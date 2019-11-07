«خميسك أوروبي».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

تحرير:أحمد سيد ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

أحمد حسن كوكا

يشهد اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في الدوري الأوروبي، أبرزها المواجهة المصرية الخالصة التي ستجمع بين بيشكتاش التركي الذي يضم محمد النني وسبورتينج براجا البرتغالي الذي يقوده هجوميا أحمد حسن (كوكا) في تمام الساعة العاشرة، ضمن مباريات إياب الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي، كما يواجه مانشستر يونايتد نظيره بارتيزان بلجراد، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ومن المقرر إذاعة المباراة على قناة beIN SPORT HD 2، كما سيواجه فريق ديدلانجي نظيره إشبيلية، في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق، وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي ديدلانجي × إشبيلية - 7:55 مساءً - على قناة beIN SPORT HD 1 بازل × خيتافي - 7:55 مساءً - على قناة beIN SPORT HD 2 لاتسيو × سيلتيك - 7:55 مساء - على قناة beIN SPORT HD 3 كلوج × رين - 7:55 مساء - على قناة beIN SPORT HD 4 كراسنودار × طرابزون