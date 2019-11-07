رياضة

«خميسك أوروبي».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

تحرير:أحمد سيد ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا
يشهد اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في الدوري الأوروبي، أبرزها المواجهة المصرية الخالصة التي ستجمع بين بيشكتاش التركي الذي يضم محمد النني وسبورتينج براجا البرتغالي الذي يقوده هجوميا أحمد حسن (كوكا) في تمام الساعة العاشرة، ضمن مباريات إياب الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي، كما يواجه مانشستر يونايتد نظيره بارتيزان بلجراد، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ومن المقرر إذاعة المباراة على قناة beIN SPORT HD 2، كما سيواجه فريق ديدلانجي نظيره إشبيلية، في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق، وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم:
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي ديدلانجي × إشبيلية - 7:55 مساءً - على قناة beIN SPORT HD 1 بازل × خيتافي - 7:55 مساءً - على قناة beIN SPORT HD 2 لاتسيو × سيلتيك - 7:55 مساء - على قناة beIN SPORT HD 3 كلوج × رين - 7:55 مساء - على قناة beIN SPORT HD 4 كراسنودار × طرابزون
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فاجنيري ديارا مدرب مالي

مدرب مالي يتحدث عن صعوبة مواجهة المنتخب المصري

تحدث فاجنيري ديارا، المدير الفني لمنتخب مالي الأولمبي، عن مواجهة منتخب مصر في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، المقرر لها غدًا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي. وقال ديارا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، إنه سعيد بالمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، خاصة أن منتخب مالي واجه صعوبات من أجل التأهل، خاصة مواجهة منتخب المغرب، لكننا نجحنا في الفوز، مشددًا على أن التحدي الأكبر هو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020. وتابع ديارا أن مباريات الافتتاح دومًا صعبة وتزداد صعوبة بمواجهة البلد المضيف.
إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي

مدرب غانا: واثق أن فريقي سيتأهل إلى الأولمبياد

أكد إبراهيم تانكو، المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي، أن فريقه جاهز لمواجهة الكاميرون غدًا الجمعة، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا على استاد القاهرة. وقال تانكو في مؤتمر صحفي اليوم: «أعرف منتخب الكاميرون جيدا، لقد عملت مدربا مساعدا للمنتخب الأول لمدة سنتين ونصف السنة، أنا صديق ريجوبيرت سونج وعملت معه عندما كنت في الكاميرون، وأنا سعيد برؤيته هنا وتأهله للبطولة». وبسؤاله عن أفضل لاعب في البطولة قال: «رمضان صبحي لاعب موهوب وأنا أحب أن أشاهده وكنت أتابعه منذ فترة طويلة ويعد أفضل لاعب في البطولة».
ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي

سونج عن مواجهة الفراعنة: سنقاتل من أجل تذكرة التأهل

قال ريجوبيرت سونج، المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي، إنه سعيد بالوجود في مصر، وإنه شرف كبير له أن يتأهل إلى أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وإن التحدي الأكبر له هو مواصلة العمل للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. ويستعد منتخب الكاميرون لمواجهة غانا غدًا في مستهل مشواره بالبطولة على استاد القاهرة. وتابع المدير الفني في مؤتمر صحفي اليوم: «كل فريق هنا لديه مشكلات، لكن استعداداتنا كانت قوية، فريق غانا يعرفنا جيدا وهذا يعد تحديا كبيرا بالنسبة لنا لأن إبراهيم تانكو مدرب غانا سبق له العمل مدربا مساعدا في منتخب الكاميرون».
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أرسنال (3)

فيتوريا غيماريش يتعادل مع آرسنال في الدوري الأوروبي

تعادل فريقا آرسنال وفيتوريا غيماريش البرتغالي إيجابيًّا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي. افتتح فريق آرسنال التسجيل في الدقيقة 80 عن طريق لاعب الفريق شكودرن موستافي عقبها بـ10 دقائق إدراك اللاعب برونو دوارتي هدف التعادل لفريق فيتوريا غيماريش. بهذه النتيجة يتقاسم الفريقان نقطتي التعادل لكي يصبح رصيد فريق آرسنال 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة والتي تضم كلا من آينتراخت فرانكفورت، ستاندر دو لياج بالإضافة إلى فريق فيتوريا غيماريش البرتغالي.
أرسنال (5)

آرسنال يستهدف العلامة الكاملة بالدوري الأوروبي

يرحل آرسنال الإنجليزي لمواجهة فيتوريا جيماريش البرتغالي، اليوم الأربعاء على ملعب أفونسو هنريكيس، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة من المرحلة الرابعة لدور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، ويحتل المدفعجية صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل الفريق البرتغالي ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط، وتمكن آرسنال من حسم المواجهة السابقة بينهما في الجولة الثالثة بنتيجة (3-2)، على ملعب الإمارات، بفضل تألق الإيفواري نيكولاس بيبي الذي سجل هدفين في آخر 10 دقائق من المباراة من ركلات حرة.
زلاتان-إبراهيموفيتش (3)

إبراهيموفيتش على رادار مانشستر يونايتد من جديد

يبدو أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يرفض إسدال الستار على مسيرته بعيدًا عن الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث ذكر تقرير صحفي إيطالي أن مانشستر يونايتد يخطط لاستعادة مهاجمه السويدي السابق، وينتهي عقد إبرا مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر المقبل، ومن ثم فإنه يستطيع الانتقال مجانًا إلى أي فريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب"، فإن مانشستر يونايتد تواصل بالفعل مع إبراهيموفيتش، من أجل بدء التفاوض معه على العودة للفريق في يناير المقبل.
بشكتاش‎

بمشاركة النني.. بشكتاش يفوز على جالاتا سراي

حقق فريق بشكتاش فوزًا ثمينًا على نظيره جالاتا سراي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "فودافون أرينا"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري التركي الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق أوموت نايير، ليرفع بشكتاش رصيده إلى 12 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد جالاتا سراي عند ثلاث عشرة نقطة في المركز السابع، وشهدت المواجهة مشاركة الدولي المصري محمد النني، حيث خاض اللقاء كاملا.
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