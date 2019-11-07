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وزير الأوقاف: نحتاج ثورة حقيقية على الأفكار المتطرفة

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الأمة الإسلامية في حاجة ملحة إلى ثورة حقيقية في الفكر الديني ليس على الدين، إنما ثورة على الأفكار الجامدة والمتطرفة، ثورة على المتاجرة بالدين والتفسيرات الخاطئة والمنحرفة لجماعات التطرف والإرهاب. وقال وزير الأوقاف، في كلمته خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، إننا نحتاج إلى ثورة تعود بالخطاب الديني إلى مساره الصحيح دون إفراط أو تفريط بحيث تكون المصلحة المعتبرة للبلاد والعباد هي الحاكمة لمسارات الاجتهاد والتجديد.
وأضاف جمعة أنه، في إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية الدعوية أن نبني نسقا معرفيا مستنيرا يقوم على إعمال العقل في فهم صحيح النص وإحلال مناهج الفهم والتفكير محل مناهج الحفظ والتلقين دون تأمل أو تحليل، والانتقال من فكر الجماعة النفعي إلى فقه بناء الدول، ومن فقه دولة الأغلبية القديمة إلى دولة المواطنة المتكافئة
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جبانة متعددة الطبقات.. كشف أثري جديد بالإسماعيلية

كشفت البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار والعاملة بتل آثار حسن داوود بالإسماعيلية، عن جزء من جبانة متعددة الطبقات تعود للعصر اليوناني الروماني وعصر ما قبل الأسرات. وقال رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، الدكتور أيمن عشماوي، في تصريح، اليوم الخميس، إن الجزء المكتشف عبارة عن جبانة متعددة الطبقات تتكون طبقاتها العلوية من مقابر جماعية من الطوب اللبن تعود للعصر اليوناني الروماني، أما الطبقات السفلية للجبانة فتتكون من دفنات من عصر ما قبل الأسرات.
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زاهي حواس يكشف أسرار أبو الهول لرئيسة وزراء أستراليا

استقبلت منطقة آثار الهرم اليوم الخميس، جوليا جيلارد رئيسة وزراء استراليا السابقة، والتي تزور مصر حاليا، وكان برفقتها عالم المصريات الدكتور زاهي حواس. واستمعت جيلارد لشرح من حواس عن تاريخ المنطقة الأثرية، معربة عن انبهارها بالحضارة المصرية القديمة وعظمة بناء الأهرامات. وكشف حواس لها عن أسرار تمثال أبو الهول الذي يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني لها، نافيا لها صحة الادعاءات بوجود مدينة مفقودة تحت تمثال أبو الهول.
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الإسكان: بدء تسليم 480 وحدة بـ«دار مصر» 17 نوفمبر

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري في تسليم 480 وحدة سكنية 20 عمارة بالمرحلة الأولى "كود 123"، بالإضافة إلى وحدات الدورين الأرضي والأخير المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية "كود 423" بمنطقة الأندلس ضمن مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.
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نائب: تطوير مطار شرم الشيخ إنجاز جديد في عهد السيسي

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن أعمال التطوير بمطار شرم الشيخ يعد إنجازً جديدًا لوزارة الطيران المدني بعهد السيسي، مشيدا بالتطوير الشامل بالمطار خاصة على المستوى الأمني والذي لاقى استحسان دولي، لاعتماد المنظومة الأمنية الجديدة على تتبع منذ دخوله للمطار وتتبع الحقائب والعاملين. وأكد أن زيادة القدرة الاستيعابية للمطار ستسمح بحركة سياحية أكثر سلاسة خلال الموسم الشتوي. وأوضح، أن وزارة الطيران تبذل جهودًا ملحوظة في تطوير المطارات المصرية وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.
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السيسي يتسلم دعوة للمشاركة في مفاوضات السلام السودانية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، ضيو ماطوك وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان والمبعوث الشخصي للرئيس سلفا كير، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن "ماطوك" سلم الرئيس السيسي رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، لدعوة مصر للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين وفدي الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالسودان، والتي تستضيفها جوبا منتصف الشهر الجاري.
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السيسي يأمر الحكومة بالتركيز على التنمية البشرية وخفض الدين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشددا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
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قرار جمهوري بتشكيل لجنة لتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسيي، قرار رقم 526 لسنة 2019 بتشكل لجنة تختص بالاتفاق على الشكل النهائي لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، وبما لا يؤثر على خطة الهيكلة والاصلاح، كما تختص اللجنة بوضع رؤية واضحة لما يمكن ان تحققه تعديلات القانون من نتائج إيجابية تنعكس لصالح العاملين، وكذلك وضع خطة إعلامية للتعامل مع أي اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات. وتشكل اللجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية وزير قطاع الاعمال العام (مقررا) والمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية.
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السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء «جامعة الحياة»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهوري 523 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة الجامعات بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة. كما أصدر السيسي القرار رقم 524 لسنة 2019 بنقل طارق عبد الفتاح محمد سراج، من وظيفة سكرتير أول بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، إلى وظيفة معادلة بديوان عام وزارة التنمية المحلية، وتم نشر القراران في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الخميس.
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