وزير الأوقاف للسيسي: شكرًا على تحسين معيشة الأئمة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه تأكيدا على اهتمامنا بدور المرأة يتم لأول مرة تكريم احدى الواعظات المتميزات لحصولها على المركز الأول بين جميع المتدربين والمتدربات من الدفعة الأولى بأكاديمية الأوقاف.
وأضاف جمعة، خلال الاحتفال الذى تقيمه وزارة الأوقاف بذكري المولد النبوى الشريف، أنه تم توسيع عملنا التثقيفي المشترك مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة؛ فضلا عن العمل المشترك مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
وأوضح جمعة، أن خطة الوزارة في المرحلة المقبلة تقوم على أساسين: الأول استكمال مسيرة التجديد والتي سيكون أول أعمالها إصدار دار كتاب خلال أيام تحت عنوان "مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة" الأمر الأخر والاهم هو التحول بهذا النسق المعرفي المستنير من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع وثقافة شعب وثقافة أمة
وأوضح جمعة، أن خطة الوزارة في المرحلة المقبلة تقوم على أساسين: الأول استكمال مسيرة التجديد والتي سيكون أول أعمالها إصدار دار كتاب خلال أيام تحت عنوان "مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة" الأمر الأخر والاهم هو التحول بهذا النسق المعرفي المستنير من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع وثقافة شعب وثقافة أمة والعمل على نشر هذا النموذج عالميا لتصحيح صورة الإسلام وهو ما تترجم خطبة الجمعة أسبوعيا إلى 18 لغة وننشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية بهذه اللغات بالتعاون مع الإذاعات والبرامج الموجهة بالهيئة الوطنية للإعلام وهو ما يلقى صدى وإعجابا وتفاعلا عالميا ودوليا واسعا وأن نطلق حملتنا العالمية طوال هذا الشهر الكريم "شهر ربيع الأول" من هذا العام تحت عنوان "هذا هو الاسلام" بـ20 لغة وبشراكة دولية واسعة.
وقدم وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بتحسين الأحوال المعيشية والمالية للائمة، وقال: بناء على توجيهاتكم في آخر لقاء مع سيادتكم وبناء على تدبير التمويل اللازم من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف صدر قرار رئيس الوزراء بزيادة في بدل صعود المنبر قدرها 600 جنيه لجميع الأئمة الحاصلين على درجة الليسانس و800 جنيه للحاصلين على درجة الماجستير و1000 جنيه للحاصلين على درجة الدكتوراه ويطبق ذلك من أول ديسمبر إضافة إلى 100 جنيه شهريا بواقع 1200 جنيه سنويا لكل إمام لتوفير الزي اللائق له بمعرفة وزارة الأوقاف".
وتابع: "إن ذلك مرحلة وكل ما استطعنا تحسين مواردنا الذاتية سيتم تحسين أحوال الأئمة والعاملين بالأوقاف".