ماليزيا: اعتقال نائبة زعيم حزب المعارضة الكمبودي المنحل

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا

أعلنت الحكومة الماليزية اليوم الخميس أنها اعتقلت "مو سوتشوا" نائبة زعيم حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المعارض المنحل، وذلك في خطوة وصفها المراقبون بأنها داعمة لكمبوديا في محاولتها منع عودة زعماء المعارضة المتهمين بالتخطيط للإطاحة بالحكومة. وقال وزير الخارجية الماليزي "سيف الدين عبدالله"، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إن مسؤولي الهجرة بالبلاد اعتقلوا سوتشوا عقب وصولها إلى مطار كوالالمبور قادمة من العاصمة الإندونيسية (جاكرتا)، مشيرا إلى أنه لن يتم ترحيلها، إلا أن مسؤولي الهجرة يرغبون فقط في معرفة هدفها من دخول ماليزيا.

وأضاف عبدالله "لسنا في وضع يسمح لنا بترحيل الأشخاص ولا نرغب في القيام بذلك، نحن حكومة مؤيدة للديمقراطية ونتابع الأمور عن كثب ولكن في الوقت ذاته، لا يمكننا التدخل في ما يحدث في الدول الأخرى".كانت المحكمة العليا في كمبوديا قد حلت حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي خلال شهر نوفمبر عام 2017، بناء على طلب من حكومة