هل نقلت تركيا أسلحة أمريكية لعناصر داعش في سوريا؟

تعتزم مجموعة من أعضاء الكونجرس البدء في تحقيقات تهدف لمعرفة ما إذا كانت تركيا قد انتهكت مواثيق استخدام الأسلحة الأمريكية في سوريا خلال الأشهر الماضية

تحرير:محمود نبيل ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

القوات التركية

تجري الولايات المتحدة تحقيقا في ما إذا كانت تركيا قد انتهكت اتفاقياتها مع واشنطن بشأن استخدام الأسلحة والمعدات التي قدمتها أمريكا لها فى أثناء الحرب، وللوقوف على ما إذا كانت أنقرة نقلت الأسلحة التي منحتها إياها الولايات المتحدة بشكل غير صحيح إلى وكلائها في سوريا من عدمه. ويرى الخبراء في الولايات المتحدة أن وكلاء تركيا في سوريا هم مجموعات يُعتقد ارتكابها جرائم حرب كجزء من عمليات التوغل الذي تقوده تركيا ويستهدف حلفاء أمريكا الأكراد في الأجزاء الشمالية من سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقالت كارلا جليسون، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لشبكة "سي إن إن": "تماشيا مع اتفاقيات مراقبة الاستخدام النهائي، فإن الولايات المتحدة تحقق دائمًا في المزاعم ذات المستويات العالية من المصداقية". وأوضحت جليسون خلال حديثها للشبكة الأمريكية أن الإدارة في الوقت الحالي تعتقد أن الادعاءات