا اليوم". والتقى جونسون الملكة البريطانية في قصر باكنجهام حيث طلب منها السماح بحل البرلمان، وقدم استقالته في خطوة شكلية ضرورية لخوض الانتخابات التي ستجري يوم 12 ديسمبر. وفي كلمة ألقاها في وقت لاحق من الأربعاء لإطلاق الحملة الانتخابية رسمية، خارج مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، حذر جونسون الناخبين من "مسرحية مرعبة" سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، في الانتخابات.
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علي-عبدالعال (3)

رئيس النواب: نقدر مواقف صربيا الداعمة للقضايا العربية

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، أهمية الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز العلاقات "المصرية - الصربية" على الأصعدة كافة، وخاصة على الصعيد البرلماني، معربا عن تقديره لمواقف صربيا الداعمة للقضايا العربية في المحافل الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، منوها بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية في هذا المجال. ورحب عبد العال خلال اجتماعه بمقر الجمعية الوطنية فى بلجراد مع رئيس الجمعية الوطنية الصربية مايا جويكوفيتش على هامش زيارته لصربيا لحضور الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي - بعقد مشاورات مصرية صربية برلمانية حول مكافحة الإرهاب الدولي في النواحي التي تدخل في اختصاص البرلمان.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: يجب على الوزراء حضور جلسات البرلمان

جدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخرا بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، إنما يؤكد على أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية، كان لا بد منها فى هذا التوقيت، وأننا نسير على الطريق الصحيح، لبناء دولة قوية اقتصاديا تجذب المزيد من الاستثمارات اليها، وتعظم من قيمة الامكانيات المتاحة لديها فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادي سجل 5.6%، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010، كما انخفضت نسبة البطالة الشهر الماضي إلى 7.5%، وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009.
رجب-طيب-أردوغان (3)

وكيل مجلس النواب يطالب بمحاكمة دولية لأردوغان

أدان سليمان وهدان وكيل مجلس النواب نائب رئيس حزب الوفد، العدوان التركي على الأراضي السورية، إذ أنه اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية شقيقة يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويهدد بعودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى، كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرتكب انتهاكات وجرائم واضحة في حق الشعب السورى، من خلال القصف العشوائي المستمرة ضد المواطنين الأبرياء، مشيرا إلى أن ما يقوم به أردوغان في شمال سوريا يستوجب محاسبته أمام المحاكم الدولية، فأردوغان والمخابرات التركية تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسهم جبهة النصرة الإرهابية.
وزير-الصناعة-عمرو نصار

برلمانية تهاجم موظفو مركز تحديث الصناعة

تقدمت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الصناعة الدكتور عمرو نصار، بشأن عمل مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، والمفترض أن يكون هو قائد التغيير للصناعة المصرية، ودعم جميع المنشآت الصناعية على المستوى الفردي أو القطاعي، طبقا لاحتياجاتها من التنمية والتطوير من خلال برامج شاملة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام، قائلة إن الوزير أصدر قرارا بإعادة تشكيل المركز بزعم ضخ دماء جديدة ودعم الصناعة، وإعداد وتنفيذ برامج لتعزيز قدرة المنشآت الصناعية في جذب الاستثمارات من خلال شراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين.
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