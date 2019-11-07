«وجعت قلوبنا».. الفنانون ينعون الفنان هيثم أحمد زكي

كلمات حزينة كتبها العديد من النجوم والمشاهير فى وداع الراحل هيثم أحمد زكي الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، وحكي بعض أصدقائه الكثير من المواقف بينهم.

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

هيثم أحمد زكي

ودع العالم الفني بكل حزن صباح اليوم الخميس الفنان هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، حسبما أفادت التقارير الطبية، ومن المقرر أن يتم تشييع جنازته ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود، وحرص عدد كبير من الفنانين على نعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكتبت المخرجة كاملة أبو ذكري عبر صفحتها على «فيسبوك»: "حياته كانت قاسية، عاش يتيما ومات وحيدا، ربنا يرحمك ويا رب تكون مع والدك ووالدتك في مكان أفضل وتكون مرتاح دلوقتي وفي حضنهم".

الفنانة شريهان كتبت آية قرآنية ودعت للراحل عبر حسابها على تويتر، وكتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم، في الفردوس الأعلى إن شاء الله يا حبيبي، ويا إبن حبيبتي