«وجعت قلوبنا».. الفنانون ينعون الفنان هيثم أحمد زكي

كلمات حزينة كتبها العديد من النجوم والمشاهير فى وداع الراحل هيثم أحمد زكي الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، وحكي بعض أصدقائه الكثير من المواقف بينهم.
ودع العالم الفني بكل حزن صباح اليوم الخميس الفنان هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، حسبما أفادت التقارير الطبية، ومن المقرر أن يتم تشييع جنازته ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود، وحرص عدد كبير من الفنانين على نعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكتبت المخرجة كاملة أبو ذكري عبر صفحتها على «فيسبوك»: "حياته كانت قاسية، عاش يتيما ومات وحيدا، ربنا يرحمك ويا رب تكون مع والدك ووالدتك في مكان أفضل وتكون مرتاح دلوقتي وفي حضنهم".
الفنانة شريهان كتبت آية قرآنية ودعت للراحل عبر حسابها على تويتر، وكتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم، في الفردوس الأعلى إن شاء الله يا حبيبي، ويا إبن حبيبتي
الفنانة شريهان كتبت آية قرآنية ودعت للراحل عبر حسابها على تويتر، وكتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم، في الفردوس الأعلى إن شاء الله يا حبيبي، ويا إبن حبيبتي وحبيبي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
ونعت الإعلامية بسمة وهبة الراحل ونشرت عبر حسابها على «إنستجرام» صورة مكتوب عليها "الموت آية يا هيثم الله يرحمك"، وعلقت قائلة "عورت قلبي يا ابني".
وكتبت ناهد السباعي عبر حسابها على "فيسبوك": "إنا لله و إنا إليه راجعون، مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت، واجع قلبي طول عمرك من وإحنا صغيرين، على طول بتقول لي يانودي أنا خايف أموت لوحدي في البيت ومحدش يحس بيا وحاسس إني هموت صغير".
وأضافت: "أنا دايما أرد أقولك أنت بتقول كده عشان رخم ونكدي، لو كنت صدقتك كنت فضلت على طول قاعدة معاك يا صاحبي وأخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة ما اتولدنا".
وكتب الفنان أحمد السقا عبر صفحته على "فيسبوك": "البقاء لله، ربنا يرحمك يا هيثم ويسامحك ويغفر لك، كنت أجدع وأطيب الناس، أدعوله بالرحمة".
ونعاه الناقد طارق الشناوي وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "مرات قليلة اجتمعنا وتبادلنا الحوار الدافئ أتحدث عن هيثم أحمد زكي الذي تنبأت له بمستقبل مشرق لأنه يريد أن يصبح فقط هيثم، كان يعلم أن أحمد زكي نسخة واحدة في الدنيا لا تتكرر، بدايته في فيلم حليم للمخرج شريف عرفة وضعته في بؤرة الضوء ولكنه كان منعزلا عن الدنيا والوسط الفني ولم تأتِ الخطوات التالية له بقدر التوقعات وإعادة شريف عرفة للسينما في فيلم الكنز لتصبح إطلالته الأخيرة، وداعا هيثم الفنان الذي لم يعش أبدا في جلباب أبيه".
وكتبت الفنانة إسعاد يونس عبر صفحتها: "ابن الغالي راح يقابله، وداعا هيثم أحمد ذكي، أوجعت قلوبنا، نرجو قراءة الفاتحة".
أما كندة علوش فقالت:" شعرت بالصدمة عند تلقيت خبر الوفاة وعلقت قائلة: خبر مؤلم قاسي وصادم.. "إنا لله وإنا إليه راجعون" هيثم أحمد ذكي اللطيف الطيب الحساس في ذمة الله. لروحه الرحمة ولأهله وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان".
وعلق الفنان محمد محمود عبد العزيز وكتب عبر حسابه على "إنستجرام": "غلبان ومحترم وحياته صعبة من طفولته واستحمل كتير واتوجع كتير، عمره ما نادانى غير بـ"أخويا" وعمري ما ناديته غير بـ"أخويا"، لما كنا نتقابل أو نتكلم كنا بنرغى بالساعات وياما اتكلمنا على أبويا وعلى ابوه وكنا بنقول عمرنا ما هنكون ربعهم، أنا مش عارف أنا بقول إيه... اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله".
تابع قائلا: "آخر مرة واحنا بنتكلم من 15 يوم كنا بنفكر هل لما نموت هنقابل أبوك وأبويا؟ ولما نقابلهم هانقولهم ايه وهايقولولنا ايه؟ سبقتنى وروحتلهم.. السلام أمانة لحد ما اجيلكوا يا أخويا.. الله يرحمك يا هيثم يا أخويا.. (اسألكم الفاتحة والدعاء لابويا وللأستاذ احمد زكى ولهيثم احمد زكى).