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توفى نصف عائلته ومات وحيدًا.. نهاية درامية لهيثم أحمد زكي

رحيل صادم للفنان هيثم أحمد زكي، جعل الجميع عاجزا عن التعبير، حتى الكلمات التى نعاه بها البعض لم تكن كافية لتعبر عن الحزن والألم الذى أصابهم بعد خبر وفاته.
تحرير:محمد عبد المنعم ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
"خايف أموت لوحدي".. جُملة كان يُرددها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي قبل رحيله عن عالمنا فجر اليوم الخميس، إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية حسبما أفادت التقارير الطبية، وتلك الكلمات التي راودته تحققت بالفعل، كأنه كان يشعر برحيله المبكر عن عمر يناهز الـ35 عامًا وحيدا فى منزله. "هيثم زكي" فنان موهوب حاول فى عمره القصير الذي عاشه أن يقدم فنا يليق باسمه واسم والده الفنان الكبير أحمد زكي، فكان حريصًا على اختيار أدواره بعناية، حتى لو كان ذلك يكلفه الابتعاد عن الساحة الفنية.
ماقدمه "هيثم" خلال مشواره وحتى لو كان أدوار صغيرة، ولكنه ظل موجودا فى أذهان جمهوره، وسيظل باقيا معهم، فالجميع نعاه اليوم بكلمات حزينة تبكي القلوب، وتدل على حب جمهوره له. معلومات عن حياة هيثم أحمد زكي:  1- ولد في 4 إبريل عام 1984، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي، من زوجته الراحلة هالة فؤاد، وكان
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هيثم أحمد زكي

«مافيش حد يستلمه».. تأخر دفن جثمان هيثم أحمد زكي

في مشهد حزين، تأخرت جنازة الفنان الراحل هيثم احمد زكي لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب عدم وجود أحد من أسرته لاستلام جثته، حسبما صرح نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، في تصريحات صحفية، موضحا أنه من المقرر أن تتسلم النقابة الجثمان لاستكمال إجراءات الدفن. رحل هيثم أحمد زكي فجر اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية. وكان قسم ثاني الشيخ زايد، قد تلقى بلاغًا بالعثور على الفنان هيثم أحمد زكي متوفيًا داخل شقته بإحدي الكمبوندات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعثروا على جثته داخل الحمام.
هيث - أحمد زكي

عبد الرحيم كمال يحكي كواليس «الكنز» مع هيثم أحمد زكي

حكى الكاتب عبد الرحيم كمال أحد ذكرياته مع الراحل هيثم احمد زكي، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية. وكتب "كمال" عبر حسابه على "فيسبوك": "أول يوم تصوير في الكنز والمشهد بين محمد سعد وهيثم أحمد زكي، وأنا قاعد جنب المونيتور، وشريف عرفة رايح جاي بين المونيتور والمكتب اللي بيتصور يظبط حاجة ويرجع ويقوم تاني، وأيمن أبو المكارم مدير التصوير جنبه، وده (هيثم) قعد جنبي كأنه طفل مرتبك سلم عليا بإيدين ساقعة من التوتر، وصوت بيترعش وعين بتضحك وجواها دموع، قاللي إنه بيحبني وإنه فرحان أوي بالدور والشخصية".
هيثم أحمد زكي

«وجعت قلوبنا».. الفنانون ينعون الفنان هيثم أحمد زكي

ودع العالم الفني بكل حزن صباح اليوم الخميس الفنان هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، حسبما أفادت التقارير الطبية، ومن المقرر أن يتم تشييع جنازته ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود، وحرص عدد كبير من الفنانين على نعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكتبت المخرجة كاملة أبو ذكري عبر صفحتها على «فيسبوك»: "حياته كانت قاسية، عاش يتيما ومات وحيدا، ربنا يرحمك ويا رب تكون مع والدك ووالدتك في مكان أفضل وتكون مرتاح دلوقتي وفي حضنهم".
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هيثم أحمد زكي

«وجعت قلوبنا».. الفنانون ينعون الفنان هيثم أحمد زكي

ودع العالم الفني بكل حزن صباح اليوم الخميس الفنان هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، حسبما أفادت التقارير الطبية، ومن المقرر أن يتم تشييع جنازته ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود، وحرص عدد كبير من الفنانين على نعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكتبت المخرجة كاملة أبو ذكري عبر صفحتها على «فيسبوك»: "حياته كانت قاسية، عاش يتيما ومات وحيدا، ربنا يرحمك ويا رب تكون مع والدك ووالدتك في مكان أفضل وتكون مرتاح دلوقتي وفي حضنهم".
شريف-عرفة

القاهرة السينمائي يمنح شريف عرفة جائزة فاتن حمامة

يكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في افتتاح دورته الـ41، المخرج المصري الكبير شريف عرفة، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، قدم خلالها 22 فيلما روائيا طويلا، منها "اللعب مع الكبار" الذي اختير ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين، في استفتاء شارك فيه العديد من النقاد المصريين، تحت إشراف الكاتب الراحل سعد الدين وهبة، رئيس مهرجان القاهرة الأسبق، خلال الدورة 20 من تاريخ المهرجان.
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