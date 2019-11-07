توفى نصف عائلته ومات وحيدًا.. نهاية درامية لهيثم أحمد زكي
رحيل صادم للفنان هيثم أحمد زكي، جعل الجميع عاجزا عن التعبير، حتى الكلمات التى نعاه بها البعض لم تكن كافية لتعبر عن الحزن والألم الذى أصابهم بعد خبر وفاته.
تحرير:محمد عبد المنعم٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
هيثم أحمد زكي
"خايف أموت لوحدي".. جُملة كان يُرددها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي قبل رحيله عن عالمنا فجر اليوم الخميس، إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية حسبما أفادت التقارير الطبية، وتلك الكلمات التي راودته تحققت بالفعل، كأنه كان يشعر برحيله المبكر عن عمر يناهز الـ35 عامًا وحيدا فى منزله.
"هيثم زكي" فنان موهوب حاول فى عمره القصير الذي عاشه أن يقدم فنا يليق باسمه واسم والده الفنان الكبير أحمد زكي، فكان حريصًا على اختيار أدواره بعناية، حتى لو كان ذلك يكلفه الابتعاد عن الساحة الفنية.
ماقدمه "هيثم" خلال مشواره وحتى لو كان أدوار صغيرة، ولكنه ظل موجودا فى أذهان جمهوره، وسيظل باقيا معهم، فالجميع نعاه اليوم بكلمات حزينة تبكي القلوب، وتدل على حب جمهوره له.
معلومات عن حياة هيثم أحمد زكي:
1- ولد في 4 إبريل عام 1984، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي، من زوجته الراحلة هالة فؤاد، وكان
ماقدمه "هيثم" خلال مشواره وحتى لو كان أدوار صغيرة، ولكنه ظل موجودا فى أذهان جمهوره، وسيظل باقيا معهم، فالجميع نعاه اليوم بكلمات حزينة تبكي القلوب، وتدل على حب جمهوره له.
معلومات عن حياة هيثم أحمد زكي:
1- ولد في 4 إبريل عام 1984، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي، من زوجته الراحلة هالة فؤاد، وكان ظهوره الأول مع والده في فيلم عن قصة حياة المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان "حليم" عام 2006.
2- يشاء القدر أن يرحل عن عالمنا في عمر 35 عاما، وهو نفس العمر الذي رحلت فيه والدته الفنانة هالة فؤاد عن دنيانا عام 1993.
3- بدأت حياته الفنية في العام التالي لوفاة والده باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم"، بعدما توفي إثر صراع طويل مع مرض سرطان الرئة قبل إنهاء بطولة الفيلم.
4- انطلق بعد ذلك مشاركًا في العديد من الأعمال الدرامية مثل مسلسل "الجماعة"، دوران شبرا، السبع وصايا، أستاذ ورئيس قسم، وغيرها ليضع له مكانًا بين نجوم جيله.
5- أعماله خلال مسيرته لم تكن كبيرة وكثيرة ولكن أثر فى جمهوره، فقد قدم 7 أفلام خلال مشواره منهم "الباليتشو" و" الكنز" بجزئيه، و"كف القمر" و"سكر مر"، أما على مستوى الدراما فقد تواجد في 9 أعمال كان أخرهم مسلسل "كلبش2" للفنان أمير كراره.
6- كان يحلم بتقديم دور ملاكم وقال: «عايز أعمل دور الملاكم، وحاسس إني هعملها بشكل مختلف؛ لأني بمارس رياضة الملاكمة في الواقع، وده تحدي لأن والدي قدم دور الملاكم في 3 أفلام سابقة، لكن لو فكرت إني معملش الدور اللي والدي عمله يبقى كده مش هعمل حاجة خالص؛ لأن والدي مسابش دور، من البواب للرئيس للظابط لتاجر المخدرات للمجنون للفنان وكل حاجة».
7- كان يستعد لتقديم جزء ثاني من فيلم كابوريا الذي قدمه والده، ولكنه كان ينتظر موافقة الفنانة سحر رامي، والمؤلف عصام الشماع ليبدأ فى التصوير، على الرغم أنه كان خائفا من مقارنة ماسيقدمه بوالده.
8- كان يخاف دائما من مقارنته بشكل عام بوالده ويرى أن هذا ظلم له وقال: "أخشى مقارنتى بوالدى، أو مقارنتى مع أشخاص يقلدون أحمد زكى، هذا ظلم كبير لى أنا مهما قدمت أدوار لن أستطيع الوصول لمكانة "أحمد زكى"، وكان يعتبر نفسه مزجانجى في أدواره ويستمتع بها، لذلك كان لايقبل أى دور، وكان يجتهد ويعافر كثيرا حتي يكون هيثم أحمد زكى فقط.
9- كان يشعر دائما أنه مبتلى بالوحدة، وقال فى أحد لقاءاته: "الشيء المشترك بيني وبين والدي هو الوحدة "الابتلاء"، وتابع: "حقيقي إحساس الوحدة صعب جدا، حسيت بحاجات كتير مكنتش واعي ليها وأنا صغير، أنه من الصعب على الإنسان لما بيكون لوحده وخصوصا في هذه المهنة بيكون صعب عليه جدا، لأن دايما لما يكون حواليك ناس بيشجعوك، أنا دايما لوحدي ومحدش بيشاركني، والحمدالله".
10- مر فى حياته بالعديد من الصدمات فقد تأثر بفقدانه لعائلته واحدًا تلو الآخر منذ الصغر، ومر بعدة صدمات متتالية فقد رحلت والدته ثم والده وجده وخاله وآخرهم جدته التي طالما تعلق بها وكانت تتولى تربيته رغم وفاة أمه متأثره بـ"المرض الخبيث".