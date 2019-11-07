وزير الأوقاف للسيسي: شكرًا على تحسين معيشة الأئمة

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه تأكيدا على اهتمامنا بدور المرأة يتم لأول مرة تكريم احدى الواعظات المتميزات لحصولها على المركز الأول بين جميع المتدربين والمتدربات من الدفعة الأولى بأكاديمية الأوقاف. وأضاف جمعة، خلال الاحتفال الذى تقيمه وزارة الأوقاف بذكري المولد النبوى الشريف، أنه تم توسيع عملنا التثقيفي المشترك مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة؛ فضلا عن العمل المشترك مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.

وأوضح جمعة، أن خطة الوزارة في المرحلة المقبلة تقوم على أساسين: الأول استكمال مسيرة التجديد والتي سيكون أول أعمالها إصدار دار كتاب خلال أيام تحت عنوان "مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة" الأمر الأخر والاهم هو التحول بهذا النسق المعرفي المستنير من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع وثقافة شعب وثقافة أمة